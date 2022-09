FC Bayern, News und Gerüchte: Jamal Musiala gibt vor Spiel gegen Barcelona Entwarnung

Jamal Musiala musste gegen den VfB Stuttgart verletzt ausgewechselt werden, der Youngster will aber gegen den FC Barcelona wieder mit dabei sein. Außerdem: Die Bayern werden in der kommenden Woche ihr neues Wiesn-Trikot vorstellen.

Hier findet Ihr die Bayern-News und -Gerüchte von gestern.

FC Bayern: Jamal Musiala gibt Entwarnung

Beim späten Ausgleich gegen den VfB Stuttgart war Jamal Musiala nicht mehr auf dem Feld. Der Youngster der Bayern wurde bereits in der 81. Minute ausgewechselt, nachdem er sich in einem Zweikampf verletzt hatte.

Nach dem Spiel beruhigte Musiala aber die Gemüter der Bayern-Fans, als er gegenüber Sport1 verriet: "Alles gut, es ist keine Verletzung" und fügte an, dass es sich nur einen leichten Schlag auf den Fuß gehandelt habe. Für den Kracher gegen Barcelona dürfte es nach Aussage von Musiala reichen.

Der 19-Jährige ist in dieser Saison bisher der beste Torschütze der Münchner, der deutsche Nationalspieler kommt bereits auf sechs Pflichtspieltore und hatte auch gegen den VfB für die zwischenzeitliche 2:1-Führung gesorgt.

FC Bayern: Oktoberfest-Trikot vor Release

Im Vorjahr spielten die Bayern gegen den VfL Bochum in einem speziellen "Wiesn"-Trikot, das wird auch in diesem Jahr wiederholt. Wie Footy Headlines meldet, wird der deutsche Rekordmeister am kommenden Donnerstag das neue Trikot zu Ehren des größten Volksfests der Welt vorstellen.

Klar ist bislang nur, welche Farbe das Trikot haben wird. Es wird bordeauxrot sein, jene Farbe, die die Bayern bereits in der Saison 2006/07 in der Champions League trugen.

Müller der Schlechteste - ein großer Lichtblick! Die Bayern-Noten zum nächsten Patzer © imago 1/17 © getty 2/17 MANUEL NEUER: Den einen recht gefährlichen Ball der Stuttgarter, den er parieren musste, parierte er. Wirkte nicht immer arg zufrieden mit seinen Vorderleuten, was er ihnen auch einige Male mitteilte. Beim Elfmeter machtlos. Note: 3,5. © getty 3/17 NOUSSAIR MAZRAOUI: Biss sich ins Spiel. Während er zu Beginn noch Mathys Tel auf den Füßen stand und eher wild in der Gegend herumlief, traute er sich nach und nach mehr. Vorlage zum 2:1. Note: 3,5. © getty 4/17 DAYOT UPAMECANO: Diesmal über seine gesamte Spielzeit aufmerksam und ohne Fehl und Tadel. Deutlich häufiger am Ball als de Ligt. Note: 2,5. © getty 5/17 MATTHIJS DE LIGT: An sich souveräne und unauffällige Darbietung des Abwehrchefs. Aber richtig glänzen konnte er nicht. Verschuldete kurz vor Schluss den Elfmeter, als er Guirassy auf den Fuß stieg. Note: 4. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES: Ging immer wieder ins Dribbling, verhedderte sich dabei immer wieder. Defensiv recht aufmerksam, verschuldete aber mit das 1:1 Nach vorne nicht nur bei den Dribblings sehr bemüht. Die Vorlage zum 1:0 wertet die Note auf. Note: 4. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Weit entfernt von seiner Galaform in der Champions League am Mittwoch. Zweikampfquote ausbaubar, etwas zu viele Bälle verloren und Glück, dass bei Silas’ Tor auf Foul für ihn entschieden wurde. Note: 4. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Sehr engagiert bei seinem Startelf-Comeback nach Verletzungspause, wollte dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Das gelang ihm aber nur sehr begrenzt. In der ersten Stunde nicht viel öfter am Ball als beispielsweise Mathys Tel. Note: 4. © getty 9/17 MATHYS TEL: Klebte zu Beginn fast ein bisschen zu sehr auf dem rechten Flügel, um Borna Sosas Ausflüge zu unterbinden. Deutlich häufiger am Ball als die anderen Offensiven. Traf zum 1:0 und machte sich jüngsten Bundesliga-Torschützen der Bayern. Note: 2 © getty 10/17 THOMAS MÜLLER: Gewohnt viel unterwegs, ganz brauchbare Pressingmomente, aber die Rolle ganz vorne liegt ihm nur bedingt. Kein Torschuss, obwohl er statistisch dem Stuttgarter Tor meist am nächsten stand. Note: 4,5 © getty 11/17 JAMAL MUSIALA: Hatte viele Ballverluste. Dann wieder versuchte er, sich in drei Stuttgarter reinzuziehen und sie zu überspielen, was schon leicht arrogant wirkte. Verlor den Ball vor dem 1:1. Aber machte dann eben dieses schöne Tor zum 2:1. Note: 4. © getty 12/17 SERGE GNABRY: Ähnlich selten am Ball wie Thomas Müller. Vier Torschüsse zwar, aber richtig zwingend war nur eine - und die vergab er. Note: 4,5. © getty 13/17 JOSIP STANISIC: Kam für Mazraoui. War sofort im Spiel, forderte den Ball und bekam ihn auch oft. Note: 3,5. © getty 14/17 LEROY SANE: Kam für Rekordtorschütze Tel, bemühte sich, das Ergebnis auf 3:1 zu stellen. Note: 3,5. © getty 15/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Kam in der 68. Minute für Thomas Müller, schaffte einen Torschuss mehr als sein Vorgänger. Note: 3,5. © getty 16/17 RYAN GRAVENBERCH: Kam in der Schlussphase für Gnabry. Ohne Bewertung. © getty 17/17 SADIO MANE: Kam in den letzten Minuten für Musiala. Ohne Bewertung.

FC Bayern: Barcelona gelingt Generalprobe

Während die Bayern in der Bundesliga straucheln, läuft es beim kommenden Champions-League-Gegner aus Barcelona. Die Katalanen gewannen in Cadiz souverän mit 4:0 und ließen sich auch durch einen medizinischen Notfalleinsatz nicht aus dem Konzept bringen.

Nach einem 0:0 zum Auftakt, hat Barcelona nun vier Spiele in Folge mit einer Tordifferenz von 15:1 für sich entschieden und grüßt zunächst einmal von der Tabellenspitze in La Liga. Auch bei Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski läuft es, der Pole wurde in der 57. Minuten eingewechselt und machte schon acht Minuten später das 2:0.

Bei den beiden letzten Treffern von Ansu Fati und Ousmane Dembélé lieferte der 34-Jährige zudem die direkte Vorarbeit.

FC Bayern: Der Spielplan der kommenden Wochen