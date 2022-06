FC Bayern München, News und Gerüchte: Setzt der FCB Serge Gnabry auf die Tribüne?

Der FC Bayern München könnte Serge Gnabry offenbar auf die Tribüne setzen. Sadio Mane erzählt, warum er sich für einen Wechsel zu Bayern entschieden hat. Außerdem: Der FCB ist wohl an Atletico-Talent Javier Fernandez interessiert. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

Hier kommt Ihr zu den Bayern-News und -Gerüchten von gestern.

FC Bayern, Gerücht: Setzt Bayern Serge Gnabry auf die Tribüne?

Serge Gnabry hat ein Angebot des FC Bayern über eine Vertragsverlängerung vorliegen, noch zögert der Nationalspieler jedoch.

Nach Informationen des kicker soll der deutsche Rekordmeister deshalb darüber nachdenken, den 26-Jährigen kurzerhand auf die Tribüne zu setzen, sollte dieser von einer Verlängerung seines Arbeitspapiers absehen.

"Da bin ich wirklich klar, was das betrifft: Er ist ein super Junge. Wir wollen ihn unbedingt behalten. Wir würden so gerne mit ihm verlängern. Wir haben ihm, glaube ich, auch die nötige Wertschätzung gezeigt", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic erst kürzlich in der Sport Bild.

Gnabry besitzt noch einen Vertrag bis 2023. In diesem Sommer-Transferfenster hätten die Bayern somit die letzte Möglichkeit, eine Ablöse für den Nationalspieler zu generieren, sollten die Gespräche über eine Ausdehnung des Arbeitspapiers scheitern. Durch den Transfer von Sadio Mane hat Gnabry obendrein Konkurrenz auf den Flügeln bekommen.

FC Bayern, News: Sadio Mane spricht über Bayern-Wechsel

Sadio Mane hat in einem Interview mit der Sport Bild über die Gründe seines Wechsels zum FC Bayern gesprochen. Demnach hätten vor allem die Bemühungen der Münchner den Ausschlag für einen Transfer gegeben. "Ich habe sofort gespürt, dass sie mich wirklich wollten, daher war für mich auch schnell klar, dass ich zum FC Bayern wechseln möchte. Die Art und Weise, wie der FC Bayern in Zukunft mit mir spielen will, hat mich sofort fasziniert", so Mane.

Erst vor einigen Wochen hätte er vom Interesse des deutschen Rekordmeisters erfahren. "Kurz darauf sind Hasan Salihamidzic, Julian Nagelsmann und Marco Neppe (Technischer Direktor des FC Bayern; Anm.d.Red.) zu mir nach Liverpool geflogen und haben mir ihr Projekt vorgestellt. Ich war sofort begeistert. Deshalb habe ich noch am selben Tag gesagt: Ich will zum FC Bayern wechseln! Auch, wenn andere Klubs interessiert waren: Die Entscheidung stand für mich fest", sagte der Senegalese.

Zudem komme ihm der Spielstil des FCB entgegen, da er mit diesem schon aus Liverpooler Zeiten vertraut ist. "Der FC Bayern passt zu meinem Spiel und ich zum FC Bayern. Das hat auch Julian Nagelsmann mir so gesagt."

Bei den Bayern unterschrieb Mane einen Vertrag bis 2025. Beim FC Liverpool erzielte er in der vergangenen Spielzeit in 51 Spielen 23 Tore und fünf Assists.

FC Bayern, Gerücht: FCB offenbar an Atletico-Talent interessiert

Der FC Bayern München soll sich um die Dienste des spanischen Junioren-Nationalspielers Javier Fernandez von Atletico Madrid bemühen. Das berichtet die Marca. Demnach würden die Bayern einen Versuch unternehmen, den 15-Jährigen nach Deutschland zu holen.

Fernandez spielt seit 2018 für die Rojiblancos, damals wechselte er aus der Jugend Celta Vigos nach Madrid. Er ist im zentralen Mittelfeld zuhause und gilt in Spanien als großes Talent. Aktuell ist er Kapitän der U16-Nationalmannschaft (zehn Einsätze, zwei Tore).

FC Bayern, News: Christopher Scott geht nach Antwerpen

Der 20 Jahre alte Offensivspieler Christopher Scott verlässt die Bayern und wechselt zu Royal Antwerpen. Scott hatte im vergangenen Jahr für die 2. Mannschaft der Bayern gespielt und kam auf insgesamt sieben Tore und sechs Assists. Sein neuer Trainer ist jetzt eine Bayern-Legende: Mark van Bommel!

Zuletzt stand ein Wechsel von Scott zu Fortuna Düsseldorf im Raum, das war laut Sportvorstand Klaus Allofs aber finanziell "nicht zu realisieren". Scott hatte bei den Bayern noch Vertrag bis 2023, die Ablösesumme wurde bislang nicht bekannt.

"In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat sich Christopher bei uns vom Jugendspieler zu einem festen Bestandteil der Amateure entwickelt", erklärte Campus-Leiter Jochen Sauer. "Mit dem Wechsel in die belgische erste Liga will er nun den nächsten Schritt machen. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg viel Erfolg und werden seine Entwicklung sehr genau verfolgen."

