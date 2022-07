FC Bayern - News und Gerüchte: Bundesliga-Konkurrent begrüßt Transfer von Sadio Mane

Bei der nationalen Konkurrenz begrüßt man den Transfer von Sadio Mane zum FC Bayern. Derweil trainiert jener auf Mallorca mit einem alten Bekannten, während die Rückennummer eines weiteren Neuzugangs nun feststeht. Die News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern - News: Lars Stindl begrüßt Transfer von Sadio Mane

Generell scheint die News, dass Sadio Mane zum FC Bayern wechselt, in der Bundesliga positiv aufgenommen zu werden. Mit Lars Stindl meldete sich nun auch der Kapitän von Borussia Mönchengladbach zu Wort.

Gegenüber der Rheinischen Post sagte Stindl über Mane: "Es tut der Liga enorm gut, dass es solche Spieler gibt, gerade nach dem Verlust von Erling Haaland." Stindl weiter: "Ein Transfer wie Mane zeigt, dass die Bayern den Großen Paroli bieten können, sportlich wie finanziell."

Stindl geht es dabei auch um die Außenwirkung eines solchen Transfers und zwar nicht nur für die Bayern, sondern auch für die Bundesliga: "Die Bundesliga ist brutal attraktiv, was die Gegebenheiten angeht, wir haben viele tolle Vereine, eine starke Atmosphäre in den Stadien, eine klasse Infrastruktur. Die Bundesliga kommt im internationalen Vergleich schlechter weg als sie in Wirklichkeit ist."

© getty Sadio Manes Wechsel nach München erfreut offenbar auch die Konkurrenz der Münchner.

FC Bayern - News: Rückennummer von Ryan Gravenberch steht fest

Nachdem zunächst die neue Nummer von Sadio Mane - es wird die 17 - bekannt gegeben wurde, steht nun auch die des von Ajax Amsterdam kommenden Mittelfeldspielers Ryan Gravenberch fest.

Wie dem Online-Fanshop des Klubs zu entnehmen ist, wird Gravenberch künftig mit der Nummer 38 auflaufen. Jene trug er bereits bei seinem Profi-Debüt für Ajax in der Saison 2018/19. Danach war es ein Jahr später die 20 ehe er zuletzt mit der 8 aufgelaufen war - beide Nummern sind beim FC Bayern jedoch durch Bouna Sarr und Leon Goretzka bereits vergeben.

FC Bayern - Gerücht: PSG-Talent Ayman Kari kommt nicht

Vor wenigen Tagen machte das Gerücht die Runde, dass der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler Ayman Kari PSG aufgrund stockender Verhandlungen womöglich verlassen werde. Unter anderem der FC Bayern wurde anschließend als heißer Kandidat auf eine Verpflichtung des Franzosen gehandelt.

Glaubt man nun aber der Bild, dann wird daraus nichts. Deren Chef-Reporter Tobias Altschäffl nämlich berichtet, dass Kari nicht zum FC Bayern wechseln werde. Damit einher geht ein Bericht vom Portal FussballTransfers, wonach Kari seinen auslaufenden Vertrag bei PSG verlängern werde. Auch hier fehlt allerdings noch eine Bestätigung.

FC Bayern - News: Sadio Mane trainiert mit Jerome Boateng auf Mallorca

Schon rund eine Woche vor seinem offiziellen Arbeitsantritt beim FC Bayern hält sich Neuzugang Sadio Mane fit. Auf Mallorca verbringt er gerade seinen Urlaub und postete anlässlich dessen Bilder auf Twitter, die ihn unter anderem mit keinem geringeren als Ex-Bayern-Abwehrspieler Jerome Boateng zeigen.

Das Kuriose daran: Boateng trug beim FC Bayern stets die Nummer 17, die nun an Mane übergegangen ist. Entsprechend sendete Boateng dann auch Grüße via Twitter mit den Worten: "Saisonvorbereitung. Schön, dich zu sehen und alles Gute in München, Sadio! Kümmere dich um die 17."

FC Bayern: Sommerfahrplan in der Übersicht