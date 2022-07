FC Barcelona: Chelsea steigt offenbar in den Poker um Frenkie de Jong ein

Der FC Chelsea steigt offenbar in den Poker um Frenkie de Jong vom FC Barcelona ein. Nach Informationen des Guardian wollen die Blues den als wahrscheinlich geltenden Transfer des niederländischen Nationalspielers zu Manchester United crashen.

Wie die englische Zeitung berichtet, könnte sich Chelsea als deutlich attraktivere Option für den 25-Jährigen erweisen, da das Team von Trainer Thomas Tuchel nächste Saison in der Champions League antritt - im Gegensatz zu ManUnited, die Red Devils verpassten die Königsklasse und treten nur in der Europa League an.

Der FC Barcelona benötigt dringend frisches Geld, um seinen Kader neu aufzustellen. Einen Teil dieses Geldregens erhalten die Katalanen mit einem Deal über 207 Millionen Euro für den Verkauf eines Teils ihrer TV-Rechte. Zum anderen soll finanzieller Spielraum über Abgänge gleich mehrerer Stars generiert werden, de Jong ist Teil von Barcas fetter Streichliste.

Der niederländische Nationalspieler spielt seit 2019 für Barcelona, in dieser Saison stand er in 45 Spielen auf dem Feld, erzielte vier Treffer und legte fünf weitere auf.

De Jongs Vertrag läuft noch bis 2026. Als Ablöse bei einem Transfer in diesem Sommer ist eine Summe zwischen 60 und 80 Millionen Euro im Gespräch.