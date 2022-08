Die letzte Partie des 2. Spieltags der Bundesliga bestreiten heute der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg. Doch warum zeigt Sky das Duell nicht live im TV und Livestream? SPOX hat für Euch die Antwort.

Am heutigen Sonntag, den 14. August, gastiert der VfL Wolfsburg beim FC Bayern München. Um 17.30 Uhr startet die Begegnung am 2. Spieltag in der Allianz-Arena in München. Nach den Siegen im Supercup gegen RB Leipzig und dem spektakulären 6:1 gegen Eintracht Frankfurt, kann der FC Bayern München heute gegen VfL Wolfsburg seine Siegesserie fortsetzten. Der VfL Wolfsburg kann dagegen seinen ersten Bundesliga-Erfolg in der noch jungen Saison holen.

Darum zeigt Sky FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute nicht live im TV und Livestream

Ausgewählte Bundesligaduelle der Saison 2022/23 könnt Ihr live und vollumfänglich bei Sky verfolgen. Die heutige Partie zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg zeigt Sky jedoch nicht im TV und im Livestream.

An diesem Wochenende zeigte Sky alle Samstagspartien am 2. Spieltag der Bundesliga. Der Pay-TV-Sender besitz nämlich die exklusiven Übertragungsrechte der Bundesliga am Samstag. Die Übertragungsrechte für die Bundesligaspiele am Freitag und Sonntag besitz Sky jedoch nicht. Auf dem Pay-TV-Sender seht Ihr somit heute auch nicht das Duell zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg.

Alle Freitags-und Sonntagsspiele der aktuellen Bundesligasaison seht Ihr nämlich auf DAZN, dort seht Ihr außerdem die Highlights aller Bundesligaspiele. Exklusiv überträgt DAZN somit am heutigen Sonntag die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg im TV und Livestream.

Spieltag: 2. Spieltag der Bundesliga

Partie: FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg

Datum: 14. August

Anstoß: 17.30 Uhr

Spielort: Allianz-Arena, München

Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN

Übertragung im Liveticker: SPOX

Darum zeigt Sky FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute nicht live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV und Livestream

Auf DAZN 1 seht Ihr heute FC Bayern vs. VfL Wolfsburg live und in voller Länge ab 16.45 Uhr im TV. DAZN zeigt das Spiel zudem im Livestream. Diesen könnt Ihr mit der DAZN-App oder Eurem Laptop im Browser sehen.

Für DAZN moderiert heute Alex Schlüter die Sendung. Das Spiel kommentieren Jan Platte und DAZN-Experte. Michael Ballack. Außerdem ist Max Siebald als Reporter im Einsatz. Der Anpfiff der Begegnung erfolgt um 17.30 Uhr.

© getty Wie schlägt sich Niko Kovac heute gegen sein Ex-Team?

Ein Abo kostet bei DAZN 29,99 Euro im Monat. Alternativ könnt Ihr ein Jahres-Abonnement bei DAZN buchen, welches 299,88 Euro kostet. DAZN zeigt neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga auch die Champions League, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1, die NFL, die NBA, Tennis, Handball, Boxen und noch viele weitere Highlights aus der gesamten Sportwelt.

Darum zeigt Sky FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute nicht live im TV und Livestream - Der Liveticker von SPOX

Ihr möchtet FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute im Liveticker verfolgen? Dann seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nämlich nichts von der Action auf dem Feld. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

