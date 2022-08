Voting: Hat Robert Lewandowski durch seinen Bayern-Abgang seinen Legendenstatus beschädigt?

Robert Lewandowskis Abgang vom FC Bayern wurde von zahlreichen Störgeräuschen begleitet. Trotz Vertrags sah der Pole keine Zukunft in München und setzte den Verein unter Druck, dieser gab schließlich nach. Wir wollen von Euch wissen: Ändert dies etwas an Lewys Legendenstatus?

Am Dienstag schaute Lewandowski zum letzten Mal bei den alten Kollegen an der Säbener Straße vorbei und verabschiedete sich mit Geschenken von der Mannschaft, dem Trainerteam und dem restlichen Staff. Alle waren sichtlich darum bemüht, im Guten auseinanderzugehen.

In den Wochen und Monaten zuvor sah es allerdings ganz und gar nicht danach aus: Im Mai bekundete er seinen Wechselwunsch, Anfang Juni erklärte er in einem Interview mit dem Sender Onet Sport gar, dass "etwas in mir gestorben" sei. "Ich möchte Bayern verlassen, um mehr Emotionen in meinem Leben zu haben."

Außerdem hoffe er darauf, dass die Bayern nicht auf den Vertrag pochen. "Wozu sollten sie das tun? Welcher Spieler will dann noch zum FC Bayern kommen, wenn er weiß, dass ihm das passieren kann?" Der Klub um Vorstandsboss Oliver Kahn stellte sich jedoch zunächst quer, ehe letzten Endes doch ein Angebot vom FC Barcelona in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro akzeptiert wurde.

Auch danach hatten die Unruhen aber noch kein Ende. Lewandowski kritisierte, dass "viel Bullshit" über ihn erzählt worden sei, Sportvorstand Hasan Salihamidzic konterte: "Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Mein Vater hat mir beigebracht, dass man, wenn man geht, nie die Tür mit dem Hintern schließt. Robert ist auf dem besten Weg, genau das zu tun."

Bleibt Lewy trotzdem als eine der ganz großen Legenden des Vereins in Erinnerung oder ändern die jüngsten Geschehnisse daran etwas? Stimmt ab! Für App-User geht es hier entlang.