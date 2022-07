FC Bayern: Oliver Kahn spricht über angestrebten Transfer von Matthijs de Ligt

Der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn hat sich bei der Teamvorstellung des FC Bayern München zum angestrebten Transfer von Matthijs de Ligt geäußert.

"Wir haben uns unterhalten. Der Spieler möchte zum FC Bayern kommen", sagte Kahn im Bayerischen Rundfunk und kündigte weitere Verhandlungen an: "Wir werden weitere Gespräche führen und dann sehen wir, wie es läuft."

Eine zeitnahe Einigung mit Juventus Turin wollte Kahn nicht ankündigen. "Ich bin ganz vorsichtig damit, irgendwelche Prognosen abzugeben", erklärte er, verwies aber auf den Transfer von Sadio Mane. Die Gespräche mit dem Senegalesen hatten sich zügig in eine aus Bayern-Sicht positive Richtung entwickelt, weshalb der Deal letztlich schnell zustande gekommen war.

De Ligt soll künftig die Rolle des Abwehrchefs einnehmen, nachdem sich die Lücke durch den Abgang von David Alaba zu Real Madrid in der vergangenen Saison nicht geschlossen hat.

Die FCB-Verantwortlichen um Hasan Salihamidzic waren am Montag bereits in Turin, um eine Verpflichtung des Niederländers auszuloten. "Mir war es wichtig, dass wir uns mit den Verantwortlichen Arrivabene, Cherubini und Pawel Nedved an einem Tisch zusammengesetzt haben", sagte er der Bild.

De Ligt: FC Bayern und Juventus Turin noch nicht einig

Dem Vernehmen nach wurde ein erstes Angebot in Höhe von 60 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen abgegeben, eine Einigung gibt es nach Informationen von SPOX und GOAL aber bislang nicht.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, fordert Juventus eine höhere Ablösesumme für den 22-Jährigen. Die Rede ist von mindestens 70 Millionen Euro. Der italienische Journalist Gianluca Di Marzio von Sky will hingegen erfahren haben, dass die beiden Klubs sogar noch 30 Millionen Euro auseinander liegen.

Durch den Verkauf von Robert Lewandowski an den FC Barcelona stehen dem deutschen Rekordmeister neue Gelder zur Verfügung. Die Katalanen sollen übereinstimmenden Medienberichten zufolge 45 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Boni bezahlt haben.

Für den Wechsel will de Ligt unterdessen einen Gehaltsverzicht in Kauf nehmen. Einem Bericht der SportBild zufolge verdient der Innenverteidiger bei Juventus Turin aktuell zehn Millionen Euro netto pro Jahr, beim FC Bayern wären es weniger.