FC Bayern München, News und Gerüchte: Sadio Mane spricht exklusiv über Rivalität mit Mohamed Salah

Sadio Mane hat sich nach seinem Wechsel zum FC Bayern zu seiner Beziehung zu Ex-Mitspieler Mohamed Salah geäußert. Trainer Julian Nagelsmann spricht über den Druck in der anstehenden Saison. Alle News und Gerüchte rund um den FCB.

Hier geht's zu den News und Gerüchten über den FC Bayern vom Vortag.

FC Bayern: Sadio Mane exklusiv über Beziehung mit Mo Salah

Bayern-Neuzugang Sadio Mane hat mit Gerüchten aufgeräumt, dass zwischen ihm und Liverpool-Stürmer Mohamed Salah eine Rivalität bestehen würde. Während ihrer gemeinsamen Zeit an der Merseyside hatte es immer wieder Spekulationen darüber gegeben, dass sich die beiden nicht ganz grün seien.

"Ehrlich gesagt habe ich keine Rivalität mit irgendeinem Spieler", sagte Mane gegenüber SPOX und GOAL vor den CAF Awards in Rabat, Marokko. "Wir haben eine gute Beziehung und schreiben uns regelmäßig", fügte Mane im Bezug auf Ex-Mitspieler Salah an. "Ich glaube, es sind die Medien, die immer versuchen, Dinge größer zu machen als sie wirklich sind."

Mane und Salah bildeten sechs Jahre ein tolles Duo beim FC Liverpool, unter anderem gewannen sie gemeinsam 2019 die Champions League und 2020 die Premier League, bevor sich Mane in diesem Sommer den Bayern anschloss.

Dennoch waren die beiden in dieser Zeit auch teilweise Rivalen, wenn sie mit ihren Nationalmannschaften aufeinandertrafen. Sowohl im Africa-Cup-Finale als auch im WM-Playoff trafen Senegal und Ägypten aufeinander, Mane hatte mit seiner Mannschaft jeweils die Nase vorne und gewann am Donnerstag auch zum zweiten Mal den Titel Afrikas Fußballer des Jahres. Hier gibt es alle Aussagen von Mane zu Salah.

© getty Sadio Mane wurde am Donnerstag erneut zu Afrikas Fußballer des Jahres gekürt.

FC Bayern: Nagelsmann spricht über steigenden Druck

Nach einer schwachen Rückrunde, in welcher nur zehn von 17 Spielen in der Bundesliga gewonnen wurden sowie dem überraschenden Aus in der Champions League gegen Villarreal muss der FC Bayern in der kommenden Saison wieder in die Spur finden. Dazu gab bisher kein Team auf dem Transfermarkt mehr Geld als die Bayern aus.

Das bringt Erwartungen mit sich, das weiß auch Trainer Julian Nagelsmann: "Wenn man viel Geld für neue Spieler ausgibt, wird der Druck natürlich größer. Als Bayern-Trainer hat man immer Druck, klar, aber ich denke, ich kann damit umgehen. Und hoffe, wir sind stabiler als in der vergangenen Saison", sagte Nagelsmann auf einer PK in den USA.

Der 34-Jährige sprach auch die schwache Rückrunde an, zeigte sich aber optimistisch. "Es sollte besser werden als vergangene Saison", sagt Nagelsmann: "Die ersten Saisonhälfte war gut, damit war ich zufrieden. In der Rückrunde waren vor allem die letzten sieben, acht Spiele nicht gut. Das müssen wir verbessern. Aber das liegt nicht nur an den Spielern, sondern auch an mir. Ich muss mich auch mehr auf unsere Leistungen fokussieren und weniger auf den Gegner einstellen."

FC Bayern: RB-Boss Oliver Mintzlaff ätzt wegen Laimer

Holen die Bayern nach Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer mit Konrad Laimer den dritten Leipziger in zwei Jahren an die Isar? Noch haben die Roten Bullen dem Transfer nicht zugestimmt, doch es deutet sich an, dass Laimer spätestens 2023 das Trikot der Münchner tragen wird.

Das gefällt RB-Boss Olaf Mintzlaff überhaupt nicht, der die Bayern am Rande des Testspiels gegen den FC Liverpool scharf attackierte: "Ich hoffe, dass die Bayern auch mal andere Ideen finden und nicht immer unsere Spieler holen" sagte Mintzlaff bei ServusTV.

Der 46-Jährige wollte dabei auch die Möglichkeit nicht ausschließen, dass Laimer erst im kommenden Sommer wechselt und die Leipziger dann keine Ablöse kassieren. Hier geht es zur ausführlichen News zum Wechseltheater rund um Konrad Laimer.

Wer geht wohin? Die Transfer-Optionen von Bayerns Verkaufskandidaten © getty 1/24 Matthijs de Ligt, Sadio Mane, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui - der FC Bayern München hat auf dem Transfermarkt für dicke Ausrufezeichen gesorgt. Doch die Arbeit ist längst noch nicht getan, denn auf der Abgabeseite muss sich noch einiges tun! © imago images 2/24 SPOX beleuchtet die Situation von sieben Verkaufskandidaten des Bayern-Kaders. Klar ist: Der FCB benötigt frisches Geld, um die hohen Ausgabekosten besser ausbalancieren zu können. Ein Überblick über die aktuellsten Gerüchte. © getty 3/24 Die heißeste Thematik dieser Tage ist die Situation der Innenverteidiger. De Ligt und Lucas Hernandez gelten in der Zentrale als gesetzt. Laut kicker und Sky sind die Bayern gewillt, einen ihrer Innenverteidiger zu veräußern. © imago images 4/24 DAYOT UPAMECANO: Der Franzose kam erst im vergangenen Sommer für 42,5 Millionen Euro aus Leipzig und besitzt noch einen Vertrag bis 2026. Seine erste Saison im Bayern-Dress war wechselhaft, souveräne Leistungen wechselten sich mit hanebüchenen ab. © imago images 5/24 Übereinstimmenden Medienberichten zufolge zöge Upamecano einen Wechsel nach England in Erwägung, wenn es für ihn beim FCB wie vom kicker prognostiziert "eng werden" könnte. Bei Manchester United suchen sie Spieler für diese Position. © getty 6/24 BENJAMIN PAVARD: Auch Pavard könnte es treffen. Der 26-Jährige verteidigte bisher hauptsächlich rechts, strebt aber eine Versetzung ins Zentrum an. Zumal dort künftig Neuzugang Mazraoui auflaufen dürfte. © getty 7/24 Als Interessenten werden Atletico Madrid, der FC Chelsea und Juventus Turin gehandelt. Dem kicker zufolge würde Trainer Julian Nagelsmann im Zweifel aber lieber Upamecano abgeben, weil Pavard flexibler einsetzbar ist. © getty 8/24 TANGUY NIANZOU: Der 20-Jährige gilt nach aktueller Lage als der wahrscheinlichste Abgang unter den drei genannten Innenverteidigern. Nach Informationen der L'Equipe will er aufgrund des Transfers von de Ligt den FCB verlassen. © getty 9/24 Zuvor hatte dieselbe Zeitung geschrieben, dass Nianzous Berater zusammen mit Hasan Salihamidzic die Zukunft seines Klienten ausloten will. Damals hieß es, der FCB möchte verlängern, Nianzou könne sich eine Leihe oder einen Abgang vorstellen. © imago images 10/24 Die L’Equipe nannte Bayer Leverkusen und RB Leipzig als Interessenten. Laut Sky will Nagelsmann Nianzou in der Vorbereitung beobachten und dann entscheiden, ob ein Leihgeschäft die bessere Option für ihn wäre. © getty 11/24 Allerdings sagte der Coach bereits: "Eine Leihe von Tanguy ist keine Option. Er wird sicher bei uns bleiben. Er hat in der Rückrunde eine gute Entwicklung genommen. Er ist in meinem Kopf fest eingeplant und wird eine Rolle spielen." © getty 12/24 BOUNA SARR: Der Verkaufskandidat schlechthin! Den Rechtsverteidiger will der FCB schon lange abgeben, nachdem er im Oktober 2020 für 8 Millionen Euro von Olympique Marseille kam. Doch bisher gab es noch keine konkreten Angebote für ihn. © getty 13/24 Angeblich nehmen viele Klubs Abstand von einem Angebot, weil Sarr wohl rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr verdient. Laut tz ist Sarr offen für einen festen Wechsel. Sollte sich dieser nicht realisieren lassen, wäre für ihn auch eine Leihe denkbar. © getty 14/24 Nachdem er zu Jahresbeginn mit dem Senegal den Afrika Cup gewann und dabei überzeugte, sollen der OSC Lille, Girondins Bordeaux, die AS Rom und der FC Genua ein Auge auf Sarr geworfen haben. Immer wieder wird auch eine Rückkehr zu OM ins Spiel gebracht. © getty 15/24 MARCEL SABITZER: Befindet sich nach seiner schwachen Auftaktsaison in einer ähnlich unklaren Lage wie Sarr. Sein Berater Roger Wittmann sagte erst, Sabitzer möchte dies korrigieren, richtete dann später aber aus: "Es gibt keine 100 Prozent im Fußball." © getty 16/24 Damit öffnete er die Tür für einen Abgang wieder. Aber: Es komme "darauf an, was Marcel möchte. Wenn er bleiben möchte, bleibt er", so Wittmann. Bei einem entsprechenden Angebot soll Sabitzer den Verein aber vorzeitig verlassen können. © getty 17/24 Dieses soll sich in einer Größenordnung von rund 15 Millionen Euro bewegen. Laut der Gazzetta dello Sport soll die AS Rom interessiert sein, weil Trainer Jose Mourinho überzeugt von Sabitzer sein soll. Mou wollte ihn einst schon zu Tottenham lotsen. © getty 18/24 Sabitzers Problem könnte ein Landsmann sein: Der FC Bayern ist stark an Konrad Laimer von RB Leipzig interessiert. Würde dieser Wechsel klappen und sich Sabitzers Perspektiven dadurch verringern, dürfte Bewegung in die Personalie kommen. © getty 19/24 JOSHUA ZIRKZEE: Der Stürmer wurde während der Vorbereitung der Vorsaison verliehen, zeigte beim RSC Anderlecht starke Leistungen und erhoffte sich nun zurück in München, dass sich seine Perspektive verbessert hat. Doch das scheint nicht der Fall. © imago images 20/24 Laut Sky will der FCB zwölf bis 15 Millionen Euro einnehmen und Zirkzee verkaufen - allerdings mit einer Rückkaufoption. Zirkzees Vertrag läuft 2023 aus. Seine Berater sondieren aktuell den Markt, Interessenten scheint es mehr als genug zu geben. © imago images / Eibner 21/24 Zuletzt wurde der FC Bologna gehandelt. Es wäre Zirkzees zweiter Aufenthalt in Italien, nachdem er bereits an Parma verliehen wurde. Auch Ajax, die PSV Eindhoven sowie Klubs aus England und weitere aus Italien sollen Zirkzee auf dem Zettel haben. © imago images / Stefan Matzke 22/24 CHRIS RICHARDS: Nach zwei Leihgeschäften zur TSG Hoffenheim ist der 22-Jährige zurück in München. Der US-Amerikaner hofft auf eine Teilnahme an der WM in Katar - und braucht Spielpraxis. © imago images 23/24 Wie Sky und Bild übereinstimmenden berichten, steht ein Wechsel zu Crystal Palace kurz bevor. Als Ablöse stehen 15 bis 20 Mio. Euro inklusive Boni im Raum. 35 Prozent der Summe sollen an EX-Klub FC Dallas gehen. © getty 24/24 Möglich wäre es auch, dass Richards als Gegenwert in einen Deal um Hoffenheims David Raum integriert wird. Für diesen fordert die TSG laut kicker bis zu 40 Millionen, mithilfe von Richards könnte der Deal für die interessierten Münchner billiger werden.

FC Bayern: Sommerfahrplan im Überblick