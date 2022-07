FC Bayern - Wegen Interesse an Konrad Laimer: RB-Boss Oliver Mintzlaff schießt gegen Münchner

Der FC Bayern wird schon länger mit Konrad Laimer von RB Leipzig in Verbindung gebracht. Das ärgert RB-Boss Oliver Mintzlaff, der am Rande des Testspiels gegen den FC Liverpool die Bayern scharf attackierte.

"Ich hoffe, dass die Bayern auch mal andere Ideen finden und nicht immer unsere Spieler holen" sagte Mintzlaff bei ServusTV. Gemäß der Bild haben die Bayern ein weiteres Angebot für den Mittelfeldspieler abgegeben, im Raum stehen dabei rund 23 Millionen Euro plus Bonuszahlungen, dieses wurde aber wohl abgelehnt.

Schon im vergangenen Sommer wilderten die Bayern bei den Messestädtern und holten neben Trainer Julian Nagelsmann auch Dayot Upamecano sowie den damaligen RB-Kapitän Marcel Sabitzer an die Säbener Straße. Laimer könnte nun die dritte Stütze der Leipziger sein, die Leipzig gen München verlässt.

Ob die Roten Bullen aber wirklich verkaufen wollen, ist offen. "Konny ist für unser Spiel extrem wichtig, daher wollen wir ihn nicht verlieren. Wir sitzen im Driverseat, wenn wir Dinge machen, müssen sie nach unseren Vorstellungen laufen." Laimers Vertrag bei den Sachsen läuft 2023 aus, gemäß Mintzlaff ist es aber auch möglich, dass der Österreicher erst im kommenden Sommer wechselt - dann ablösefrei.

"Es kann auch sein, dass wir ihn behalten und so in ein letztes Vertragsjahr gehen und mal keine Ablöse bekommen", bestätigte Mintzlaff. Laut Bild ist sich Laimer bereits mit den Bayern einig und auch Bayern-Präsident Herbert Hainer reagierte bereits gegenüber der Sport Bild auf die Aussagen von Mintzlaff: "Es ist halt so, dass viele Spieler zu Bayern München wollen. Und wenn jemand will, dann gucken wir uns das gerne an."

Laimer wechselte 2017 für rund 7 Millionen Euro aus Salzburg nach Leipzig, seitdem absolvierte der Mittelfeldspieler 160 Pflichtspiele für die Bullen, in denen er 11 Tore erzielte.

