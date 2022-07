FC Bayern München: Robert Lewandowski beim Trainingsauftakt? Fragen und Antworten zur Transfer-Saga

Der FC Bayern München befindet sich bereits in der Sommervorbereitung. Am Dienstag sollen auch die vielbelasteten Nationalspieler ins Training einsteigen. Darunter Robert Lewandowski, der den Klub eigentlich verlassen möchte. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zur Transfer-Saga rund um den Weltfußballer, den FC Barcelona und die Bayern.

Im Mai hat Robert Lewandowski dem FC Bayern München mitgeteilt, dass er den Klub verlassen möchte. Frühzeitig war klar, dass der FIFA-Weltfußballer zum FC Barcelona wechseln möchte.

Nach Informationen von SPOX und GOAL waren die Gründe für seinen Entschluss, dass er eine neue sportliche Herausforderung sucht, sich darüber hinaus aber auch nicht ausreichend wertgeschätzt fühlte.

Seitdem ist viel passiert. SPOX und GOAL beantworten vor dem geplanten Trainingsauftakt des 33-Jährigen am Dienstag die wichtigsten Fragen nach den Optionen beider Parteien, den aktuellen Aussagen und dem neusten Stand mit dem FC Barcelona.

FC Bayern: Welche Optionen hat Robert Lewandowski zum Trainingsauftakt?

Im Umfeld des FC Bayern München wird gespannt darauf gewartet, ob und wenn ja mit welcher Laune Lewandowski beim Training des Rekordmeisters auftaucht. Schon im Mai baute der Angreifer Druck auf seinen Klub auf. In einem Podcast mit OnetSport sagte er beispielsweise: "Etwas ist in mir gestorben, ich will den FC Bayern verlassen für mehr Emotionen in meinem Leben."

Das frühe Zünden der ersten Eskalationsstufe nährt die Sorge, dass der Superstar zum Trainingsauftakt streiken könnte. Das könnte er auf unterschiedlichen Wegen tun. "Familiäre Gründe" oder gesundheitliche Probleme wurden von Spielern in der Vergangenheit häufig als Begründung vorgetäuscht. Auch ein ganz offensichtlicher Streik ohne Ausreden wäre eine Option. Mit Ousmane Dembele oder Philippe Coutinho gab es bereits prominente Beispiele, die sich zum FC Barcelona streikten.

Sollte er zum Training erscheinen, hätte er natürlich auch die Möglichkeit, seinen Wechsel durch sein Verhalten zu erzwingen. Ein unzufriedener Spieler sorgt für Unruhe - medial und in der Kabine. Gleichzeitig wird Lewandowski als Musterprofi angesehen. Ein solches Verhalten würde an diesem Status kratzen. Laut der Bild soll man sich beim FC Bayern unsicher sein, ob er tatsächlich zum Training erscheint. Sky berichtete kürzlich das Gegenteil: Der Klub erwarte, dass der Top-Stürmer mit dabei sei.

FC Bayern München, Sommerfahrplan: Termine in der Übersicht

Datum Gegner Austragungsort Wettbewerb Mittwoch, 20. Juli D.C. United Audi Field, Washington D.C. (USA) Testspiel Samstag, 23. Juli Manchester City Lambeau Field, Green Bay (USA) Testspiel Samstag, 30. Juli RB Leipzig Red Bull Arena, Leipzig Supercup, Finale Mittwoch, 31. August Viktoria Köln Sportpark Höhenberg, Köln DFB-Pokal, 1. Runde

FC Bayern: Was kam zuletzt aus Robert Lewandowskis Umfeld?

Lewandowskis ehemaliger Agent Maik Barthel sagte der Bild vor einigen Tagen: "Ich traue es Robert zu, dass er nicht zum Training erscheint." Schon beim BVB sei 2013 ein Streik angedacht gewesen, man habe den Plan aber verworfen.

Mit Tomek Zawislak hat sich zuletzt aber auch ein Freund und Geschäftspartner Lewandowskis zu diesem Thema geäußert. "Ich weiß nicht, woher die Gerüchte über einen Streik kommen. So einen Gedanken gab es nie", sagte er der Bild: "Robert hat klargemacht, dass er gehen möchte und die Gespräche finden statt. Es sind immer noch verschiedene Szenarien möglich."

Ein weiterer ehemaliger Agent des Spielers ist Cezary Kucharski. Beim spanischen Radiosender Cadena SER sagte er: "Er muss Druck auf die Bayern ausüben, damit sie ihn aus dem Vertrag entlassen." Der Karriereplan seines Ex-Klienten sei schon immer gewesen, dass es von Deutschland nach Spanien und zum Ende der Karriere in die USA gehe.

FC Bayern: Wie ist der Stand zwischen Robert Lewandowski und Barca?

Der FC Barcelona hat sich trotz finanzieller Schwierigkeiten immer wieder sehr offensiv im Rennen um Lewandowski positioniert. Bei der Vorstellung von Neuzugang Andreas Christensen sagte Präsident Joan Laporta beispielsweise, "dass wir ein Angebot gemacht haben und jetzt auf eine Antwort warten." Man wisse "die Bemühungen des Spielers zu schätzen."

Verschiedene Medien berichten aktuell davon, dass Barca eine Ablösesumme von rund 40 Millionen Euro geboten habe. Die Bayern sollen aber mindestens 50 Millionen Euro fordern. Außerdem poche der Deutsche Meister darauf, dass die Summe direkt überwiesen werde - ohne Boni oder andere Alternativen, mit denen sich die Katalanen entlasten könnten.

Zuletzt hatte der FC Barcelona beschlossen, dass Klub-Eigentum wie TV-Rechte oder Merchandising anteilig verkauft werde. Kürzlich sicherte sich ein US-amerikanisches Investmentunternehmen (Sixth-Street) bis 2047 zehn Prozent der LaLiga-TV-Rechte des Klubs. Das spülte 207,5 Millionen Euro in die Kassen.

Mehrere Medien berichteten darüber hinaus aber, dass Barca immer noch diverse Neuzugänge aus den vergangenen Jahren abbezahle. Auch wenn Lewandowski unbedingt nach Spanien will, so wurde zuletzt von einem Interesse aus Frankreich berichtet. Paris Saint-Germain soll ein Angebot in Erwägung ziehen, wie die L'Equipe berichtet hat.

FC Bayern: Was sagt der Klub zum Wechselwunsch von Robert Lewandowski?

Von den Verantwortlichen des FC Bayern kam in den letzten Wochen kein großes Update mehr. Im Mai und Juni betonten die Bosse mehrfach, dass Lewandowski seinen Vertrag bis 2023 erfüllen werde.

"Wir sind in der Verantwortung, dass der Klub so erfolgreich wie möglich ist", sagte Oliver Kahn bei der Vorstellung von Sadio Mane: "Lewandowski hat gezeigt, was er dazu besteuern kann und hoffentlich auch beisteuern wird. Er hat Vertrag bis 2023. Mit allen anderen Dingen beschäftigen wir uns nicht."

Laut der Bild soll die "Basta"-Haltung des Vorstandsvorsitzenden aber gar nicht mehr so klar sein. Auch Hasan Salihamidzic beschäftige sich demnach mit dem Gedanken, Lewandowski abzugeben. Allerdings werbe Uli Hoeneß intern stark dafür, den Stürmer zu halten. Bei Millionentransfers entscheidet der 70-Jährige im Aufsichtsrat nach wie vor mit.

Toni, Klose, Gomez & Co.: Bayerns Stürmer und ihre Geschichten © getty 1/33 Mario Gomez wurde 2009 mit 30 Millionen Euro Ablöse zum Rekordtransfer der Bayern. Sein Abgang war weniger berühmt, was nicht an ihm lag. Zu seinem 37. Geburtstag (10. Juli 2022) schauen wir uns berühmte Bayern-Torjäger und ihre Geschichten an ... © getty 2/33 Wir fangen mit einem Sonderfall an: Denn Robert Lewandowski will nach acht Jahren aus freien Stücken weg aus München. © getty 3/33 Das sah bei seinen Vorgängern in den knapp 20 Jahren zuvor anders aus, sie mussten immer gehen oder wurden galant durch die Hintertür hinaus komplimentiert. Aber der Reihe nach ... © getty 4/33 GIOVANE ELBER: Nach sechs überaus erfolgreichen Jahren hatten die Bayern für Elber im Sommer 2003 plötzlich keine Verwendung mehr. "Ich spiele auf keinen Fall mit Elber, Pizarro und Makaay", so Trainer Ottmar Hitzfeld. © getty 5/33 "Es wäre für den gesamten Verein besser, wenn Giovane gehen würde", legte Hitzfeld nach. "Die Zukunft gehört Makaay, Pizarro und Santa Cruz." Da war Makaay aber schon längst in München. © getty 6/33 Deutlich drastischer formulierte es Uli Hoeneß: Es wäre "eine Geisteskrankheit, den zu behalten. Was machen wir dann mit Santa Cruz? Er ist die Zukunft des FC Bayern!" © getty 7/33 Nach Makaays Verpflichtung für die Vereins-Rekordsumme von 18,75 Millionen Euro wurde es enger und enger für Elber, zu diesem Zeitpunkt der erfolgreichste ausländische Bundesliga-Stürmer. © getty 8/33 Im Sommer 2003 unterschrieb Elber dann nach 139 Toren in 266 Spielen für die Bayern bei Olympique Lyon. © getty 9/33 ROY MAKAAY: Er war der klassische Bayern-Transfer: Haute den Münchnern erst die Hütte voll und wurde dann gekauft. Nach vier Toren in zwei CL-Spielen eiste Hoeneß den Spieler von La Coruna los. © getty 10/33 Und Makaay lieferte brutal ab, war der gewünschte Killer vor dem Tor und schoss sich mit wichtigen Toren in die Herzen der Fans. © getty 11/33 Mit der - aus Bayern-Sicht - Katastrophen-Saison 2006/07 gab es aber einen Bruch in der Beziehung zwischen Makaay und seinem Arbeitgeber. © getty 12/33 Aus dem reinen Knipser wurde ein lauffauler, unsichtbarer Geist, der nur noch über den Platz schlendere. Die verpasste CL-Qualifikation nahmen die Bosse als Anlass zur Kehrtwende. © getty 13/33 60 Mio. Euro wurden für neue Spieler ausgegeben, unter anderem für Miro Klose und Luca Toni. Makaay wurde überflüssig - und haute einen Tag vor dem Trainingsauftakt nach Rotterdam ab. © getty 14/33 MIROSLAV KLOSE: Er war Teil der bayerischen Kampfansage auf dem Transfermarkt. Die erste Saison in München war bärenstark, mit den Trainerwechseln kam aber der sukzessive Leistungsabfall. © getty 15/33 Besonders mit Louis van Gaal und dessen Versessenheit fürs Positionsspiel ohne viele Flanken verschwand Klose immer mehr von der Bildfläche und fand sich immer öfter auf der Bank wieder. © getty 16/33 In letzten beiden Saisons in München kam Klose in 65 Pflichtspielen nur noch auf zwölf Tore, in der Bundesliga sogar nur vier in 45 (!) Partien. © getty 17/33 "Ich hatte hier in München vier sehr schöne und erfolgreiche Jahre, dafür möchte ich mich beim FC Bayern sehr herzlich bedanken", sagte Klose und verabschiedete sich zu Lazio. © getty 18/33 LUCA TONI: Der zweite dicke Fisch der bayerischen Shoppingtour des Sommers 2007. Luca Toni schlug in München auf mehreren Ebenen voll ein. © getty 19/33 Als Torjäger mit 39 Toren in seiner Premieren-Saison in 46 Pflichtspielen. Mit seinem eigenwilligen (T)Ohrjubel, als Entdeckung eines echten Münchner Wandspielers im Angriff. © getty 20/33 Aber ähnlich wie bei seinem Herzenskumpel Klose hatte Toni auch erhebliche Probleme mit Van Gaal. Und die wurden so heftig, dass es zu kleineren und größeren Skandalen kam. © getty 21/33 Nach einer Auswechslung gegen Schalke zur Halbzeit verließ Toni wutentbrannt noch während des Spiels das Stadion und brauste nach Hause. © getty 22/33 Es war der Anfang vom Ende für Toni und dessen Zeit in München. Am Ende reichte es bisweilen nicht mal mehr für die Bank, stattdessen nahm Toni auf der Tribüne Platz. © getty 23/33 Toni flüchtete zurück in die Heimat und schloss sich dem FC Genua an. Weil sein Nachfolger zu diesem Zeitpunkt schon wie wild für die Bayern knipste. © getty 24/33 MARIO GOMEZ: Der Stuttgarter kam für die Rekordsumme von 30 Mio. Euro, sollte die Zukunft der Bayern entscheidend mitgestalten. © getty 25/33 Zwar traf Gomez wie am Fließband, dann kamen aber einige Verletzungen. Trotzdem wollte Gomez länger bleiben, verlängerte noch im Frühjahr 2012 seinen Vertrag bis 2016. © getty 26/33 Der niederschmetternde Ausgang der Saison 2011/12 mit drei Vize-Titeln inklusive des verlorenen Finale dahoam führte aber zu einem Umdenken bei den Bossen. © getty 27/33 Im Januar 2013 unterschrieb Pep Guardiola einen Vertrag bei den Bayern, sollte Nachfolger von Jupp Heynckey werden. Für Gomez das Signal für eine Luftveränderung. © getty 28/33 Nach 174 Partien mit 113 Toren machte Gomez immerhin das Triple mit einem Doppelpack im Pokalfinale gegen Stuttgart perfekt - dann kam der Wechsel nach Florenz. © getty 29/33 MARIO MANDZUKIC: Und noch ein "Guardiola-Opfer". Mario Mandzukic flüchtete nach nur einem Jahr unter Guardiola aus München. © getty 30/33 "Mir sagt der Stil, den Guardiola bei Bayern spielen lässt, einfach nicht zu. Bei dieser Art von Fußball kann ich nicht mein Bestes geben. Wenn das so ist, dann ist es für alle am besten, wenn wir getrennte Wege gehen", erklärte er seinen Abgang. © getty 31/33 Da war das Tischtuch aber schon längst zerschnitten. Immer öfter knallte es richtig zwischen dem Trainer und seinem Mittelstürmer. So soll Mandzukic eine emotionale Rede seines Vorgesetzten provokant grinsend quittiert haben. © getty 32/33 Guardiola verbannte Mandzukic immer öfter aus dem Kader, mit dem "Höhepunkt" beim Pokalfinale gegen den BVB, als Mandzukic 24 Stunden vor dem Spiel gestrichen wurde. © getty 33/33 Am Tag danach schwänzte Mandzukic die Double-Feier auf dem Marienplatz. Atletico wurde zu Mandzukics Abnehmer - der sich der Konkurrenz mit einem gewissen Robert Lewandowski nicht stellen wollte.

FC Bayern: Wie kann Robert Lewandowski ersetzt werden?

Ob Lewandowski die Bayern verlassen wird, hängt wohl auch davon ab, ob der Klub eine adäquate Alternative findet. Aktuell scheinen die Münchner aber erstmal Matthijs de Ligt von Juventus Turin verpflichten zu wollen. Der Innenverteidiger wird Lewandowski nicht ersetzen, vor allem aber würde dadurch einiges an Transferbudget verloren gehen.

Das könnte kostspielige Neuverpflichtungen für den Angriff ausschließen. Zumal mit Mane bereits ein Offensivspieler für viel Geld kam. Die meisten Gerüchte beziehen sich deshalb auf jüngere Talente. Gehandelt wurden unter anderem Jonathan David vom OSC Lille oder Hugo Ekitike von Stade Reimes.

Beide haben sich zuletzt in der Ligue 1 viel Aufmerksamkeit erarbeitet, was sie ebenfalls recht teuer macht. Auch am 17-jährigen Mathys Tel von Stade Rennes sollen die Münchner interessiert sein. Nach Informationen von SPOX und GOAL könnte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann aber auch damit leben, wenn Mane die Rolle im Sturmzentrum übernimmt.

Gerüchte, dass Cristiano Ronaldo an die Isar wechseln könnte, bügelten die Bayern indes ab. Mit Harry Kane gibt es allerdings einen weiteren großen Namen, der auf der Liste stehen könnte. Laut kicker sei der Engländer eine Option für den Sommer 2023. Dann müsste Lewandowski seinen Vertrag wohl erfüllen.

FC Bayern: Leistungsdaten von Robert Lewandowski