FC Bayern, News und Gerüchte: Salihamidzic will offenbar persönlich mit Liverpool über Mane-Transfer verhandeln

FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic plant wohl ein persönliches Treffen mit Vertretern des FC Liverpool. Ein Transfer von Konrad Laimer könnte erst ab Juli relevant werden. Thomas Müller ist in der Causa Lewandowski entspannt. Außerdem: Julian Nagelsmann will einige interne Abläufe anpassen. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern, Gerücht: Salihamidzic will mit Liverpool persönlich über Mane verhandeln

Der Transfer von Liverpool-Stürmer Sadio Mane zum FC Bayern nimmt immer weiter Konturen an. Wie die Sport Bild berichtet, strebt FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic noch für diese Woche ein persönliches Treffen mit des Bossen des Premier-League-Klubs an, um den Wechsel festzuzurren.

Demnach ist Salihamidzic mit Liverpools neuem Sportdirektor Julian Ward seit Tagen in intensivem Kontakt. Neben dem Münchner Sportvorstand soll auch Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn dem Treffen in England beiwohnen.

Dem Vernahmen nach ist sich der deutsche Rekordmeister grundsätzlich über einen Dreijahresvertrag mit Mane einig. Ein erstes Angebot der Bayern lehnte Liverpool dennoch zunächst ab. Die Bayern sind aber offenbar gewillt, finanziell nachzubessern.

Spielte seit 2007 in Koblenz, Fürth, Wien, Wolverhampton, Bristol, Duisburg, Salzburg, Köln, Millwall, Trencin, Mattersburg und Würzburg. Aktuell vereinslos. © IMAGO / Fred Joch 7/26 PLATZ 16 | Thomas Radlspeck | 22 Tore | 127 Spiele | Aus der Bayern-Jugend wechselte Radlspeck 1995 nach Unterhaching und später zum SC Freiburg. 2018 beendete er seine Karriere in der Kreisklasse beim SV Otzing. © IMAGO / Team 2 8/26 PLATZ 16 | Alessandro Schöpf | 22 Tore | 65 Spiele | Startete in Nürnberg so richtig durch, spielte ab 2016 bei Schalke und ging im Sommer 2021 nach Bielefeld. Seinen großen Anlagen ist er bisher nie so richtig gerecht geworden. © IMAGO / Kolvenbach 9/26 PLATZ 16 | Alexander Bugera | 22 Tore | 56 Spiele | Kam später bei den Bayern sogar auf 90 Bundesligaspiele und ließ seine Karriere 2015 bei Kaiserslautern ausklingen. Heute Trainer von Lauterns U19. © IMAGO / Bernd Müller 10/26 PLATZ 16 | Berkant Göktan | 22 Tore | 42 Spiele | War aus sportlicher Sicht einer der Erfolgreicheren dieser Liste. Spielte später für die Bayern-Profis, Galatasaray, Besiktas und 1860 München. Litt zwischenzeitlich unter Kokainsucht. © IMAGO / Team 2 11/26 PLATZ 16 | Carsten Lakies | 22 Tore | 28 Spiele | Trotz seiner starken Torquote reichte es im Profibereich nicht zum Durchbruch. Spielte bis 2008 unter anderem für Hertha BSC. Heute Trainer in der Kreisoberliga. © IMAGO / Sven Simon 12/26 PLATZ 15 | Dietmar Hamann | 24 Tore | 54 Spiele | Auch der spätere CL-Sieger Hamann spielte für die Bayern-Amateure. 1993 ging es dann zu den Profis. 2011 beendete er seine Karriere in Milton Keynes und ist heute TV-Experte. © IMAGO / Ulmer 13/26 PLATZ 13 | Patrick Würll | 25 Tore | 82 Spiele | Spielte von 1996 bis 2000 in München, schaffte aber nie den Durchbruch. Erlebte seine beste Zeit bei Holstein Kiel und Dynamo Dresden. Heute ist er als Berater tätig. © getty 14/26 PLATZ 13 | Julian Green | 25 Tore | 51 Spiele | Galt als großes Bayern-Talent, schaffte aber nie den Durchbruch. Bundesliga-Erfahrung sammelte er erst später beim HSV und in Stuttgart. Aktuell in Fürth. © IMAGO / Fred Joch 15/26 PLATZ 11 | Roman Grill | 26 Tore | 211 Spiele | Spielte seit seinem 22. Lebensjahr nur für Bayern II, stand aber auch einmal für drei Minuten im UEFA-Cup auf dem Platz. Später Berater von Lahm, Hargreaves und Trochowski. © IMAGO / MIS 16/26 PLATZ 11 | Steffen Hofmann | 26 Tore | 84 Spiele | Ein richtiges Bayern-Eigengewächs, dem aber nie der Sprung in die erste Mannschaft gelang. Erlebte später bei Rapid Wien seine große Zeit und ist heute Sportdirektor von Rapid Wien. © IMAGO / Lackovic 17/26 PLATZ 10 | Tobias Schweinsteiger | 27 Tore | 72 Spiele | Wechselte erst mit 30 Jahren zum FCB und spielte eine wichtige Rolle. Später nach Unterhaching verliehen und 2015 seine Karriere beendet. FC Bayern, Gerücht: Wechselt Laimer erst ab Juli?

Neben Mane gilt auch Leipzigs Konrad Laimer als heißer Kandidat auf einen Wechsel an die Isar. Nach Informationen der Bild ist mit einem Transfer des Mittelfeldspielers jedoch nicht vor Juli zu rechnen. Bis Ende Juni kann die Ausstiegsklausel Laimers in Höhe von 35 Millionen Euro gezogen werden.

Erst nach Ablauf dieser Frist stünde Leipzig aufgrund des auslaufenden Vertrages des Österreichers (Arbeitspapier bis 2023) unter Verkaufsdruck. Eigentlich würden die Sachsen gerne mit Laimer verlängern, dieser hatte die Angebote bisher jedoch allesamt abgelehnt.

"Es ist durchaus möglich, dass ich nächste Saison nicht mehr in Leipzig spiele", äußerste sich der Mittelfeldspieler zuletzt kryptisch über seine Zukunft. Neben den Bayern, bei denen vor allem Trainer Julian Nagelsmann ein großer Fan von ihm sein soll, soll auch Manchester United an den Diensten des 25-Jährigen interessiert sein.

FC Bayern, News: Müller entspannt bei Causa Lewandowski

Thomas Müller lässt sich vom aktuell tobenden Streit zwischen dem FC Bayern und Robert Lewandowski kaum nachhaltig beeindrucken. "Für mich ist das irgendwo auch immer Teil des Geschäfts", sagte der Nationalspieler am nach dem 1:1 der DFB-Auswahl in München gegen England.

"Was die Bundesliga und den Vereinsfußball betrifft, ist es das Sommerloch. Es schadet ja nicht, wenn da ein bisschen Bewegung drin ist", führte Müller aus.

Lewandowski hatte in dieser Woche seinen Wunsch bekräftigt, den FC Bayern bereits in diesem Sommer verlassen zu wollen. "In meinem Inneren ist etwas erloschen. Ich will mehr Emotionen in meinem Leben", äußerte der Stürmer im Podcast mit OnetSport.

Müller störe es jedoch überhaupt nicht, "wenn das Süppchen weiterkocht."

FC Bayern, Gerücht: Nagelsmann verändert wohl interne Abläufe zur kommenden Saison

Um die kommende Spielzeit erfolgreicher zu gestalten, möchte FCB-Trainer Julian Nagelsmann offenbar einige interne Abläufe beim deutschen Rekordmeister anpassen und ändern.

Wie die Sport Bild Berichtet soll Nagelsmann unter anderem ein Punktesystem im Training einführen, um Personalentscheidungen nachvollziehbarer gestalten zu können. Darüber hinaus sollen regelmäßige Abende zum Teambuilding fester Bestandteil werden.

Die Experimente auf dem Spielfeld sollen dagegen weniger werden. Zwar will Nagelsmann weiter zwei bis drei verschiedene Grundordnungen einstudieren, einen ständigen Wechsel der Formationen, wie im vergangenen Jahr häufig zu beobachten war, soll es aber nicht mehr geben.

