FC Bayern, News und Gerüchte: FCB wohl mit erneutem Angebot für Sadio Mane

Der FC Bayern München will offenbar ein neues Angebot für Sadio Mane vom FC Liverpool abgeben. Robert Lewandowski könnte Barca deutlich mehr kosten als gedacht, Corentin Tolisso könnte in seine Heimat zurückkehren. Und dann gibt es noch Gerüchte um Sadio Mane. Aktuelle News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

Die News und Gerüchte zum FC Bayern des Vortags findet Ihr hier.

FC Bayern, News: Neues Angebot für Liverpools Sadio Mane?

Der FC Bayern soll bisher mit zwei Angeboten für Angreifer Sadio Mane vom FC Liverpool abgeblitzt sein, das zweite sollen die Reds aufgrund der unrealistischen Bonuszahlungen sogar als "lachhaft" angesehen haben. Jetzt will der Rekordmeister allerdings noch einmal nachlegen.

Wie Bild und Sport1 übereinstimmend berichten, haben sich die Bayern darauf geeinigt, für den Senegalesen 35 Millionen Euro fixe Ablöse plus fünf Millionen Euro erfolgsabhängige Boni zu bieten. Damit rückt eine Einigung mit den Reds immer näher. Die sollen ursprünglich 50 Millionen Euro gefordert haben, laut Sport1 sollen es aber mindestens die 41 Millionen werden, die Liverpool 2016 für ihn an den FC Southampton überwiesen hatte.

Einen Dreijahresvertrag mit Mane sollen die Bayern bereits ausgehandelt haben, dafür soll Mane rund 60 Millionen Euro an Gehalt in diesem Zeitraum beziehen. Insgesamt wird Mane den Bayern wohl über 100 Millionen Euro kosten. Jürgen Klopp und Co. sind prinzipiell bereit, ihn abzugeben. Mit Darwin Nunez hat Liverpool bereits einen äußerst hochpreisigen Stürmer für die kommende Saison verpflichtet.

Dreijahresbilanz der Bundesliga: Nur ein Klub machte mehr Miese als der BVB © getty 1/20 In der Bundesliga haben die meisten Klubs in den letzten drei Jahren teils horrende Verluste gemacht. Nur drei Verein schrieben in der Endabrechnung grüne Zahlen. Wer das ist und wer den größten Verlust gemacht hat, verraten wir hier. © getty 2/20 Der kicker hat alle 18 Bundesliga-Klubs der nächsten Saison unter die Lupe genommen und deren Dreijahresbilanzen aufgestellt. Aufgeführt ist die Summe ihrer Gesamtsaldi nach dem jeweiligen Geschäftsjahresende 2019 bis 2021 – und nach Steuern. © getty 3/20 PLATZ 1 – FC BAYERN (66,17 Millionen Euro GEWINN) | Der FC Bayern hat trotz heftiger Einbußen während der Pandemie in der Dreijahresbilanz einen satten Gewinn gemacht und steht in der Gesamtabrechnung am besten da. © getty 4/20 PLATZ 2 – 1899 HOFFENHEIM (57,72 Millionen Euro GEWINN) | Hoffenheim ist gut durch die Pandemie gekommen und hat fast auf Bayern-Niveau Gewinne gemacht. Transfereinnahmen von 121 Mio. im Jahr 2019 haben da sicher geholfen. © getty 5/20 PLATZ 3 – RB LEIPZIG (18,05 Millionen Euro GEWINN) | Ein großes Gefälle schon auf dem Bronze-Platz. Leipzig machte deutlich weniger Gewinne als Bayern und Hoffenheim, schaffte es aber schon auf Platz 3. Allein Nagelsmanns Ablöse sorgte für das Plus. © getty 6/20 PLATZ 4 – SC FREIBURG (16,95 Millionen Euro GEWINN) | Nicht nur auf dem Platz eine gute Figur, sondern auch wirtschaftlich solide aufgestellt und ohne größere Probleme durch die Pandemie gekommen. Der Sport-Club macht einen tollen Job. © getty 7/20 PLATZ 5 – FC AUGSBURG (10,65 Millionen Euro GEWINN) | Abstiegskampf in der Bundesliga, fast Champions League bei den Zahlen. Der FC Augsburg ist einer der wenigen Klubs, die in den letzten drei Jahren keine Verluste gemacht haben. © getty 8/20 PLATZ 6 – 1. FSV Mainz 05 (3,9 Millionen Euro GEWINN) | Bei den Rheinhessen machte man sich in der Pandemie durchaus Sorgen, aber in der Gesamtabrechnung sind die Nullfünfer gut durchgekommen und haben sogar einen Gewinn gemacht. © getty 9/20 PLATZ 7 – VFL BOCHUM (6,04 Millionen Euro VERLUST) | Einigermaßen glimpflich ist der VfL noch weggekommen, wenn man gleich sieht, was die Konkurrenz veranstaltet hat. Der Bundesliga-Aufstieg hat der Kasse aber sicher gut getan. © getty 10/20 PLATZ 8 – EINTRACHT FRANKFURT (10 Millionen Euro VERLUST) | Großes Stadion, großer Rückgang bei den Zuschauerzahlen, entsprechend auch ein Verlust. Immerhin sollte die Champions-League-Teilnahme nun finanziell viel verändern. © getty 11/20 PLATZ 9 – BAYER LEVERKUSEN (13,85 Millionen Euro VERLUST) | Beachtlich, dass es einen Verlust gibt, verkaufte Bayer u.a. doch 2020 für 80 Millionen Euro Kai Havertz und bekam inzwischen auch ein paar Bonuszahlungen. © getty 12/20 PLATZ 10 – BORUSSIA MÖNCHENGLABACH (18,91 Millionen Euro VERLUST) | Gladbach erwartete teure Spielerverkäufe, die aber dann in der Pandemie ausblieben und die Strategie nicht ganz aufging. Gladbach muss sich immer noch strecken. © getty 13/20 PLATZ 11 – VFB STUTTGART (19,43 Millionen Euro VERLUST) | Der Abstieg zwischendurch, die Rückkehr und dann noch die Pandemie: Beim VfB gibt es gute Gründe, warum man rote Zahlen in den drei Jahren schrieb. © getty 14/20 PLATZ 12 – UNION BERLIN (19,65 Millionen Euro VERLUST) | Man backt normalerweise kleine Brötchen, aber die Heizkosten sind offenbar teuer gewesen bei den Eisernen, die auch deutliche Verluste verzeichneten. © getty 15/20 PLATZ 13 – WERDER BREMEN (26,93 Millionen Euro VERLUST) | Bei Werder gab es während der Pandemie durchaus Existenzängste. Warum, sieht man auch an den Zahlen. Diese sollten nach dem Geschäftsjahr 2022 aber besser werden. © getty 16/20 PLATZ 14 – 1. FC KÖLN (40,42 Millionen Euro VERLUST) | Auch der Effzeh hat, wie alle anderen Klubs, sehr darunter gelitten, dass die Zuschauer fernblieben und somit viele Einnahmen flöten gingen. Aber auch hier sollte Besserung eintreten. © getty 17/20 PLATZ 15 – VFL WOLFSBURG (83,63 Millionen Euro VERLUST) | Böse Zungen würden behaupten, dass es an den fehlenden Zuschauern nicht liegen kann. Klar ist aber, dass Wolfsburg einen teuren Kader in schweren Zeiten finanzieren musste. © getty 18/20 PLATZ 16 – SCHALKE 04 (93,08 Millionen Euro VERLUST) | Das kommt nicht allzu überraschend, denn die Schalker Finanzsorgen sind länger bekannt und die Zahlen desaströs. Der Rotstift nach dem Abstieg könnte langfristig helfen. © getty 19/20 PLATZ 17 – BORUSSIA DORTMUND (99,37 Millionen Euro VERLUST) | Heftige Zahlen: Wer das Stadion mit dem größten Zuschauerschnitt Europas nicht öffnen darf, bekommt diese Rechnung serviert. Dazu ein teurer Kader und teure Trainerwechsel. © getty 20/20 PLATZ 18 – HERTHA BSC (157,39 Millionen Euro VERLUST) | 374 Millionen Euro Investitionen und dennoch 157,39 Millionen Euro Verlust. Das muss man erstmal hinbekommen. Hertha ist nicht nur sportlich auf einem schwierigen Weg.

FC Bayern, Gerücht: 50 Millionen Euro für Lewandowski?

Dass sich die Bayern offiziell auf keinen Fall von Stürmerstar Robert Lewandowski trennen wollen, haben die Verantwortlichen in den letzten Wochen mehrfach betont. Hinter den Kulissen spielt aber die mögliche Ablöse, die der Pole bei nur noch einem Jahr Vertrag einbringen würde, mit Sicherheit auch eine Rolle.

Aus Spanien heißt es nun, dass die Bayern ihre Forderungen für Lewy erhöht haben - und zwar auf stolze 50 Millionen Euro. Das berichtet zumindest Catalunya Radio. Diese Summe müsste zudem komplett auf einmal überwiesen werden, Ratenzahlung werde nicht akzeptiert.

Für den FC Barcelona, der Lewandowski gerne verpflichten würde, wäre das eine kaum zu stemmende Summe, erst recht ohne Ratenzahlung. Medienberichten zufolge sollen die Bayern ein erstes Angebot in Höhe von 32 Millionen Euro bereits vor einigen Wochen abgelehnt haben, dabei wurde allerdings von einer Ablöse in der Größenordnung von 40 Millionen Euro ausgegangen. Wenn die Bayern überhaupt verkaufen, was sie ja offiziell auf keinen Fall tun werden ...

FC Bayern, Gerücht: Tolisso vor Rückkehr nach Lyon?

Corentin Tolisso wird die Bayern in diesem Sommer verlassen, sein auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert. Er wolle weiterhin Champions League spielen, hatte der Franzose zuletzt betont, nun könnte allerdings doch eine Rückkehr zu Olympique Lyon Formen annehmen.

Wie Foot Mercato berichtet, soll Tolisso bereits in Lyon gewesen sein, um Gespräche mit der Vereinsspitze zu führen. "Wenn möglich, würden wir ihn zurückholen", hatte Präsident Jean-Michel Aulas öffentlich bestätigt.

Ob der 27-Jährige zum Tabellenachten der vergangenen Saison in der Ligue 1 geht, bleibt abzuwarten. International würde er nicht spielen. Allerdings hat sich OL bereits mit Stürmer Alexandre Lacazette vom FC Arsenal verstärkt.

© imago images

FC Bayern, Gerücht: Sane genervt von Lewandowski?

Hat der Leistungsabfall von Leroy Sane in den letzten Monaten auch mit Robert Lewandowski zu tun? Wie Sport1 aus "dem Umfeld der Bayern-Mannschaft" erfahren haben will, sei der 26-Jährige in der Rückrunde vom Verhalten des Polen zunehmend genervt gewesen. Dieser habe ihn im Training und den Pflichtspielen absichtlich seltener angespielt.

Der Flügelstürmer war in den letzten Wochen sowohl beim Klub als auch in der Nationalmannschaft öffentlich angezählt worden. Im letzten Länderspiel gegen Ungarn am Samstag schmorte er 90 Minuten auf der Bank.

FC Bayern: Sommerfahrplan in der Übersicht