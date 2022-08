FC Bayern München: Pressekonferenz mit Trainer Julian Nagelsmann vor Wolfsburg-Spiel heute im Liveticker

Nach dem spektakulären Auftakt bei Eintracht Frankfurt will der FC Bayern München vor heimischer Kulisse gegen den VfL Wolfsburg nachlegen. Zwei Tage vor der Partie stellt sich Trainer Julian Nagelsmann den Fragen der Pressevertreter. Hier könnt Ihr die PK im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Nagelsmann im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Da Kingsley Coman (Sperre), Leon Goretzka (Lauftraining) oder auch Eric Maxim Choupo-Moting (Trainingsrückstand) weiterhin nicht zur Verfügung stehen, ist mit der Startelf aus dem Frankfurt-Spiel zu rechnen. Oder gibt Nagelsmann Leroy Sané und Neuzugang Ryan Gravenberch eine Chance von Beginn an?

Vor Beginn: Der Start in die neue Spielzeit hätte aus FCB-Sicht nicht positiver verlaufen können. Der Supercup bei RB Leipzig wurde nach einer spektakulären Partie gewonnen, in der Bundesliga zerlegten Mané, Musiala und Co. Eintracht Frankfurt mit 6:1.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Medienrunde mit Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor dem Heimauftakt in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg. Los geht es um 12.30 Uhr.

FC Bayern: Nagelsmann-PK heute im Livestream verfolgen

Wie gewohnt bietet der FC Bayern zur Medienrunde auch eine Übertragung im Livestream an.

Hier gelangt Ihr zum kostenlosen Livestream.

FC Bayern: Der Bundesliga-Auftakt in der Überblick