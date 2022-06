FC Bayern, News und Gerüchte: Leihspieler fühlen sich wohl vom Club im Stich gelassen

Einige Leihspieler fühlen sich vom FC Bayer wohl im Stich gelassen. Josip Stanisic spricht über den bevorstehende Konkurrenzkampf mit Neuzugang Noussair Mazraoui. Serge Gnabry kann sich offenbar ein Karriereende in München vorstellen. Aktuelle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München findet Ihr hier.

Bayern, Gerücht: Leihspieler fühlen sich wohl vom Club im Stich gelassen

Lenn Jastremski, Jamie Lawrence, Marvin Cuni, Brigth Arrey Mbi, Liu Shaoziyang, Alexander Nübel, Joshua Zirkzee, Chris Richards und Jann-Fiete Arp waren in der vergangenen Spielzeit insgesamt neun Spieler vom FC Bayern an andere Klubs verliehen. Die Stimmung der Münchner Leih-Spieler soll in Teilen aber alles andere als gut gewesen sein.

Wie die tz berichtet, fühlten sich viele der verliehenen FCB-Spieler von den Münchner Verantwortlichen im Stich gelassen. Andere Spieler würden intensiver von ihren Heimatklubs betreut, so der Vorwurf.

Grund dafür soll demnach der Abgang des langjährigen Nachwuchstrainers Danny Schwarz, der unmittelbar nach seiner Anstellung zu Erzgebirge Aue weiterzog. Sowohl Campus als auch die Profiabteilung der Bayern sollen sich des Problems aber grundsätzlich bewusst sein.

Diese Spieler trugen vor Mane die 17: Nicht viele, aber Legenden © getty 1/12 Sadio Mane wird beim FC Bayern künftig die Nummer 17 tragen. Diese hatten beim FCB noch nicht allzu viele Spieler, dafür war aber die ein oder andere Legende dabei. SPOX blickt auf alle Vorgänger des Senegalesen. © imago images 2/12 Achtung: Erst seit der Saison 1995/1996 gibt es in der Bundesliga fest vergebene Rückennummern. Zuvor hatten die Klubs die Möglichkeit, die Nummer von Spiel zu Spiel an unterschiedliche Spieler zu vergeben. Dies war beim FCB bzgl. der 17 nicht der Fall. © imago images 3/12 1995/96 - 1996/97: CHRISTIAN ZIEGE (von 1990 - 1997 beim FC Bayern): 13, 10, 7, 8, 5, 3 und eben 17 lauten die Rückkennummern des Linksfußes in seiner Zeit beim FCB. Auch in der Folge sollte er bei Milan, den Spurs und in Gladbach immer wieder wechseln. © imago images 4/12 Sportlich feierte er einige große Erfolge in München, neben zwei Meisterschalen ist vor allem der Sieg im UEFA-Cup 1996 zu nennen. Ein weiterer Cup folgte 2001 mit den Reds, hinzu kommen der EM-Titel, zwei FA Cups und die Meisterschaft in Italien. © imago images 5/12 1997/98 - 2003/04: THORSTEN FINK (1997 - 2003 beim FC Bayern): Deutlich sparsamer als Ziege ging Fink mit den Rückennummern um, nachdem er sich 1997 dem FCB anschloss. Ehe er 2003 bei der zweiten Mannschaft auf die 6 wechselte, war es immer die 17. © imago images 6/12 Beim FC Bayern durfte er vier Meisterschaften bejubeln sowie den Gewinn der Champions League 2001, wobei er im Finale nicht im Kader stand. Beim Last-Minute-Drama gegen Manchester zwei Jahre zuvor wurde er noch eingewechselt. Heute trainiert er Al-Nasr. © imago images 7/12 2006/07 - 2010/11: MARK VAN BOMMEL (2006 - 2011 beim FC Bayern): Beim vorherigen Klub Barca sowie beim FCB griff der Aggressive Leader zur 17, bei der PSV war es die 6, bei Milan die 4. Erfolge verbuchte er bei all seinen Stationen en masse. © imago images 8/12 Für den CL-Sieg reichte es in München nicht, stattdessen für je zwei Meisterschaften und Pokalsieg (die Königsklasse gewann er 2006 mit Barca). Im Januar 2011 floh er vor Trainer van Gaal nach Mailand, er war der erste ausländische Kapitän des FCB. © getty 9/12 2011/12 - 2020/21: JEROME BOATENG (2011 - 2021 beim FC Bayern): Zehn Jahre Bayern - eine Nummer! Wie schon in seiner letzten Saison beim HSV und in Manchester entschied sich der Innenverteidiger für die 17 und sollte eine Ära prägen. © imago images 10/12 Neun Meisterschaften, zwei Champions-League-Titel und auf dem Höhepunkt seines Schaffens der WM-Titel mit der Nationalmannschaft - mehr geht nicht. Nach 363 Spielen für die Bayern wurde sein Vertrag trotz Fürsprecher Flick nicht mehr verlängert. © getty 11/12 2021/22: MIKAEL CUISANCE (2019 - 2020 und 2021 - 2022 beim FC Bayern): Anfangs trug der Franzose die 11 und bei der zweiten Mannschaft sogar die 20, nach seiner Leihrückkehr wechselte er zur 17. Die 11 hatte sich mittlerweile Kingsley Coman geschnappt. © getty 12/12 Unabhängig von der Nummer war das Kapitel des französischen Mittelfeldspielers beim FCB eine große Enttäuschung. Er bestritt nur 13 Spiele, auch die Leihe nach Marseille brachte keinen wirklichen Aufschwung. Nun wechselt er zu Serie-A-Aufsteiger Venedig.

FCB, News: Stanisic scheut Konkurrenzkampf mit Mazraoui nicht

Bayern-Verteidiger Josip Stanisic macht sich trotz der Verpflichtung von Ajax Amsterdams Noussair Mazraoui keine Sorgen um zu wenig Spielzeit in der kommenden Saison. "Konkurrenz gibt es beim FC Bayern immer, darüber mache ich mir keine Gedanken. Ich werde mein Bestes geben, auf meine Chance warten und will diese nutzen, wenn sie kommt. Ich bin sicher, dass ich bei dem Programm meine Spielzeiten bekommen werde", sagte der 22-Jährige im Interview mit dem kicker.

Er schätze den Marokkaner "etwas offensiver" als sich selbst ein und will vor allem mit seiner Flexibilität punkten. "Meine Vielseitigkeit ist für mich ein Segen, ein positiver Aspekt. Es hilft mir als jungem Spieler eher, dass ich mehrere Positionen spielen kann. Ich will so viel Spielzeit wie möglich, die Position ist zunächst zweitrangig", so Stanisic.

Mit seiner Performance aus der vergangenen Spielzeit ist der 22-Jährige grundsätzlich zufrieden, speziell zu Beginn und am Saisonende. "Dann bekam ich Corona und kurz darauf die Muskelverletzung. Das kam aus dem Nichts und hat mich beschäftigt, weil es bis dahin so gut lief. Drei Monate Pause waren bitter, ich musste mich neu beweisen. Ich war wieder fit, als die schwierige Saisonphase mit schwierigen Spielen kam, musste Geduld aufbringen und auf meine Chance warten", analysierte der Kroate.

2021/22 stand Stanisic insgesamt 17-mal für den FC Bayern auf dem Platz. Dabei erzielte er ein Tor sowie einen Assist.

SPOX-Top-11 von Bayerns Meisterserie: Eine Legende sitzt nur auf der Bank © getty 1/27 Seit einem Jahrzehnt dominiert der FC Bayern den deutschen Fußball, zehn Meisterschaften in Serie sind die logische Konsequenz. Einige Spieler prägten diesen Lauf in besonderem Maße. Die SPOX-Top-11 des FCB seit 2012. Nicht für alle Legenden ist Platz. © getty 2/27 MANUEL NEUER: Beim FC Bayern seit 2011 - Statistiken: 10 Meisterschaften, 472 Spiele, 226-mal ohne Gegentor © getty 3/27 In seinem ersten Jahr in München mussten Neuer und Co. dem BVB noch den Vorrang lassen, danach dominierte der FCB mit dem ehemaligen Schalker als Rückhalt die Bundesliga. Der Vertrag des 36-jährigen Weltklassekeepers wurde im Mai bis 2024 verlängert. © getty 4/27 PHILIPP LAHM: Beim FC Bayern zwischen 2002 und 2003 sowie 2005 und 2017 - Statistiken: 8 Meisterschaften, 515 Spiele, 16 Tore, 70 Vorlagen © getty 5/27 Bei den letzten fünf Titeln war der langjährige Kapitän nicht dabei, dafür gewann er noch drei, bevor die Serie startete. Ob als linker/rechter Verteidiger sowie am Ende im defensiven Mittelfeld über ein Jahrzehnt nicht aus der Mannschaft wegzudenken. © getty 6/27 JEROME BOATENG: Beim FC Bayern zwischen 2011 und 2021 - Statistiken: 9 Meisterschaften, 363 Spiele, 10 Tore, 25 Vorlagen © getty 7/27 Der Innenverteidiger verpasste lediglich den diesjährigen Titel, nach zehn Jahren wurde sein Vertrag im Vorjahr nicht verlängert und Boateng verabschiedete sich nach Frankreich. Zuvor entwickelte er sich in München zum Weltklassespieler - gekrönt in Rio. © getty 8/27 JAVI MARTINEZ: Beim FC Bayern zwischen 2012 und 2021 - Statistiken: 9 Meisterschaften, 268 Spiele, 14 Tore, 11 Vorlagen © getty 9/27 Was für Boateng gilt, gilt auch für den Spanier, der ein Jahr später für eine Rekordablöse aus Bilbao kam - ein Titel fehlt. Beliebt bei Fans und Mitspielern, bleiben aus der Endphase seiner Zeit vor allem die Heldentaten im UEFA Super Cup in Erinnerung. © getty 10/27 DAVID ALABA: Beim FC Bayern zwischen 2009 und 2011 sowie 2011 bis 2021 - Statistiken: 10 Meisterschaften, 431 Spiele, 33 Tore, 55 Vorlagen © getty 11/27 Dank dreier Einsätze darf sich der Österreicher bereits 2010 als Deutscher Meister feiern lassen, nach seiner Leihe nach Hoffenheim avancierte er dann aber endgültig zum Leistungsträger - im Vorjahr ging es dann zu den Königlichen. © getty 12/27 JOSHUA KIMMICH: Beim FC Bayern seit 2015 - Statistiken: 7 Meisterschaften, 299 Spiele, 33 Tore, 83 Vorlagen © getty 13/27 Der Spieler aus dieser Liste, der am spätesten zu den Münchnern stieß, sein Einfluss auf die Mannschaft rechtfertigt die Nominierung dennoch, wie 116 Scorerpunkte sowie seine strategischen Fähigkeiten beweisen. Anführer in Verein und DFB-Team. © getty 14/27 THIAGO: Beim FC Bayern von 2013 bis 2020 - Statistiken: 7 Meisterschaften, 235 Spiele, 31 Tore, 37 Vorlagen © imago images 15/27 Mit Pep Guardiola kam auch Landsmann und Edeltechniker Thiago, sollte aber vier Jahre länger als der Coach bleiben und zu einem der prägenden Gesichter der nationalen Dominanz werden. Dann erfüllte er sich seinen Traum von der Insel bei den Reds. © imago images 16/27 ARJEN ROBBEN: Beim FC Bayern von 2009 bis 2019 - Statistiken: 8 Meisterschaften, 308 Spiele, 144 Tore, 100 Vorlagen © getty 17/27 In Madrid glaubte man nicht mehr so richtig an ihn, in München ist er eine lebende Legende. Seinen größten Moment hatte er im CL-Finale gegen den BVB, doch 99 Tore in der Bundesliga und 17 nationale Titel sind auch nicht so schlecht. © getty 18/27 THOMAS MÜLLER: Beim FC Bayern seit 2009 - Statistiken: 11 Meisterschaften, 626 Spiele, 227 Tore, 243 Vorlagen © getty 19/27 Einziger Spieler, der tatsächlich die gesamte Meisterserie auf dem Rasen miterlebte. Zuvor hatte sich das Eigengewächs über die Jugend und zweite Mannschaft nach oben gearbeitet. Der Ur-Bayer schlechthin und wichtig wie eh und je. © getty 20/27 FRANCK RIBERY: Beim FC Bayern von 2007 bis 2019 - Statistiken: 9 Meisterschaften, 424 Spiele, 124 Tore, 181 Vorlagen © getty 21/27 Im Triple-Jahr 2013 der wohl beste Fußballer des Planeten, auch wenn es bei der Weltfußballer-Wahl nur für Platz 3 reichte. In seinen besten Zeiten war der Wirbelwind kaum zu stoppen, München ist für ihn auch nach seinem Abschied zweite Heimat geblieben. © getty 22/27 ROBERT LEWANDOWSKI: Beim FC Bayern seit 2014 - Statistiken: 9 Meisterschaften, 375 Spiele, 344 Tore, 72 Vorlagen © getty 23/27 Die Quote von fast einem Treffer pro Spiel spricht für sich, selbst der scheinbar ewige Rekord von Gerd Müller mit 40 Toren in einer BL-Saison musste dran glauben. Offen, ob er seine Zahlen beim FCB weiter verbessern wird. © getty 24/27 Honorable Mentions - BASTIAN SCHWEINSTEIGER: Eigentlich darf er in keiner Legenden-Liste fehlen, da er jedoch 2015 zu United und später Chicago wechselte, hat er knapp das Nachsehen. Dies kann natürlich nicht über eine unfassbare Karriere hinwegtäuschen. © getty 25/27 KINGSLEY COMAN: Erst auf Leihbasis von Juve, ab 2017 fest verpflichtet, mischte er die Außenbahnen auf. Lediglich zu häufige Verletzungen verhindern das Vordringen in die absolute Weltklasse. Dennoch plant der FC Bayern langfristig mit dem Franzosen. © getty 26/27 RAFINHA: Acht Jahre hielt der lebensfrohe Brasilianer dem FCB die Treue, war bei sieben Meisterschaften dabei. Nicht immer gesetzt, bei Bedarf war aber auf ihn stets Verlass. Beim Abschied flossen viele Tränen, seit 2015 hat er den deutschen Pass. © getty 27/27 Aus dem Kader der vergangenen Saison gibt es beim Abo-Meister weitere Spieler, die schon mehrfach die Schale nach oben streckten. Dazu gehören Corentin Tolisso und Niklas Süle mit 5 sowie Leon Goretzka, Serge Gnabry und Alphonso Davies mit 4 Titeln.

Bayern, Gerücht: Denkt Gnabry an Karriereende in München?

Serge Gnabry kann sich offenbar ein Karriereende beim FC Bayern München vorstellen. Das berichtet der kicker.

Demnach ist der 26-jährige Nationalspieler mit dem neuen Vertragsangebot der Münchner grundsätzlich zufrieden und könnte sich sogar vorstellen, bei einer Verlängerung den Rest seiner Karriere an der Isar zu verbringen.

In den ersten Verhandlungsrunden soll Gnabry vor allem die Wertschätzung aus den Tagen von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge gefehlt haben. Seitdem der Klub diese Bedenken ernst nimmt, sollen aber auch hier die Gespräche besser laufen.

