FC Bayern, Neuzugang Ryan Gravenberch dankt Ex-Coach: Er "schlug mir auf den Kopf"

Bayern-Neuzugang Ryan Gravenberch hat bei Ajax Amsterdam den Durchbruch zum Profi geschafft und verdankt dies laut eigener Aussage insbesondere einem Coach: U17-Trainer Gery Vink, der zu einer besonderen Maßnahme griff.

"Ich hatte eine lässige Einstellung. Ich wollte angreifen, aber nicht verteidigen. Als ich zu Vink kam, schlug er mir auf den Kopf und sagte, ich solle arbeiten", erklärte er in einem Interview mit ESPN. "Danach lief es gut und ich fing an, hart zu arbeiten." Bereits im Alter von acht Jahren kam er in die Ajax-Jugendakademie.

Ebenfalls positiv in Erinnerung blieb dem Niederländer Ex-Coach Erik ten Hag: "Ich bin froh, dass ich ihn als Trainer hatte. Er hat mir vor allem beigebracht, ruhig zu bleiben." Eine Anekdote sticht für ihn heraus: "Als ich gerade bei der ersten Mannschaft ankam, wollte ich unbedingt spielen. Er aber sagte: 'Das kommt noch. Werde erstmal in der zweiten Mannschaft zuverlässig. Dann machst du auch bei mir deine Minuten.' Am Ende ist es genau so gelaufen."

Gravenberch, der sich für bis zu 25 Millionen Euro (inklusive Bonuszahlungen) bis 2026 dem FCB anschloss, wird in München die 38 auf dem Rücken tragen. Bei seinem Profi-Debüt für Ajax am 23. September 2018 lief der damals 16-Jährige bereits mit dieser Nummer auf, in der Folge wechselte der zentrale Mittelfeldspieler auf die 29 und später die 8.