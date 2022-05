FC Bayern München, News und Gerüchte: Barca-Sportdirektor hält sich bei Lewandowski bedeckt

Sportdirektor Mateu Alemany von Robert Lewandowskis vermeintlichem Wunschziel FC Barcelona hält sich in Sachen Wechsel bedeckt. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hält eine Vertragsverlängerung mit Lewandowski unterdessen nicht für ausgeschlossen. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Lewandowski: Barca-Sportdirektor hält sich bei bedeckt

Sportdirektor Mateu Alemany von Robert Lewandowskis vermeintlichem Wunschziel FC Barcelona hält sich bedeckt. "Noch ist nichts erledigt. Wir haben absoluten Respekt vor allen Spielern, die einen Vertrag bei anderen Vereinen haben", sagte der Barca-Sportdirektor beim TV-Sender Movistar, gefragt nach einer möglichen Verpflichtung des 33-jährigen Stürmers vom FC Bayern München.

Alemany schob aber hinterher: "Wenn die Saison beendet ist, öffnet der Markt, dann hoffen wir, dass wir unsere Ziele erreichen. Jetzt ziehen wir es vor, nicht darüber zu sprechen. Das Transferfenster wird sicher sehr lang werden."

Lewandowski ist zwar noch bis 2023 gebunden, bekräftigte nach dem 2:2 gegen den VfL Wolfsburg aber seinen Wunsch, den FC Bayern schon in diesem Sommer zu verlassen. Es sei "gut möglich", dass der Auftritt sein letzter für die Münchner gewesen ist. Zuletzt gab es Gerüchte, dass Lewandowski schon eine mündliche Einigung mit Barca erzielt habe. Die Verantwortlichen des FC Bayern schlossen einen vorzeitigen Abgang des Stürmers jedoch aus.

FCB: Hoeneß schließt Lewandowski-Verlängerung nicht aus

Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom FC Bayern München hält eine Vertragsverlängerung mit Robert Lewandowski unterdessen nicht für ausgeschlossen. "Also, ein Jahr, dann schauen wir weiter. Vielleicht unterschreibt er ja nächstes Jahr noch mal für drei. Das kann ja passieren", sagte Hoeneß der Mediengruppe Münchner Merkur/tz.

"Die Sache Robert Lewandowski ist doch in der Wirtschaft was vollkommen Normales. Der eine sagt: 'Ich will weg.' Der andere sagt: 'Ich lass dich nicht gehen'. Und dann muss der, der weg will sagen: 'Das muss ich akzeptieren'", sagte Hoeneß. "Wenn sich der morgen das Bein bricht, können wir auch nicht sagen: 'Du musst jetzt gehen, weil wir dich nicht mehr gebrauchen können.' Er hat eine super Leistung hier gebracht. Der FC Bayern hat super bezahlt. Wir sind ausgeglichen. Ganz einfach."

FC Bayern: Kahn, Hainer und Hoeneß beziehen Stellung

