FC Bayern: Talent Arijon Ibrahimovic denkt wohl an Abschied vom FCB

Dem FC Bayern München droht offenbar der Abgang eines der größten Talente aus dem eigenen Nachwuchs. Wie Sport1 berichtet, tendiert Arijon Ibrahimovic aus der U19 des Rekordmeisters zu einem Wechsel.

Grund dafür sei vor allem, dass ihm bei den Bayern die Perspektive fehle. Zudem soll er mit der Qualität der aktuellen U19 nicht zufrieden sein.

Trotz seiner erst 16 Jahre ist Ibrahimovic einer der Schlüsselspieler in Bayerns A-Jugend, in dieser Saison gelangen dem offensiven Mittelfeldspieler bisher neun Tore und vier Assists in zehn Pflichtspielen.

Laut Sport1 lagen Ibrahimovic in den vergangenen Monaten auch Angebote anderer Vereine vor. Anfang des Jahres soll RB Salzburg Interesse angemeldet haben, wo er zunächst auch in der 2. österreichischen Liga beim Partnerklub FC Liefering Spielpraxis hätte sammeln können. Bayern habe jedoch abgelehnt.

In München hat der deutsche U18-Nationalspieler noch einen bis 2024 gültigen Vertrag. Dem Bericht von Sport1 zufolge könnte im Januar ein Wechsel erneut Thema werden, wenngleich es derzeit noch keine Gespräche gebe.