FC Bayern München - News und Gerüchte: Repräsentant von Harry Kane reagiert auf FCB-Gerücht

Harry Kane hat durch einen Repräsentanten auf ein Gerücht um ihn und den FC Bayern reagiert. Derweil verlässt ein Torwart die Münchner Richtung 2. Liga. Die News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern - News: Harry Kane reagiert auf Gerücht

Am Freitag berichtete der italienische Transferexperte Alfredo Pedulla von einer angeblichen Nachfrage des FC Bayern nach Harry Kane von Tottenham Hotspur. Der Stürmerstar reagierte nun auf das Gerücht.

"Alles, was ich sagen kann ist, dass wir nicht mit Bayern gesprochen haben", sagte ein Repräsentant von Kane gegenüber Sky. Darüber hinaus berichtete der Pay-TV-Sender, dass ohnehin kein großes Interesse am Torjäger der englischen Nationalelf in München bestehe.

Der FC Bayern ist weiter auf der Suche nach einem möglichen Nachfolger für den wechselwilligen Robert Lewandowski, jedoch hat Kane noch Vertrag bis 2024 bei den Spurs, sodass eine sehr hohe Ablösesumme fällig wäre.

© getty Harry Kane soll angeblich beim FC Bayern auf dem Zettel stehen.

FC Bayern - News: Teamvorstellung Mitte Juli in der Allianz Arena

Der FC Bayern wird seine Mannschaft für die Saison 2022/23 am 16. Juli in der Allianz Arena präsentieren. Das gab der Meister am Freitag bekannt.

Los geht es um 15 Uhr mit der Teampräsentation, anschließend wird es eine exklusive Trainingseinheit ab 16 Uhr vor den Zuschauern im Stadion geben.

Ab 17.30 Uhr dann sind die FC Bayern Legenden an der Reihe. Unter anderem kündigte der Verein die Teilnahme der einstigen Stürmerstars Giovane Elber und Claudio Pizarro an, die an einem Show-Match zweier "hochkarätig" besetzter Mannschaften teilnehmen werden.

Zusätzlich darf sich der Fan auf Aktivitäten rund um die Arena und ein Spiel der FC Bayern World Squad gegen die U19 des Klubs freuen.

FC Bayern - Gerücht: Ron-Thorben Hoffmann wechselt nach Braunschweig

Nachwuchskeeper Ron-Thorben Hoffmann, der zuletzt an AFC Sunderland ausgeliehen war, wird den FC Bayern offenbar verlassen. Bild berichtet, dass ein Wechsel zu Zweitligist Eintracht Braunschweig kurz bevorstehe.

Demnach soll der BTSV rund 300.000 Euro für den Keeper nach München überweisen und dieser mindestens einen Vertrag bis 2024 erhalten. Sein Kontrakt in München läuft noch bis 2023.

In Braunschweig würde Hoffmann Stammtorhüter Jasmin Fehzic (36) Konkurrenz machen - mit einem klaren Ziel: "Ich will mich in der nächsten Saison in der Zweiten Liga als Stammtorwart etablieren. Mein großes Ziel ist es, in die erste Bundesliga aufzusteigen, auch wenn dort im Moment gerade mal neun Torwarte aus Deutschland spielen und diese mit ihren durchschnittlich knapp 30 Jahren schon viel Erfahrung vorzuweisen haben. Ich werde hart dafür arbeiten", sagte Hoffmann zu Bild.

FC Bayern: Termine in der Übersicht