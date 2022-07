FC Bayern: Franck Ribery betont "riesige Erwartungen" bei Sadio Mane

Klub-Legende Franck Ribery gratuliert seinem früheren Arbeitgeber FC Bayern für den Transfer von Sadio Mane.

"Ich kann den FC Bayern zur Verpflichtung von Sadio Mane nur beglückwünschen", sagt Franck Ribery im Interview mit der Sport Bild und fügt an: "Er ist ein super Transfer für die Bundesliga!"

Der mittlerweile 39 Jahre alte Ribery, der aktuell bei US Salernitana in Italien unter Vertrag steht, spielte zwischen 2017 und 2019 insgesamt zwölf Jahre für den FC Bayern und glaubt, dass sein Nach-Nachfolger in der Offensive funktionieren wird.

Ribery: "Die Erwartungen werden riesig sein, aber ich denke, Sadio wird sie erfüllen. Wichtig sein wird ein guter Start", betont Ribery, der auf die Anhänger des Rekordmeisters setzt: "Ich weiß aus Erfahrung: Die Bayern-Fans machen einem den Start sehr leicht, weil sie jeden Spieler mit offenen Armen empfangen."