FC Bayern, News und Gerüchte: Jamal Musiala könnte Mittelstürmer-Rolle einnehmen

Jamal Musiala könnte beim FC Bayern langfristig die Position des Mittelstürmers einnehmen. Kingsley Coman fällt nach einem Muskelfaserriss vorerst aus. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

Hier findet Ihr die Bayern-News und -Gerüchte von gestern.

Bayern, Gerücht: Neue Position für Musiala beim FCB?

Nach dem Abgang von Robert Lewandowski spielt der FC Bayern aktuell ohne echten Mittelstürmer. Im Bild-Podcast "Bayern Insider" wird eine interne Lösung mit Jamal Musiala als Neuner ins Spiel gebracht. Demnach würde sich der 19-Jährige Rolle als Sturmspitze durchaus zutrauen.

So soll Musiala bereits bei der EM im vergangenen Jahr auf die Mittelstürmerposition geschielt haben, da in der Nationalmannschaft bereits länger ein Zentrumsstürmer fehlt. In der Jugend hatte der Youngster bereits erfolgreich als Stürmer gespielt, inzwischen kommt er aber meist eine Position weiter hinten oder auf den Flügeln zum Einsatz.

Vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart hatte Trainer Julian Nagelsmann zugegeben, dass ein externer Ersatz für Lewandowski ursprünglich geplant war, man jedoch keinen passenden Spieler auf dem Markt vorfand. "Es gibt wenige Neuner auf dem Markt, die die Qualität haben, uns zu verbessern. Wenn wir einen top, top Neuner gefunden hätten für erschwingliches Geld, hätten wir es wahrscheinlich mitgemacht."

In der laufenden Saison stand Musiala siebenmal auf dem Rasen. Dabei erzielte er fünf Treffer, zwei weitere Tore bereitete er vor.

Bayern, News: Coman fällt verletzt aus

Bayern München muss vorerst auf Flügelspieler Kingsley Coman verzichten. Der deutsche Rekordmeister vermeldete, dass sich der Franzose einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen habe und "vorerst" ausfalle.

Damit fehlt Coman am Samstag im Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart. Nagelsmann kündigte vier Tage vor dem brisanten Wiedersehen mit Robert Lewandowski in der Champions League gegen den FC Barcelona "einige Wechsel" an. Leon Goretzka werde von Beginn an spielen, Leroy Sané eine Pause erhalten.

Transfers zwischen FCB und VfB: Einer wurde zu einem der besten Deals der Bayern-Geschichte © imago images 1/33 Am Samstag findet das 157. Duell zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart statt (15.30 Uhr im Liveticker). SPOX zeigt die letzten zehn Transfers zwischen den beiden Klubs und beleuchtet, was aus den Spielern wurde. © imago images 2/33 THOMAS STRUNZ: Saison 1995/96 vom VfB Stuttgart zum FC Bayern - 2,5 Millionen Euro ließen sich die Münchner die Rückholaktion des Defensivmanns kosten, nachdem er den Verein erst 1992 in Richtung der Schwaben verlassen hatte. © imago images 3/33 Bei den VfB-Fans avancierte er zum Feindbild, während er mit den Bayern viermal Meister, zweimal Pokalsieger und einmal CL-Sieger wurde. Wenn auch mit einer Einschränkung. Denn in München lief auch nicht alles glatt … © imago images 4/33 Im Winter 2000/01 musterte Ottmar Hitzfeld Strunz aus, weshalb sein Vertrag aufgelöst wurde. Faktisch hat er also nur zur Hälfte Anteil am CL-Triumph und dem letzten seiner vier Meistertitel. Da er keinen Verein mehr fand, beendete er seine Karriere. © imago images 5/33 In Erinnerung bleibt er der Fußballwelt aber für immer. 1998 zählte Strunz zu den Opfern von Giovanni Trapattoni bei dessen legendärer Wutrede. Zitat: "Strunz ist zwei Jahre hier, hat zehn Spiele gespielt, ist immer verletzt. Was erlauben Strunz?" © imago images 6/33 GIOVANE ELBER: Saison 1997/98 vom VfB Stuttgart zum FC Bayern - Für die Auflösung des Magischen Dreiecks legten die Münchner 6,5 Millionen Euro auf den Tisch. Und der Brasilianer stellte seine Torjägerqualitäten auch an der Isar unter Beweis. © imago images 7/33 139 Buden in 266 Spielen erzielte Elber für die Bayern. Seinen Trophäenschrank stockte er mit vier Meisterschalen, einem Henkelpott und den DFB-Pokalen zwei, drei und vier auf. 2003/04 wurde er von Roy Makaay verdrängt und ging nach Lyon. © imago images 8/33 Nach zwei kurzen Intermezzos in Gladbach und Brasilien beendete Elber 2006 seine Karriere. 2007 kehrte er für drei Jahre als Scout zu den Bayern zurück. Seit 2017 ist er Klubrepräsentant des FCB. © imago images 9/33 PABLO THIAM: Saison 2001/02 vom VfB Stuttgart zum FC Bayern - Wer? Vielen FCB-Fans ist der Sohn eines guineischen Diplomaten vermutlich kein Begriff mehr. Er kam ablösefrei an die Säbener Straße und spülte am Ende sogar Geld in die Kassen. © imago images 10/33 Lediglich für anderthalb Spielzeiten blieb er in München, ehe Thiam für eine Million Euro zum VfL Wolfsburg wechselte. Bei den Bayern hatte er sich nie durchgesetzt und kam nur auf 28 Einsätze. Inzwischen leitet er die Nachwuchsabteilung der Hertha. © imago images 11/33 PHILIPP LAHM: Saison 2003/04 vom FC Bayern zum VfB Stuttgart per zweijähriger Leihe - Der langjährige Außenverteidiger ist aufgrund des Leihgeschäfts kein klassischer Überläufer, für den FCB war dieses aber von großer Wichtigkeit. © imago images 12/33 Hermann Gerland machte sich für die Leihe stark, da Lahm kein drittes Jahr in der Regionalliga spielen sollte. Unter Felix Magath stieg er zum Stammspieler und Nationalspieler auf. Auch ein Kreuzbandriss stoppte ihn nicht. © imago images 13/33 Zurück in München avancierte Lahm rasch zum Leistungsträger. Er sollte zu einem der erfolgreichsten Bayern-Spielern aller Zeiten aufsteigen. Acht Meistertitel, sechs Pokalsiege und ein CL-Titel sprechen Bände. © imago images 14/33 Unter Pep Guardiola wurde er zum defensiven Mittelfeldspieler - ebenfalls mit Weltklasse-Format. 2017 beendete er seine erfolgreiche Karriere. Lahm lehnte den Posten des Sportdirektors ab und wurde Unternehmer. © imago images 15/33 MARIO GÓMEZ: Saison 2009/10 vom VfB Stuttgart zum FC Bayern - Für den Meister-Torjäger von 2007 blätterte der FCB die damalige Rekordsumme von 30 Millionen Euro hin. Eine Erfolgsgeschichte. Eigentlich. © imago images 16/33 Gómez traf wie am Fließband (113 Treffer in 174 Spielen) und verlängerte im Frühjahr 2012 sogar seinen Vertrag bis 2016. Doch die Saison 2011/12 mit drei Vize-Titeln war der Anfang vom Ende. Erst holten die Bayern Mario Mandzukic und dann … © imago images 17/33 … kam auch noch eine dreimonatige Verletzungspause hinzu. Sein Stammplatz war zwar endgültig weg, doch Gómez traf trotz seiner Reservistenrolle noch regelmäßig - unter anderem doppelt im Pokalfinale gegen Stuttgart, womit das Triple perfekt war. © imago images 18/33 Mit dem Trainerwechsel war sein Abschied aber besiegelt. "Mir wurde quasi durch die Blume vermittelt, Pep Guardiola braucht keinen Stürmer", sagte er später. Es folgte der Wechsel nach Florenz, was dem FCB 15,5 Mio. Euro einbrachte. © imago images 19/33 Bei Spielern mit über 100 Einsätzen hat Gómez übrigens die drittbeste Torquote der Münchner Vereinsgeschichte. Seine Karriere beendete er 2020 in Stuttgart. Seit 2022 ist er technischer Direktor bei Red Bull, zudem TV-Experte. © imago images 20/33 SVEN ULREICH: Saison 2015/16 vom VfB Stuttgart zum FC Bayern - Die Fans der Schwaben konnten den Wechsel nie nachvollziehen. Vom Stammspieler ging es für den Keeper auf die Bank. Immerhin gab es 3,5 Millionen Euro Entschädigung. © imago images 21/33 Ein Glücksgriff für den FCB! Nie gab es Beschwerden, dass er kaum zum Zug kommt. Und wenn er - wie bei Neuers langem Ausfall 2017/18 - gebraucht wurde, brachte er meist Leistung. 2020 äußerte er aus einem anderen Grund Unzufriedenheit. © imago images 22/33 Das lag an Bayerns öffentlichem Buhlen um Alexander Nübel, der als künftiger Neuer-Ersatz geholt wurde. Nicht mit Ulreich, der zum HSV ging. Nach einem schwachen Jahr in Hamburg folgte die Rückkehr (Vertrag bis ‘23). Auch weil Nübel verliehen wurde. © imago images 23/33 JOSHUA KIMMICH: Saison 2015/16 vom VfB Stuttgart zum FC Bayern - Einer der besten Deals der FCB-Geschichte! Nur 8,5 Millionen Euro waren für den heutigen Weltklasse-Mittelfeldspieler fällig. Ein brutales Schnäppchen, wie sich rasch herausstellen sollte. © imago images 24/33 Kimmich war zuvor beim damaligen Zweitligisten RB Leipzig (Leihe) zum Stammspieler aufgestiegen und sollte im Alter von 20 Jahren direkt zu einem wichtigen Baustein von Pep Guardiola werden. In Stuttgart trauerte ihm besonders einer hinterher. © imago images 25/33 Alexander Zorniger bewertete den Transfer schon im Winter 2015 als "eine fatale Fehlentscheidung" der Schwaben. Seitdem ging es für Kimmich steil nach oben. Dem Vernehmen nach winkt ihm sogar irgendwann die Kapitänsbinde. Vertrag bis 2025. © imago images 26/33 JULIAN GREEN: Saison 2016/17 (Winter) vom FC Bayern zum VfB Stuttgart - Der US-Amerikaner schaffte nie wirklich den Sprung zu den Profis und wechselte für eine halbe Million zu den im Sommer abgestiegenen Schwaben. © imago images 27/33 Dem VfB gelang der direkte Wiederaufstieg, großen Einfluss hatte Green aber nicht. Stuttgart verlieh den Angreifer für eine Saison an Greuther Fürth, ehe ihn die Kleeblätter ein Jahr später fest verpflichteten. Dort verlängerte er 2021 um drei Jahre. © imago images 28/33 HOLGER BADSTUBER: Saison 2017/18 vom FC Bayern zum VfB Stuttgart - In München hatte der Innenverteidiger lange zum Stammpersonal gehört, ehe ihn eine Verletzung nach der anderen heimsuchte. Die Schwaben schlugen ablösefrei zu. © imago images 29/33 Beim damaligen Aufsteiger erkämpfte sich Badstuber schnell einen Stammplatz. In der Abstiegssaison 2018/19 verlor er diesen wieder. Nach einem soliden Zweitligajahr steckte ihn Trainer Pellegrino Matarazzo in die Reserve. © imago images 30/33 Nach einem Jahr in der Regionalliga wechselte der ehemalige Nationalspieler erstmals ins Ausland zum FC Luzern in die Schweiz. Nach schwachen Leistungen wurde sein Vertrag schon im Dezember aufgelöst. 2022 zog er den Schlussstrich. © imago images 31/33 BENJAMIN PAVARD: Saison 2019/20 vom VfB Stuttgart zum FC Bayern - 35 Millionen Euro überwies der FCB für den umworbenen Verteidiger aus Frankreich, der sowohl rechts als auch innen spielen kann. 2018 hatte er maßgeblichen Anteil am WM-Titel. © imago images 32/33 In allen drei Spielzeiten kam Pavard, überwiegend als Rechtsverteidiger, auf mindestens 30 Pflichtspieleinsätze. Einschließlich im Sommer 2022 hatte es immer wieder Abwanderungsgerüchte gegeben. Wirklich konkret wurde ein Abschied aber nie. © imago images 33/33 Pavard, der sich eigentlich als Innenverteidiger sieht, hat in Noussair Mazraoui in der Spielzeit 2022/23 erstmals namhafte Konkurrenz auf der rechten Seite. Bislang führt aber kein Weg an dem Franzosen vorbei, der sich wieder deutlich verbessert zeigt.

Bayern, News: FCB empfängt den VfB Stuttgart

Die Bayern empfangen heute Nachmittag in der heimischen Allianz Arena den VfB Stuttgart (ab 15.30 Uhr im Liveticker). So könnten beide Team auflaufen.

Bayern : Neuer - Pavard, de Ligt, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - T. Müller, Musiala - Gnabry, Mané

: Neuer - Pavard, de Ligt, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - T. Müller, Musiala - Gnabry, Mané Stuttgart: F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Silas, W. Endo, Karazor, Sosa - Führich - Guirassy, Tiago Tomas

FC Bayern München: Die ersten Spiele in der Bundesliga