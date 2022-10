FC Bayern, News und Gerüchte: Was die FCB-Stars offenbar an Nagelsmann stört - Khedira kritisiert Kimmich

Die FCB-Stars sollen sich an einigen Verhaltensweisen von Julian Nagelsmann stören. Sami Khedira kritisiert Joshua Kimmich. Außerdem: Die Bayern-Bosse um Hasan Salihamidzic sind begeistert von Leroy Sanés neuer Giftigkeit. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern, Gerücht: FCB-Stars machen Nagelsmann Vorwürfe

Nach gutem Start weiß der FC Bayern auch in dieser Saison nicht restlos zu überzeugen. Dass die Münchner in der Bundesliga in einer Ergebniskrise stecken, hat nach Informationen der Sport Bild auch mit dem Verhältnis zwischen der Mannschaft und Trainer Julian Nagelsmann zu tun.

Konkret würden die Bayern-Stars ihrem Coach drei Dinge vorwerfen. Zum einen vermissen demnach einige Akteure taktische Reaktionen von Nagelsmann auf den Spielverlauf. Während andere Trainer je nach Situation ihre Mannschaft immer wieder anpassten, komme von Nagelsmann während den 90 Minuten auf dem Platz insgesamt wenig Input.

Darüber hinaus können manche Spieler offenbar Aufstellungen, Auswechslungen und Nichtberücksichtigungen des Trainers nicht nachvollziehen. Der Bayern-Coach würde diesbezüglich zu wenig mit seiner Mannschaft kommunizieren

Als dritten Punkt nennt der Bericht das Verhalten Nagelsmanns, welches sauer aufstoßen soll. Sein Hang zur One-Man-Show sowie die teils impulsiven Auftritte an der Seitenlinie oder bei Interviews kommen anscheinend nicht bei allen gut an.

Auf der Gegenseite werden innerhalb der Mannschaft jedoch auch die Bemühungen Nagelsmanns, sich stetig zu verbessern und an Defiziten zu arbeiten, registriert. So sollen intern mittlerweile deutlich mehr Gespräche geführt werden, als das noch zu Beginn seiner Amtszeit der Fall gewesen war. Auch stellt sich Nagelsmann nunmehr öfter vor seine Spieler und verteidigt sie in öffentlichen Diskussionen.

FC Bayern hat schon den neuen Robben © imago images 1/39 Der FC Bayern holte in den letzten zehn Jahren viele ausländische Spieler für die U17 und U19, doch nicht alle schafften den Durchbruch. Einer hörte ganz auf, einer gilt als neuer Arjen Robben - und da ist noch der beste Transfer der Klub-Geschichte. © imago images 2/39 OLIVER MARKOUTZ: Der damals 16 Jahre alte Stürmer wechselte 2011/12 ablösefrei von AKA Salzburg zur U19 des FC Bayern. Der Österreicher machte 19 Tore in 62 Spielen für die U19 und spielte auch zweimal für die U23 der Münchener. © imago images 3/39 Pep Guardiola holte ihn damals in der Sommervorbereitung zu den Profis. Markoutz schoss in einem Testspiel gar das erste Tor in der Pep-Ära beim FC Bayern. Danach folgte aber die Rückkehr nach Österreich, wo er nicht glücklich wurde. © imago images 4/39 Er kickte für Florisdorf, Klagenfurt und St. Pölten in der 2. Liga und beendete 2021 mit erst 26 Jahren seine Karriere, um in der Finanzwelt selbstständig zu werden. © imago images 5/39 STEEVEN RIBÉRY: Der damals 18 Jahre alte Rechtsaußen wechselte 2013/14 ablösefrei von Stade Portelois zur U19 des FC Bayern. Francks jüngerer Bruder ließ sein Talent aufblitzen, aber seine Einstellung stand ihm im Wege. Die Geschichte gibt es hier. © imago images 6/39 PATRICK PUCHEGGER: Der damals 18 Jahre alte Innenverteidiger wechselte 2013/14 ablösefrei von AKA St. Pölten zur U19 des FC Bayern. Immerhin gelang der Aufstieg in die U23, wo er 32-mal spielte. Für mehr reichte es nicht. © imago images 7/39 Nach der Rückkehr nach Österreich gelangen ihm noch fünf Spiele in der Bundesliga für Graz, aber sesshaft wurde er erst in der 2. Liga der Alpenrepublik, wo er heute für Admira Wacker spielt. Im Sommer 2022 war 1860 München interessiert. © imago images 8/39 THOMAS ISHERWOOD: Der damals 17 Jahre alte Innenverteidiger wechselte 2015/16 ablösefrei von IF Bromma zur U19 des FC Bayern und spielte sich bis zur U23 hoch. 2018 wollte ihn Celtic, dann trainierte der Schwede aber bei den Rangers mit. © imago images 9/39 Geholt hat ihn der englische Zweitligist Bradford City. Nach nur drei Einsätzen kam erst der Wechsel zu Östersund und 2021 die Rückkehr nach Deutschland zu Darmstadt 98. Dort in der letzten Saison gesetzt, fiel er 22/23 bisher lange verletzt aus. © imago images 10/39 JOSHUA ZIRKZEE: Der damals 16 Jahre alte Stürmer kam 2017/18 für 150.000 Euro Ablöse von Feyenoord Rotterdam zur U17 des FC Bayern. Galt schnell als Riesentalent für die Profis - und ihm gelang dann auch der Durchbruch. Aber die Konkurrenz war groß ... © imago images 11/39 Nach zwei Leihwechseln zu Parma und Anderlecht, wo er eine starke Saison spielte, wechselte er im Sommer 2022 fix für 8,5 Millionen Euro zum FC Bologna. Er träumt von einer Rückkehr, der FCB hat sich eine Rückholklausel gesichert. © imago images 12/39 WOO-YEONG JEONG: Der damals 18 Jahre alte Offensivspieler wechselte 2017/18 für 700.000 Euro von Incheon United zur U19 des FC Bayern. Dem Südkoreaner gelang der Aufstieg in die Zweite des FC Bayern, wo er regelmäßig traf. © imago images 13/39 Einige Bundeligisten waren 2019 an Jeong interessiert, den Zuschlag bekam für zwei Millionen Euro der SC Freiburg. 2020 kam er auf Leihbasis nochmal zurück zu Bayern II. Aktuell beim SC Freiburg maximal ein Joker. © imago images 14/39 CHRIS RICHARDS: Der damals 18 Jahre alte Innenverteidiger kam 2018/19 für 5,3 Millionen Euro vom FC Dallas zur U19 des FC Bayern. Die hohe Investition für den Amerikaner zahlte sich aus. © imago images 15/39 Richards spielte in der U23 der Bayern, dann auch sporadisch bei den Profis und sehr erfolgreich auf Leihbasis bei 1899 Hoffenheim. Im Sommer 2022 wechselte er für 12 Mio. Euro zu Crystal Palace, wo er bisher noch auf den Durchbruch wartet. © imago images 16/39 ALEX TIMOSSI ANDERSSON: Der damals 17 Jahre alte Rechtsaußen wechselte 18/19 von Helsingborg zur U19 des FC Bayern. An sein Talent glaubte man beim FCB, aber es reichte nur bis zur U19, wo er immerhin 36-mal spielte. © imago images 17/39 Nach zwei Leihwechsel zu Helsinborg und Klagenfurt, wo er beim Klassenerhalt tatkräftig mithalf, wechselte er im Sommer 2022 fest zum SC Heerenveen. Dort ist er bisher eher als Joker gefragt. © imago images 18/39 TAYLOR BOOTH: Der damals 17 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselte 2018/19 aus den USA zur U19 des FC Bayern. Um zum FC Bayern zu kommen, musste er als nicht-volljähriger Nicht-EU-Bürger einen europäischen Vorfahren finden. © imago images 19/39 Es fand sich ein Urgroßvater aus Sizilien, Booth bekam einen italienischen Pass und wechselte dann zum FC Bayern. Diverse Verletzungen warfen ihn aber immer wieder zurück. Booth spielt nun für den FC Utrecht und ist US-Nationalspieler. © imago images 20/39 JAMAL MUSIALA: Der damals 16 Jahre alte Offensivspieler wechselte 19/20 für 200.000 Euro Ablöse vom FC Chelsea zur U17 des FC Bayern. Einer der besten Transfers der Münchener in ihrer jüngeren Geschichte. Musiala ist längst gesetzt bei den Profis. © imago images 21/39 LIAM MORRISON: Der damals 16 Jahre Innenverteidiger wechselt 2019/20 von Celtic Glasgow zur U17. Der stark umworbene Schotte ist inzwischen über die U17 und U19 bei der U23 angekommen. Wohl aber keiner für die Profis. © imago images 22/39 BRIGHT ARREY-MBI: Der damals 16 Jahre alte Innenverteidiger wechselte 2019/20 ablösefrei vom FC Chelsea zur U19 des FC Bayern. Er kam gemeinsam mit Musiala zum FC Bayern, Joshua Kimmich bezeichnete ihn einst als "Biest". © getty 23/39 Auch David Alaba sah "viel Potenzial". Mit 17 das Profi-Debüt in der Champions League gegen Atlético unter Hansi Flick, aber danach blieb die gewünschte Entwicklung aus. Eine Leihe zum 1. FC Köln wurde zum Reinfall und dann abgebrochen. © imago images 24/39 Zu Beginn der Saison 22/23 wechselte er diesmal auf Leihbasis zu Hannover 96. Aber auch bei den Niedersachsen bisher mit einer einzigen Einsatzminute. Für den 19 Jahre alten Jugend-Nationalspieler des DFB ist es eine entscheidende Saison. © imago images 25/39 DAVID JONATHANS: Der damals 16 Jahre alte Stürmer wechselte 2020/21 ablösefrei von Hesperingen aus Luxemburg zur U17 des FC Bayern. Jonathans nimmt eine gute Entwicklung, erst im Mai wurde der Vertrag bis 2025 verlängert. Ein Kandidat für mehr. © imago images 26/39 BARRY HEPBURN: Der damals 16 Jahre alte Rechtsaußen wechselte 2020/21 ablösefrei von Celtic Glasgow zur U17 des FC Bayern. Der flinke Flügelspieler gilt als großes Talent, schaffte inzwischen den Durchbruch zur U19 und wird immer öfter eingesetzt. © imago images 27/39 JUSTIN CHE: Der damals 17 Jahre alte Innenverteidiger wechselte 2020/21 auf Leihbasis vom FC Dallas zur U19 des FC Bayern. Die Mutter aus Russland, der Vater aus Kamerun, er wurde in Texas geboren. Che hat aber auch die deutsche Staatsbürgerschaft. © imago images 28/39 Die Pandemie-Saison stoppte die Entwicklung vieler Talente, auch seine. Zwar kam er auch bei der U23 zum Einsatz, aber kehrte dann zurück zum FC Dallas, wo er in der MLS debütierte. Inzwischen spielt er auf Leihbasis in Hoffenheim. © imago images 29/39 ROBERT DEZIEL JR: Der damals 16 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler wechselte 2021/22 von Celta Vigo zur U17 des FC Bayern. Sein voller Name: Robert Edward Deziel Junior. US-Bürger mit italienischen Wurzeln. Inzwischen bei der U19, aber nur Joker. © imago images 30/39 SHAOZIYANG LIU: Der damals 18 Jahre alte Torhüter wechselte 2021/22 für eine Million Euro von den Wuhan Three Towns zur U19 des FC Bayern. Der Chinese kam vom Kooperationspartner des FCB, wurde aber gleich nach Klagenfurt verliehen. © imago images 31/39 Dort spielt der 1,91 Meter große Schlussmann bisher in der zweiten Mannschaft. Die Bayern sehen ein Potenzial, das sie nutzen wollen. Ob es der erste Chinese beim FC Bayern aber zu den Profis schafft, steht noch in den Sternen. © imago images 32/39 OLOF MATTEO PEREZ VINLÖF: Der 16 Jahre alte linke Verteidiger wechselte 2021/22 von Hammarby IF zur U19 des FC Bayern. Er überzeugte in einem Probetraining und wurde dann an den Campus geholt. © imago images 33/39 Mit 16 Jahren ist der Sohn einer Schwedin und eines Peruaners bei der U19 gesetzt. Bayern-Legendenspieler Claudio Pizarro kümmert sich um den hochveranlagten Spieler, der sich für Schweden entschieden hat, aber auch von Peru umworben wird. © Twitter 34/39 JONATHAN ASP-JENSEN: Der 16 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselte 2022/23 für 1,2 Millionen Euro Ablöse vom FC Midtjylland zur U17 des FC Bayern. Der Däne gilt als Riesentalent und wurde trotz großer Konkurrenz verpflichtet. © imago images 35/39 Seine Auftritte in der U17 sind bisher sehr vielversprechend, der laufstarke und physisch starke Mittelfeldspieler glänzt durch Torgefahr. Könnte einer sein, er mittelfristig bei den Profis eine Perspektive bekommt. © imago images 36/39 GABRIEL GONZALEZ: Der 16 Jahre alte Linksaußen wechselte 2022/23 ablösefrei vom FC Aarau zur U17 des FC Bayern. In seiner Heimat wurde der Schweizer mit Arjen Robben verglichen, weil er wie der Niederländer viel Zug zum Tor hat. © imago images 37/39 "Er hat den Willen, das Talent und die Gene dazu", sagt Aaraus Nachwuchschef Sven Chris zu den Vergleichen. Er sieht Gonzalez in seiner Entwicklung schon sehr weit. Auch seine ersten Auftritte bei der U17 der Bayern sehen bisher gut aus. © Twitter 38/39 ADAM AZNOU: Der 16 Jahre alte linke Außenbahnspieler wechselte 2022/23 ablösefrei vom FC Barcelona zur U17 des FC Bayern. Der Sohn marokkanischer Eltern genoss die La-Masia-Ausbildung und gilt als Toptalent. Absolutes Profi-Potenzial. © imago images 39/39 MANUEL PISANO: Der 16-Jährige wechselte 2022/23 ablösefrei von Juventus zur U17 des FC Bayern. Die Münchener verloren mit Kenan Yildiz ein Riesentalent an die alte Dame, bekamen mit Pisano aber einen physisch starken und kaltschnäuzigen Stürmer.

FC Bayern, News: Khedira kritisiert Kimmich

Ex-Nationalspieler Sami Khedira hat im Gespräch mit der Sport Bild über die spielerischen Defizite von Bayern-Mittelfeldspieler Joshua Kimmich gesprochen. "Er kann sich manchmal noch etwas mehr zurücknehmen, cleverer werden, nicht zu viel wollen", sagte Khedira.

Als blühendes Beispiel nannte der 35-Jährige Barca-Legende Sergio Busquets. "Wenn er mal 750 Meter weniger pro Partie unterwegs ist und dafür an der richtigen Position steht: Das wäre optimal. Es geht um das Thema Restverteidigung", so Khedira weiter.

Darauf könnten sich dann auch "unsere tollen Offensivspieler verlassen, dass hinter ihnen jemand steht und abräumt: Das wäre das Ziel und ein kleiner Kritikpunkt an Kimmich, wenn es an dem Weltklassespieler Joshua Kimmich überhaupt einen gäbe", meinte der Ex-Nationalspieler.

Dennoch sei Kimmich in den Augen Khediras der Spieler "mit den meisten Kilometern" auf dem Rasen. "Im Sinne der Mannschaft ist es auf Sicht wichtig, dass er ein Anker ist. Kimmich spielt überragende Bälle, die besten Chips, hat ein super Timing."

Netzreaktionen "Mit Kahn auf dem Platz wären nicht alle lebend davongekommen" © imago images 1/23 Der BVB hat dem FC Bayern München in einem packenden Spitzenspiel nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 abgetrotzt - dank "Matchwinner" Anthony Modeste. Das Netzt hatte mit dem Spiel viel Spaß - und auch der Reaktion von Oliver Kahn ... © Twitter 2/23 Florian Schmidt-Sommerfeld (sky) konnte dem Spiel zunächst nicht viel abgewinnen ... © Twitter 3/23 ... immerhin machte Mats Hummels eine gute Figur. © Twitter 4/23 Dann schlug Leon Goretzka zu. © Twitter 5/23 Sven Westerschulze (Sky) © Twitter 6/23 © Twitter 7/23 Jude Bellinghams Fuß in Alphonso Davies' Gesicht ließ die Emotionen hochkochen. © Twitter 8/23 Ganz im Gegensatz zu Anthony Modestes Einwechslung. © Twitter 9/23 Und dann vergab der auch noch eine Riesenchance. © Twitter 10/23 Youssoufa Moukoko allerdings hatte zuvor für den BVB getroffen - und Manuel Neuer umgerannt, als er den Ball aus dem Netz holen wollte. © Twitter 11/23 Die Bayern fingen an zu wackeln, erkannte Tobias Escher (Spielverlagerung) © Twitter 12/23 Und dann traf Modeste doch noch - mitten in die Häme der (BVB-) Fans. © Twitter 13/23 Benni Zander (kicker meets DAZN) © Twitter 14/23 Max-Jacob Ost (Rasenfunk) © Twitter 15/23 © Twitter 16/23 © Twitter 17/23 © Twitter 18/23 © Twitter 19/23 © Twitter 20/23 © Twitter 21/23 Oliver Fritsch (Zeit online) © Twitter 22/23 © Twitter 23/23 Günter Klein (Münchner Merkur)

FC Bayern, News: FCB-Bosse von Sanés Giftigkeit begeistert

Leroy Sané befindet sich aktuell in Topform. Im Spitzenspiel gegen den BVB steuerte er einen Treffer bei, auch sonst lieferte der Offensivmann einen guten Auftritt ab.

Neben seiner spielerischen und individuellen Klasse überzeugte Sané in den vergangenen Wochen jedoch auch immer wieder mit seinem Spiel nach hinten und seiner Galligkeit in den Zweikämpfen.

Vor allem der Bayern-Führung um Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist das positiv aufgefallen. In der Kabine äußerte dieser seine Begeisterung für Sanés Giftigkeit, wie die Sport Bild berichtet.

"Durch Emotionen komme ich manchmal besser ins Spiel und kann der Mannschaft helfen, das ist mein oberstes Ziel", sagte Sané. "Ich will das in jedem Moment zeigen und helfen. Gelingt das nicht, bricht es schon mal aus mir heraus."

