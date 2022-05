FC Bayern München, News und Gerüchte: Benjamin Pavard schließt BVB-Wechsel aus

Benjamin Pavard vom FC Bayern hat einen künftigen Wechsel zu Borussia Dortmund ausgeschlossen. Die Münchner sind offenbar weiterhin an Gavi vom FC Barcelona interessiert. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern: Benjamin Pavard schließt BVB-Wechsel aus

Benjamin Pavard vom FC Bayern München hat einen künftigen Wechsel zu Borussia Dortmund ausgeschlossen. "Wenn ich eines Tages gehen sollte, dann nicht nach Dortmund, trotz allem Respekt, den ich für den Klub und seine Fans habe", sagte er bei RMC Sport. Sein ehemaliger Abwehr-Kollege Niklas Süle schließt sich diesen Sommer ablösefrei dem BVB an.

Beim FC Bayern wird dadurch ein Posten in der Innenverteidigung frei, den der beim FC Bayern bisher meist auf der rechten Seite eingesetzte Pavard langfristig einnehmen will. "Ich kann auf der rechten Seite aushelfen, aber meine Position ist Innenverteidiger. Ich will Innenverteidiger spielen, weil das seit der U19 meine Position ist", sagte er.

"Sehr wohl" fühle sich Pavard als Teil einer Dreierkette, die Trainer Julian Nagelsmann beim FC Bayern in der vergangenen Saison immer wieder testete. Nagelsmann selbst lobte Pavard als "Taktiker" und "sehr guten Trainer": "Wir spielen ultra-offensiv und sind in jedem Spiel quasi zu dritt in der Verteidigung. Das gefällt mir und das ist der Grund, warum ich bei Bayern München bin."

© imago images

FC Bayern München: Gavi weiterhin im Fokus

Der FC Bayern München ist offenbar weiterhin an Gavi vom FC Barcelona interessiert. Im Falle einer gescheiterten Vertragsverlängerung bei Barca seien die Münchner laut der Mundo Deportivo bereit, dessen Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro zu bezahlen.

Aktuell stocken die Gespräche zwischen Barca und Gavis Berater Ivan de la Pena über eine Ausdehnung des Kontrakts über 2023 hinaus. Zuletzt attackierten sich die beiden Seiten öffentlich. Hier geht es zur ausführlichen Meldung.

