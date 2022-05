FC Bayern: Meisterfeier auf dem Marienplatz heute im Liveticker

Der FC Bayern feiert seine zehnte Meisterschaft in Serie und darf erstmals seit Start der Pandemie wieder mit den Fans auf dem Rathausbalkon am Marienplatz feiern. SPOX begleitet die Feierlichkeiten im Liveticker.

FC Bayern: Meisterfeier auf dem Marienplatz im LIVETICKER - Vor Beginn

vor Beginn: Los geht es dann gegen 13 Uhr mit den Feierlichkeiten. Eine große Frage ist jedoch, wie gerade der abwanderungswillige Superstar Robert Lewandowski und Sportvorstand Hasan Salihamdizic empfangen werden. Letzterer erntete am Vorabend Pfiffe auf einem Fanfest am Nockherberg.

vor Beginn: Es ist lange her, dass der deutsche Rekordmeister mit seinen Fans auf dem Rathausbalkon eine Meisterschaft feiern durfte. Zuletzt war das 2019 der Fall, seither machte es die Pandemie unmöglich. Entsprechend groß dürfte der Enthusiasmus der Fans heute sein.

vor Beginn: Herzlich willkommen zur Meisterfeier des FC Bayern auf dem Marienplatz!

© getty Der FC Bayern darf endlich wieder mit den Fans auf dem Rathausbalkon feiern.

FC Bayern: Meisterfeier auf dem Marienplatz im TV und LIVESTREAM

Wer bewegte Bilder von der Meisterfeier auf dem Rathausbalkon sehen will, ist unter anderem beim FC Bayern selbst gut aufgehoben. Dieser bietet die Feierlichkeiten zum Beispiel auf seiner Webseite als auch auf YouTube per Livestream an. Darüber hinaus wird auch das Bayerische Fernsehen sowie der kostenpflichtige hauseigene Sender FC Bayern TV Live das Geschehen im TV übertragen.

