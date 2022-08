FC Bayern München, News und Gerüchte: Leipzig lehnte wohl 24-Mio.-Angebot für Konrad Laimer ab

Der FC Bayern München ist mit einem Angebot für Konrad Laimer gescheitert, obwohl der FCB wohl 24 Millionen Euro für den Leipzig-Star auf den Tisch legen wollte. Die Bayern buhlen offenbar um ein 14 Jahre altes Sturmtalent. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern, Gerücht: 24 Mio. Euro wohl zu wenig für Laimer

Ein Wechsel von Konrad Laimer von RB Leipzig zum FC Bayern München noch in diesem Sommer ist endgültig vom Tisch. Wie die Bild berichtet, unterbreitete der deutsche Rekordmeister zuletzt ein Angebot in Höhe von 24 Millionen Euro für den 25-jährigen Mittelfeldspieler, inklusive vier Mio. Euro Bonuszahlungen. Doch Leipzig lehnte ab.

RB-Boss Oliver Mintzlaff soll dem Bericht zufolge 30 Mio. Euro Ablöse gefordert haben und davon auch nicht abgewichen sein. Der Grund: Laimer sei aus sportlicher Sicht zu wichtig für Leipzig, das einen Fehlstart in der Bundesliga hinlegte.

"Es ist verständlich, dass Bayern ihn haben wollte. Jetzt haben wir ihn gehalten", freute sich zuletzt auch Trainer Domenico Tedesco. Damit muss Laimer wohl ein Jahr auf seinen Wechsel nach München warten. Im Sommer 2023 läuft sein Vertrag aus und der Österreicher kann ablösefrei wechseln.

© getty FCB-Trainer Julian Nagelsmann bekommt seinen angeblichen Wunschtransfer Konrad Laimer in diesem Sommer nicht mehr.

FC Bayern, Gerücht: FCB jagt 14-jähriges Sturm-Juwel

Der FC Bayern steht offenbar vor einer Verpflichtung des erst 14 Jahre alten Sturmtalents Yll Gashi. Laut Bild werde dieser seinen aktuellen Klub Hertha BSC im nächsten Sommer verlassen und habe sich für den FC Bayern entschieden.

Auch zahlreiche andere Top-Klubs waren demnach hinter Gashi her, darunter Konkurrenz aus der Bundesliga wie Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen, aber auch internationale Hochkaräter wie der FC Chelsea und Juventus Turin.

"Wir sind mit mehreren Vereinen aus dem In- und Ausland in Gesprächen. Der nächste Schritt muss der richtige sein. Der Vertrag sollte bis zum Abitur meines Sohnes laufen", sagte Vater Hashim Gashi der Bild. Der gebürtige Kosovare habe zudem bereits die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt, um künftig für die U-Nationalmannschaften des DFB auflaufen zu können.

FC Bayern, News: Hasan Salihamidzic lobt Leroy Sané

Leroy Sané musste sich zum Saisonstart des FC Bayern noch mit einer Rolle von der Bank begnügen, doch beim 7:0-Erfolg gegen Bochum wusste er in der Startelf zu gefallen. Wie die Sport Bild berichtet, stehe der 26-Jährige allerdings vor einer Art Schicksalsjahr beim FCB. Er müsse konstant gute Leistungen abrufen, um nicht im Sommer 2023 zum Verkaufskandidaten zu werden.

In Person von Hasan Salihamidzic soll Sané einen promienten Fürsprecher haben. Nach dem Supercup gegen Leipzig, als der Angreifer einen Treffer und eine Gelbe Karte markierte, soll Salihamidzic seinen Schützling in der Kabine gelobt haben: "Diese Wut auf dem Platz will ich immer von dir sehen. Wenn Du immer mit dieser Entschlossenheit spielst, kannst du der Beste in Europa werden!"

Auch Nagelsmann schwärmte nach dem Bochum-Spiel: "Wenn er 100 Prozent Lust hat, ist er einer der besten Spieler in Europa." Zuletzt hieß es, dass das Trainerteam nicht vollends zufrieden sei mit den Auftritten von Sané.

Vier Feldspieler hinter Neuer! Die langsamsten Spieler der Bundesliga © getty 1/23 Tempo, Tempo, Tempo. Der heutige Fußball hat enorm an Geschwindigkeit gewonnen. Gut, dass es auch Spieler gibt, die es schaffen, das Ganze etwas zu entschleunigen. Wir schauen auf die Top 20 der langsamsten Akteure der noch jungen Bundesliga-Saison. © getty 2/23 Hier ein paar Regeln: Keeper werden nicht berücksichtigt, auch wenn Neuer einige Feldspieler hinter sich lässt. Auch Profis ohne eine volle Halbzeit haben Glück. Schließlich ergibt sich in der kurzen Zeit nicht immer ein Sprint (Quelle: bundesliga.de). © getty 3/23 Platz 20: CHRISTOPH KRAMER | Borussia Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 3 Spiele (270 Minuten) | Höchste Geschwindigkeit: 29,79 km/h © getty 4/23 Platz 19: MILOS VELJKOVIC | Werder Bremen | Innenverteidiger | 3 Spiele (270 Minuten) | Höchste Geschwindigkeit: 29,73 km/h © getty 5/23 Platz 18: FLORIAN NEUHAUS | Borussia Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 3 Spiele (270 Minuten) | Höchste Geschwindigkeit: 29,71 Minuten © getty 6/23 Platz 17: SASA KALAJDZIC | VfB Stuttgart | Mittelstürmer | 3 Spiele (236 Minuten) | Höchste Geschwindigkeit: 29,67 km/h © getty 7/23 Platz 16: MICHAEL GREGORITSCH | SC Freiburg | Mittelstürmer | 3 Spiele (231 Minuten) | Höchste Geschwindigkeit: 29,64 km/h © getty 8/23 Platz 15: ALEXANDER HACK | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 3 Spiele (270 Minuten) | Höchste Geschwindigkeit: 29,59 km/h © getty 9/23 Platz 13: JULIAN CHABOT | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 1 Spiel (76 Minuten) | Höchste Geschwindigkeit: 29,58 km/h © getty 10/23 Platz 13: KEVIN STÖGER | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 3 Spiele (270 Minuten) | Höchste Geschwindigkeit: 29,58 km/h © getty 11/23 Platz 12: MATS HUMMELS | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 3 Spiele (242 Minuten) | Höchste Geschwindigkeit: 29,56 km/h © getty 12/23 Platz 11: SIMON TERODDE | FC Schalke 04 | Mittelstürmer | 3 Spiele (139 Minuten) | Höchste Geschwindigkeit: 29,55 km/h © imago images 13/23 Platz 10: MARVIN PLATTENHARDT | Hertha BSC | Linksverteidiger | 1 Spiel (90 Minuten) | Höchste Geschwindigkeit: 29,48 km/h © getty 14/23 Platz 9: AARÓN MARTÍN | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 3 Spiele ( 270 Minuten) | Höchste Geschwindigkeit: 29,25 km/h © getty 15/23 Platz 8: LUKAS NMECHA | VfL Wolfsburg | Mittelstürmer | 3 Spiele (264 Minuten) | Höchste Geschwindigkeit: 29,23 km/h © getty 16/23 Platz 7: CHARLES ARÀNGUIZ | Bayer Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 3 Spiele (210 Minuten) | Höchste Geschwindigkeit: 29,08 km/h © getty 17/23 Platz 5: MAX KRUSE | VfL Wolfsburg | Hängende Spitze | 3 Spiele (89 Minuten) | Höchste Geschwindigkeit: 29,03 km/h © getty 18/23 Platz 5: KONSTANTINOS STAFYLIDIS | VfL Bochum | Linksverteidiger | 1 Spiel (90 Minuten) | Höchste Geschwindigkeit: 29.03 km/h © getty 19/23 Platz 4: STEFFEN TIGGES | 1. FC Köln | Mittelstürmer | 1 Spiel (56 Minuten) | Höchste Geschwindigkeit: 28,41 km/h © getty 20/23 Platz 3: SEBASTIAN RODE | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 2 Spiele (108 Minuten) | Höchste Geschwindigkeit: 28,15 km/h © getty 21/23 Platz 2: RANI KHEDIRA | Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 3 Spiele (270 Minuten) | Höchste Geschwindigkeit: 28,14 km/h © getty 22/23 Platz 1: MYZIANE MAOLIDA | Hertha BSC | Linksaußen | 1 Spiel (56 Minuten) | Höchste Geschwindigkeit: 28,0 km/h © imago images 23/23 Übrigens: Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 28,74 km/h würde sich Neuer immerhin vor Tigges, Rode, Khedira und Maolida einreihen. Bisher schnellster Keeper war Bochums Manuel Riemann mit 29,18 km/h.

FC Bayern, News: Bruchhagen kritisiert Bundesliga-Langeweile

Heribert Bruchhagen, früherer Klub-Boss bei Eintracht Frankfurt und beim Hamburger SV, hat die Fehler der Bundesliga angeprangert, die die Dominanz des FC Bayern begünstigt hätten. "Wenn man das Produkt Bundesliga sieht, dann fühlt man sich schon ein bisschen unwohl. Wenn ich auf die Tabelle schaue, dann wirkt es so, als wenn die Meisterschaft schon bald entschieden ist", sagte der 73-Jährige in einem Interview mit Sport1.

"Diese Entwicklung ist für mich nichts Neues und ich sehe das seit vielen Jahren mit Sorge. Dass sich diese Entwicklung immer mehr verstärkt, ist auch nur konsequent", so Bruchhagen weiter. "Die berühmte Schere geht seit der Umverteilung der Gelder 1992 immer weiter auseinander."

Den Grund dafür erklärte Bruchhagen so: "Wir haben es selbst verursacht, das heißt damals alle 18 und heute alle 36 Bundesligavereine haben diese Konstellation herbeigeführt und gewollt. Wir haben die Beschlüsse der Spreizung der Fernsehgelder gefasst und auch hingenommen, dass die internationalen TV-Gelder direkt ausgeschüttet werden und weniger in einen Gemeinschaftspool kommen. Dadurch sind die Verursacher viel stärker geworden und festigen weiter ihre Position."

Entsprechend ist sich Bruchhagen sicher, dass der FC Bayern auch künftig die Bundesliga dominieren werde, sofern der FCB nicht "klassische Fehlentscheidungen im sportlichen Bereich" treffe. Dortmund, Leipzig und Leverkusen sehe er nicht als ernsthafte Konkurrenten im Kampf um die Meisterschaft. "Das Erlebnis Fußball ist weiterhin großartig, es gibt einen Kampf um die internationalen Plätze und auch der Abstiegskampf ist immer spannend. Doch man muss den Punkt Meisterschaft abhaken. Den gibt es nicht mehr."

FC Bayern: Der Saisonstart in der Überblick