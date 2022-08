Adrian Fein wechselt vom FC Bayern München zu Excelsior Rotterdam

Adrian Fein verlässt den FC Bayern München und wechselt in die Niederlande zu Excelsior Rotterdam. Das gab der deutsche Rekordmeister am Mittwochabend bekannt.

Nach den Informationen von Sky fließt keine Ablöse an die Säbener Straße, um das Gehalt von kolportierten zwei Millionen Euro einzusparen. Stattdessen haben sich die Münchner offenbar eine Weiterverkaufsklausel gesichert.

"Adrian Fein ist in jungen Jahren zu uns gekommen und wurde auf dem FC Bayern Campus zum Profi ausgebildet. Er hat in den letzten Jahren als Leihspieler bei PSV Eindhoven oder dem Hamburger SV wertvolle Erfahrungen gesammelt und ist nun bereit für den nächsten Schritt in seiner Karriere. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg", äußerte sich FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der Pressemeldung zum Transfer.

Bereits in der Saison 20/21 lief Fein auf Leihbasis in der Eredivisie auf, konnte sich bei der PSV jedoch nicht wirklich durchsetzen. Der 23-Jährige war zuletzt an Dynamo Dresden verliehen.

Fein kam 2006 in die Jugend des FCB und unterschrieb 2019 einen Profi-Vertrag. Er ist bereits der elfte feste Abgang der Bayern in dieser Saison. Weitere Informationen zu seiner Karriere gibt es hier.