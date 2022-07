FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB will nach Transfer von Matthijs de Ligt noch Innenverteidiger verkaufen

Nach dem sich anbahnenden Transfer von Matthijs de Ligt zum FC Bayern München plant der deutsche Rekordmeister offenbar, noch einen seiner Innenverteidiger verkaufen zu wollen. Alle News und Gerüchte über den FCB im Überblick.

FC Bayern, Gerücht: FCB will Innenverteidiger verkaufen

Wie der kicker und Sky berichten, ist der FC Bayern nach dem bevorstehenden Transfer von Matthijs de Ligt gewillt, über den Verkauf eines Innenverteidigers frisches Geld einzunehmen.

Laut Sky gehören Benjamin Pavard, Dayot Upamecano und Tanguy Nianzou zu den Verkaufskandidaten. Die neue Innenverteidigung soll aus Lucas Hernandez und de Ligt bestehen.

Upamecano kam erst im vergangenen Sommer für 42,5 Millionen Euro aus Leipzig zum FCB und besitzt in München noch einen Vertrag bis 2026. Nianzou wechselte 2020 ablösefrei von Paris Saint-Germain zu Bayern, sein Vertrag läuft noch bis 2024. Nianzou kam seither nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.

Auch Pavards Vertrag endet 2024, er spielt seit 2019 in München und sollte in der kommenden Saison eigentlich von der rechten Außenbahn in die Zentrale der Innenverteidigung rücken. Dort scheint künftig jedoch das Pärchen de Ligt/Hernandez die Nase vorn zu haben.

© imago images Tanguy Nianzou kommt beim FC Bayern nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.

FC Bayern, Gerücht: So plant der FCB auf dem Transfermarkt

Robert Lewandowski ist Vergangenheit, de Ligt die Zukunft - und dann? Laut einem Bericht des kicker sind die Personalplanungen des deutschen Rekordmeisters noch längst nicht abgeschlossen. Zuletzt betonten auch Trainer Julian Nagelsmann und Vorstandschef Oliver Kahn, den Transfermarkt bis zum Ende im Auge haben zu wollen.

Der 17-jährige Mathys Tel von Stade Rennes soll weiterhin nach München wechseln. Der Stürmer ist jedoch nicht als Nachfolger von Lewandowski vorgesehen. Kandidaten dieser Größenordnung gibt es laut kicker nach derzeitigem Stand nicht.

Für die kommende Saison gilt immer noch Harry Kane von Tottenham Hotspur als Wunschkandidat. Dessen Transfer sei in diesem Sommer finanziell nicht machbar, zumal es nach Angaben des kicker aus London heißt, Kane sei momentan "unantastbar".

FC Bayern, News: FCB kassiert für Robert Lewandowski angeblich höhere Ablöse als gedacht

Der FC Bayern München kassiert für den Wechsel von Robert Lewandowski zum FC Barcelona angeblich eine höhere Ablöse als gedacht. Das berichtet die spanische Zeitung El Pais.

FC Bayern, News: Goretzka und Müller zum Lewy-Abschied

Nach dem Abschied von Robert Lewandowski haben sich Leon Goretzka und Thomas Müller zur neuen Situation ohne den langjährigen Torjäger geäußert.

"Das war heute das erste Training, bei dem er nicht dabei war - deswegen müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Ich persönlich bin froh, dass eine Lösung gefunden wurde, die für beide anscheinend okay ist. Ich glaube, das hat die ganze Geschichte von Lewandowski bei Bayern auch verdient. Von daher sehe ich das eher als positiv", sagte Goretzka.

Müller habe die Verkündung des Transfers nicht mehr überrascht: "Am Ende haben wir es schon geahnt, dass das passieren kann und wird. Jetzt, wo es soweit ist, war es auch für Lewy nicht ganz so einfach, glaube ich. Wir müssen umverteilen, die Statik wird sich etwas verändern."

FC Bayern: Sommerfahrplan im Überblick