FC Bayern - News und Gerüchte: Bericht über Gipfeltreffen zwischen Salihamidzic und Lewandowski

Beim FC Bayern ist es offenbar zu einem Gipfeltreffen zwischen Hasan Salihamidzic und Robert Lewandowski gekommen. Während der Pole bald Vergangenheit sein könnte, ist Lovro Zvonarek die Zukunft - das Top-Talent trainiert schon in München. Derweil heiratet Joshua Kimmich - nur ein FCB-Kollege ist auf der Hochzeit. Die News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern, Gerüchte: Gipfeltreffen zwischen Hasan Salihamidzic und Robert Lewandowski

Hasan Salihamidzic lässt offenbar nichts unversucht, um Robert Lewandowski von einem Verbleib beim FC Bayern zu überzeugen. Wie Sky berichtet, kam es nun auf Mallorca eine Art Gipfeltreffen zwischen beiden Seiten sowie Lewy-Berater Pini Zahavi.

Dabei soll Salihamidzic versucht haben, Lewandowski davon zu überzeugen, weiter beim FC Bayern zu spielen. Der Pole will bekanntlich - trotz Vertrag bis 2023 - am liebsten sofort die Münchener Richtung FC Barcelona verlassen. Wie Sky berichtet, fruchtete der Besuch nicht wirklich. Lewandowski will demnach weiter den Verein unbedingt verlassen.

FC Bayern, News: Lovro Zvonarek schon in München

Lovro Zvonarek gehört zu den wichtigsten Figuren der neuen Strategie des FC Bayern, junge Spieler zu holen, die sich in München zu Stars entwickeln sollen. Der erst 17 Jahre alte Kroate hat damit schon begonnen, sich auf die große Aufgabe vorzubereiten und hat erstmals mit der Zweiten des FC Bayern trainiert.

Kurz nach seinem 16. Geburtstag gab der offensive Mittelfeldspieler sein Profidebüt für Slaven Belupo, für das er insgesamt 22-mal spielte und auch die Kapitänsbinde bekam. Damit wurde er zum jüngsten Kapitän eines europäischen Erstligisten. Er ist auch der jüngste Torschütze der kroatischen Liga-Geschichte. Selbstredend, dass er längst als "neuer Luka Modric" gehandelt wird.

Zwar ist der Weg zu den Profis - trotz einiger Profi-Erfahrung für einen 17-Jährigen - noch etwas weit, aber Zvonarek wird sicherlich öfters am Training von Julian Nagelsmann teilnehmen und auch ein Platz im Aufgebot für das Sommer-Trainingslager ist mehr als möglich.

Fehlgriffe und eine Vereinslegende: Bayerns Transfersommer 2007 © getty 1/23 Der Transfersommer 2007 ist aus Sicht des FC Bayern legendär. Nie zuvor und nie wieder danach ließen die Münchener derart die Muskeln spielen. Aus Anlass des 37. Geburtstags von Jose Ernesto Sosa blicken wir noch einmal zurück. © getty 2/23 Für Bayern-Verhältnisse eine Horror-Saison: 2006/2007 landete der FCB nur auf einem extrem enttäuschenden Platz vier, verpasste sogar die Champions League … © getty 3/23 … und die Bosse reagierten! Mit einer zuvor wohl noch nie dagewesenen Transfer-Offensive baute Uli Hoeneß den FC Bayern für 93 Mio. Euro radikal um. © getty 4/23 Frank Ribery: DER Königstransfer. Kommt für 30 Mio. Euro aus Marseille. Wird mit 39 Scorerpunkten in 46 Spielen direkt zum König von München und später zur Vereinslegende. © getty 5/23 Miroslav Klose: Auch Deutschlands Fußballer des Jahres von 2006 heuert in München an. Ablöse an Werder Bremen: 15 Mio. Euro. © getty 6/23 Marcell Jansen: Der nächste Nationalspieler. Gladbachs Linksverteidiger ist Bayern 14 Mio. Euro wert. Heute Präsident beim HSV und dort in der 3. Mannschaft aktiv. © getty 7/23 Luca Toni: Numero uno! Bayern eist den Stürmer für 11 Mio. Euro aus Florenz los. Schießt sich ohrenschraubend mit 58 Toren in 89 Spielen in die Herzen der Fans. © getty 8/23 Jose Sosa: Konnte die Ablöse in Höhe von 9 Mio. Euro nie so richtig rechtfertigen. Immer noch aktiv und aktuell bei Fenerbahce Istanbul unter Vertrag. © getty 9/23 Jan Schlaudraff: Empfiehlt sich mit tollen Dribblings in Aachen für höhere Aufgaben. Bayern schlägt für rund eine Mio. Euro zu. Durchsetzen konnte sich Schlaudraff aber nie. © getty 10/23 Ze Roberto: Retro-Transfer! Hoeneß holt den Brasilianer ablösefrei vom FC Santos zurück. Heute noch genauso durchtrainiert wie damals. © getty 11/23 Hamit Altintop: Verstärkung zum Nulltarif! Kommt ablösefrei von Schalke. Blieb vier Jahre und hielt für den FCB in 109 Spielen seine Knochen hin. © getty 12/23 Toni Kroos: Heute Weltstar, damals noch Top-Talent. Wird mit 17 aus der eigenen U19 hochgezogen. Keine schlechte Entscheidung. © getty 13/23 Sandro Wagner: Spätzünder. Kommt in seiner ersten Profi-Saison nur auf vier Bundesliga-Spiele. Kehrte über viele Umwege zehn Jahre später nach München zurück. © getty 14/23 Breno: Die tragischste Figur unter allen Neuzugängen. Im Winter für 12 Mio. Euro aus Sao Paulo verpflichtet. Wurde nie richtig warm mit Deutschland. Der Rest ist bekannt … © getty 15/23 28. Juli 2007: Der erste Titel! Mit einem 1:0 gegen Schalke gewinnt Bayern den Ligapokal. Torschütze: Miroslav Klose. © getty 16/23 18. August 2007: Das erste Ausrufezeichen. Bayern gewinnt 4:0 in Bremen. Ribery (in gelben Schuhen) begeistert die Liga. © getty 17/23 25. Oktober 2007: Toni Kroos startet durch! Beim 3:2 gegen Belgrad in der Champions League legt Kroos einen Treffer auf. Das Siegtor (90.) schießt er selbst. © getty 18/23 12. November 2007: Legendäre Jahreshauptversammlung. Uli Hoeneß attackiert die Fans: “Für die Scheißstimmung (im Stadion) seid doch ihr verantwortlich!" © getty 19/23 15. Dezember 2007: Nach einem 0:0 bei Hertha BSC ist Bayern Herbstmeister. © getty 20/23 11. Januar 2008: Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann wird als Nachfolger von Ottmar Hitzfeld vorgestellt. Er übernimmt ab der Saison 2008/2009. Rummenigge stolz: "Er ist unser absoluter Wunschkandidat." © getty 21/23 10. April 2008: Dramatik pur im Uefa Cup! Bayern holt beim FC Getafe erst ein 0:1 auf. In der Verlängerung dann sogar noch ein 1:3. Ribery (89.) und Toni (115. und 120.) treffen. Das Hinspiel endete 1:1, damals griff noch die Auswärtstorregel. © getty 22/23 19. April 2008: Bayern gewinnt den DFB-Pokal! Luca Toni schnürt beim 2:1 n.V. gegen den BVB einen Doppelpack. © getty 23/23 01. Mai 2008: Bayern fliegt nach einem 0:4-Desaster im Halbfinale gegen St. Petersburg aus dem UEFA Cup raus. Drei Tage später war dafür das Comeback in der Bundesliga geschafft. Mit einem 0:0 beim VfL Wolfsburg ist Bayern zum 21. Mal deutscher Meister.

FC Bayern, News: Joshua Kimmich hat geheiratet

Wie nutzt man eine Sommerpause? Man fliegt in den Urlaub oder man gibt jeden Tag Interviews, weil man wechseln will oder man heiratet: So wie Joshua Kimmich, der nun mit Lina Meyer heiratete. Das Paar hat drei Kinder - offenbar war jetzt nach der langen Saison und der Nations League die beste Gelegenheit, sich das Ja-Wort zu geben und zu feiern.

Wie die Bild berichtet, feierte das Paar die Hochzeit im Hotel "Das Tegernsee" am - welch Wunder - am Tegernsee. Uli Hoeneß, der nicht weit weg wohnt, war allerdings nicht unter den geladenen Gästen. Überhaupt war mit Serge Gnabry nur ein Bayern-Profi unter den Gästen. Der Offensivspieler und Kimmich sind seit Ewigkeiten befreundet.

Ob sich nun auch Gnabry davon beeindrucken lassen hat und seine Ehe mit dem FC Bayern fortsetzt?

