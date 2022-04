FC Bayern München - Thomas Müller über Vertragsgespräche mit FCB: "Werden eine Lösung finden"

Thomas Müller hat sich nach dem 3:0 bei Arminia Bielefeld zu seiner Zukunft beim FC Bayern geäußert und anklingen lassen, dass sich eine Entscheidung pro Rekordmeister abzeichnet.



"Wir sind in guten Gesprächen und in einem guten Austausch", sagte Müller in der Mixed Zone der Schüco-Arena. "Beide Seiten wollen und ich denke, wir werden eine Lösung finden", fuhr Müller fort und deutete so an, dass sich die Verhandlungen mit den Bayern-Bossen positiv entwickeln.

Der Vertrag von Thomas Müller läuft 2023 aus, schon länger gibt es Gespräche zwischen der Spieler-Seite und den Bayern-Bossen. Auch Oliver Kahn äußerte sich im Doppelpass von Sport1 bezüglich einer Verlängerung Müllers positiv.

Angesprochen auf die Situation von Teamkollege Robert Lewandowski sagte Müller, dass er "liebend gerne" mit dem polnischen Angreifer weiterspielen würde und stellte heraus, dass er sich "trotz seines Status als weltbester Stürmer" in den Dienst der Mannschaft stellt.

Mit Lewandowski spreche er über die Vertragssituation, habe aber keinen Einblick in den Stand der Verhandlungen.