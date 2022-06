FC Bayern München, News und Gerüchte - Ex-Berater verrät: Spanien-Wechsel schon immer der Plan von Robert Lewandowski

Robert Lewandowski hatte wohl schon immer den Plan, eines Tages in Spanien zu spielen. Joshua Kimmich wird wegen eines Werbedeals durch den Kakao gezogen. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern im Überblick.

Hier geht's zu den Meldungen über den FC Bayern vom Vortag.

FC Bayern, News: Lewandowski-Wechsel wegen Benzema?

Robert Lewandowskis ehemaliger Berater Cezary Kucharski hat verraten, dass der Stürmer des FC Bayern schon immer einen Wechsel nach Spanien anstrebt. "Sein Plan war Deutschland, dann Spanien und zum Ende der Karriere die USA", sagte er beim spanischen Radiosender Cadena SER.

In den vergangenen Jahren hatte Lewandowski auch mit einem Wechsel zu Real Madrid kokettiert. Laut Kucharski gibt es aber einen weiteren Grund, warum der Pole auf einen Wechsel drängt. "Lewandowski will zeigen, dass er besser als Benzema ist", sagte er.

Benzema steht nach dem Gewinn der spanischen Meisterschaft und Champions League mit Real Madrid ganz oben auf der Favoritenliste für den Ballon d'Or. Insgesamt erzielte er in der abgelaufenen Saison 44 Treffer in 46 Spielen. Lewandowski blieb die Auszeichnung trotz seiner zwei herausragenden Jahre 2020 (die Verleihung fiel aufgrund der Corona-Pandemie aus) und 2021 verwehrt.

Lewandowski will den FC Bayern im Sommer verlassen. Bislang bleiben die Verantwortlichen aber standhaft. Auch durch das jüngste Angebot des FC Barcelona in Höhe von 35 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Boni sollen die FCB-Bosse noch nicht ins Grübeln gekommen sein.

Für Kucharski gibt es deshalb nur eine Möglichkeit für seinen einstigen Klienten: "Er muss Druck auf die Bayern ausüben, damit sie ihn aus dem Vertrag entlassen." Lewandowski besitzt noch ein Arbeitspapier bis 2023.

© imago images Robert Lewandowski hatte wohl schon immer den Plan, eines Tages in Spanien zu spielen.

FC Bayern, News: Kimmich erntet Spott für Werbedeal

Joshua Kimmich ist das neue Werbegesicht von GilletteLabs. Sowohl seine Ehefrau als auch Ex-Teamkollege Toni Kroos fanden das besonders lustig.

"Jetzt habe ich wirklich alles gelesen", kommentierte Lina Meyer unter dem Post ihres Mannes, der nicht gerade für einen ausgiebigen Bartwuchs bekannt ist und Rasierer somit regelmäßig auf den Prüfstand stellt.

Kroos legte wenig später augenzwinkernd nach: "Hätte mir niemand besseres vorstellen können."

Aber auch Kimmich selbst bewies Humor und schrieb selbstironisch in den Hashtags des Posts: "#wirklichschadeummeinenkrassenbartwuchs" (Wirklich schade um meinen krassen Bartwuchs; Anm. d. Red.).

FC Bayern: Sommerfahrplan in der Übersicht