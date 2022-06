FC Bayern, News und Gerüchte: Offenbar doch kein Interesse an Napoli-Stürmer Osimhen

Der FC Bayern ist offenbar doch nicht an Stürmer Victor Osimhen vom SSC Neapel dran - Grund ist das Preisschild. Der Transferstreit mit Robert Lewandowski eskaliert immer weiter, auch Uli Hoeneß hat sich zu Wort gemeldet. Und der Poker um Sadio Mane geht in die nächste Runde. Aktuelle News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern, Gerücht: Doch kein Interesse an Osimhen

Vor einigen Tagen machten Meldungen die Runde, wonach der FC Bayern München Interesse an Stürmer Victor Osimhen vom SSC Neapel haben soll. Laut Corriere dello Sport hätten sich die Bayern bei den Süditalienern über die Machbarkeit und mögliche Rahmenbedingungen einer Verpflichtung des Nigerianers erkundigt.

Die von Napoli aufgerufene Ablöse soll sich aber im dreistelligen Millionenbereich bewegen. Zu viel für den deutschen Rekordmeister: Laut Sky ist an den Meldungen nichts dran - 100 bis 110 Millionen Euro Ablöse sind einfach zu viel. Bayern wolle zwar noch einen weiteren Stoßstürmer holen, nicht aber Osimhen.

Der 23 Jahre alte nigerianische Nationalstürmer hat in der vergangenen Saison in 32 Pflichtspielen 18 Tore für Napoli erzielt. 2020 hatte der Klub stolze 75 Millionen Euro Ablöse nach Lille überwiesen, um Osimhen zu verpflichten.

Von Bayern an den Bosporus? Tolisso wurde wohl Istanbul-Klub angeboten © imago images 1/16 Nach fünf gemeinsamen Jahren trennen sich nun die Wege von Corentin Tolisso und Bayern München. Der Vertrag des einstigen Rekordtransfers wurde nicht verlängert. Laut Bild und kicker soll er doppelt so viel Gehalt (11 Mio. jährlich) gefordert haben. © getty 2/16 Zu viel aus Sicht der Bayern. Obwohl Coach Julian Nagelsmann den vielseitigen Tolisso wohl gerne behalten hätte. "Es gibt die Meinung des Trainers, aber es gibt auch die Meinung der Verantwortlichen", sagte Tolisso der L'Equipe. © imago images 3/16 Für die damalige Rekordsumme von 41,5 Mio. Euro war Tolisso 2017 von Olympique Lyon zum FCB gewechselt. Diverse Verletzungen verhinderten, dass er sich dauerhaft als Stammspieler etablieren konnte. Das will er jetzt woanders schaffen. © getty 4/16 "Ich möchte zu einem Verein wechseln, bei dem ich eine wichtige Rolle spiele. Ich möchte weiterhin Trophäen gewinnen", betonte der Mittelfeldspieler. Wir beleuchten die Optionen des 28-maligen französischen Nationalspielers. © getty 5/16 FC Arsenal: Die Gunners wollen in der neuen Saison wieder die Top-4 angreifen und sich nach dem Verpassen der Champions League entsprechend verstärken. Laut Sun soll Tolisso auf der Shortlist stehen. © getty 6/16 Tolisso selbst hatte die Premier League als reizvolles Ziel bezeichnet. "England mit der Intensität würde mir gefallen, aber ich verbiete mir keine Liga", sagte Tolisso im L'Equipe-Interview. © getty 7/16 Ob Arsenal allerdings seine erste Wahl ist, scheint fraglich. Zumal Tolisso an gleicher Stelle betonte, dass er gerne Königsklasse spielen würde. © getty 8/16 Manchester United: Auch die Red Devils stehen unter ihrem neuen Coach Erik ten Hag vor einem größeren Umbruch. Im Mittelfeld hinterlässt der Abgang von Paul Pogba eine Lücke. © getty 9/16 Allerdings spielt ManUnited in der kommenden Saison ebenfalls "nur" in der Europa League. Laut ESPN soll seitens des englischen Rekordmeisters dennoch Interesse bestehen. © getty 10/16 Jedoch gilt Frenkie de Jong als Wunschziel von ten Hag. Und für den Barca-Star sollen laut Sport bis zu 80 Millionen Euro fließen. © Getty 11/16 FC Chelsea: Auch die Blues schauen sich nach Verstärkung für das Mittelfeld um. ESPN nannte zuletzt die Stamford Bridge als mögliches Ziel von Tolisso. Wirklich konkret ist das Interesse aber noch nicht. © imago images 12/16 Immerhin könnte Tolisso mit dem Team von Trainer Thomas Tuchel in der kommenden Saison in der Champions League spielen. © getty 13/16 FC Liverpool: Gleiches gilt auch für die von Jürgen Klopp trainierten Reds, die laut ESPN ebenfalls zum erweiterten Kandidatenkreis zählen, da auch bei Liverpool im Mittelfeld Bedarf besteht. Auch hier ist aber noch nichts Konkretes überliefert. © getty 14/16 Besiktas: Türkischen Medienberichten zufolge soll Tolisso Besiktas angeboten worden sein. Die Rede ist von vier Millionen Euro Gehalt plus zwei Millionen Handgeld. Allerdings kann Besiktas sich Tolisso wohl nicht leisten. © getty 15/16 Olympique Lyon: Tolisso wurde in der Jugend von OL ausgebildet und war insgesamt zehn Jahre Teil des früheren französischen Serienmeisters. Die fußballromantische Option einer Rückkehr an alte Wirkungsstätte schloss er selbst aber aus. © getty 16/16 "Auch heute habe ich noch Lust, in der Champions League zu spielen und sie noch einmal zu gewinnen", sagte Tolisso der L'Equipe. Lyon verpasste als Tabellenachter der Ligue 1 die Qualifikation für den Europapokal klar. Zu wenig für Tolissos Ansprüche.

FC Bayern, News: Lewandowski eskaliert Transferstreit

Robert Lewandowski hat seinen Wunsch nach einem Abschied im Sommer vom FC Bayern München nochmals wiederholt - und dabei drastische Worte gewählt. "Ich will den FC Bayern nur noch verlassen. Loyalität und Respekt sind wichtiger als Arbeit", sagte Lewandowski im Podcast mit OnetSport. "Etwas ist in mir gestorben, ich will den FC Bayern verlassen für mehr Emotionen in meinem Leben." Es sei ihm "unmöglich, darüber hinwegzusehen. Selbst wenn du professionell sein willst, kannst du das nicht wiedergutmachen."

Außerdem warnte Lewandowski die Bayern vor möglichen Konsequenzen, sollten sie hart bleiben: "Welcher Spieler will dann noch zum FC Bayern kommen, wenn er weiß, dass ihm so etwas passieren könnte?"

FC Bayern, News: Hoeneß macht FCB-Fans Mut

Bayern Münchens ehemaliger Präsident Uli Hoeneß hat sich zu den anstehenden Transferaktivitäten des deutschen Rekordmeisters geäußert und den Fans dabei erneut Hoffnung auf einen Verbleib von Stürmerstar Robert Lewandowski gemacht.

"Ich glaube, es wird sehr intensiv an der neuen Mannschaft gebastelt, und wenn das alles kommt, was sie mir die Woche vorgestellt haben, dann sehe ich eine gute Chance, dass wir nächstes Jahr eine attraktive Mannschaft haben - mit Robert Lewandowski", so Hoeneß am Rande des Abschiedsspiels von Kommentator Werner Hansch. Wen Hoeneß gemeint haben könnte, lest Ihr hier.

FC Bayern, News: England trainiert auf dem Campus

Vor dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen England am Dienstagabend in München (20.45 Uhr) haben die Three Lions den FC Bayern Campus genutzt, um sich auf die Partie der Nations League vorzubereiten. Dabei absolvierten Jack Grealish, Raheem Sterling und Co. gleich mehrere Einheiten auf dem Gelände des Münchner Nachwuchses.

FC Bayern, Gerücht: Erstes Angebot für Mane abgelehnt

Der FC Bayern München ist offenbar mit einem ersten Angebot für Sadio Mane gescheitert. Wie die englische Times berichtet, lehnte sein aktueller Klub FC Liverpool ein Paket in Höhe von knapp 29 Millionen Euro ab. Nun wollen die Bayern nachbessern. Laut Sport1 wird eine fixe Ablöse von 35 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro mögliche Bonuszahlungen diskutiert. Und was sagt Mane selbst? Das lest Ihr hier.

