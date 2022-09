FC Bayern - News und Gerüchte: "Matchplan nicht ausgespielt": Sabitzer übt massive Kritik

Während Thomas Müller vom ersten Champions-League-Gegner schwärmt und Robert Lewandowski einen alten Fluch bricht, übt Marcel Sabitzer ziemlich massive Kritik an der Bayern-Leistung gegen Union Berlin. Die News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern - News: Sabitzer übt massive Kritik

An ihm lag es wohl nicht, dass der FC Bayern bei Union Berlin nicht über 1:1 hinauskam und die Tabellenführung damit erst einmal los ist. Marcel Sabitzer trat zweikampfstark, aggressiv und ballsicher auf wie schon in den vorausgegangenen Spielen dieser Saison.

Sabitzer ist nicht nur auf dem Spielfeld präsenter und griffiger geworden, er ist inzwischen auch lauter. Nach dem Spiel in Berlin bemängelte er: "Wir hatten einen Matchplan, den wir aber nicht zu Ende ausgespielt haben."

Überhaupt wurmte den Österreicher eine gewisse Schlampigkeit: "Speziell am Anfang der zweiten Halbzeit hätten wir vielleicht ein, zwei Aktionen besser ausspielen können. Wenn wir da in Führung gehen, hätten wir das Spiel wahrscheinlich gewonnen. So waren wir unsauber und haben uns vielleicht auch die drei Punkte nicht verdient."

Sabitzer kritisierte zudem, Bayern hätte die notwendige "Giftigkeit" gefehlt, die es gegen einen kampfstarken Gegner wie Union brauche.

FC Bayern - News: Müller schwärmt von San Siro

Am kommenden Mittwoch hat das Warten ein Ende: Die nächste Spielzeit der Champions League startet. Für den FC Bayern beginnt die Jagd nach dem Henkelpott mit der Neuauflage des Endspiels von 2010: Es geht gegen Inter Mailand.

Thomas Müller freut sich vor allem sehr auf das Stadion. "Im San Siro durfte ich schon ein paar Mal spielen. Es ist zwar nicht mehr das modernste Stadion, aber ich war als Kind schon mal als Zuschauer dort und bin immer noch sehr beeindruckt von der Geschichte", sagte Müller nach dem Spiel in Berlin. "Wenn Sie da mal im Oberrang gesessen haben, wissen Sie, was los ist."

Sportlich hat das Spiel, auch wenn es nur das erste von sechs Gruppenspielen ist, wegweisenden Charakter für Müller: "Das Auftaktspiel ist in so einer Gruppenphase einfach ganz wichtig für das Gefühl und den weiteren Verlauf, um nicht unter Druck zu geraten." Zumal wenn auch noch ein gewisser Robert Lewandowski mit dem FC Barcelona auf der Liste der Gegner steht.

FC Bayern - News: Lewandowski besiegt Fluch

Auch wenn Robert Lewandowski nicht mehr beim FC Bayern spielt, so trägt er doch gewisse "Altlasten" mit sich herum. Eine davon wurde er am Samstag los. Der Pole traf nämlich beim nächsten Barca-Sieg gegen den FC Sevilla. Und gegen die Andalusier hatte er zuvor noch nie ein Tor erzielt. Weder mit dem FC Bayern in drei Spielen, noch mit Borussia Dortmund bei zwei Gelegenheiten.

FC Bayern: Champions-League-Termine, Gruppenphase

Spieltag Datum Uhrzeit Heim Gast 1 Mittwoch, 07. September 21 Uhr Inter Mailand FC Bayern München 2 Dienstag, 13. September 21 Uhr FC Bayern München FC Barcelona 3 Dienstag, 04. Oktober 18.45 Uhr FC Bayern München Viktoria Pilsen 4 Mittwoch, 12. Oktober 21 Uhr Viktoria Pilsen FC Bayern München 5 Mittwoch, 26. Oktober 21 Uhr FC Barcelona FC Bayern München 6 Dienstag, 01. November 21 Uhr FC Bayern München Inter Mailand