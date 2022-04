FC Bayern: Lewandowski-Zukunft offen - Kahn hofft auf langfristigen FCB-Verbleib

Die Zukunft von Weltfußballer Robert Lewandowski bei Rekordmeister Bayern München bleibt weiter offen. Vorstandschef Oliver Kahn bekräftigte am Ostersonntag zwar erneut, dass Lewandowski "Stand heute einen Vertrag für die nächste Saison" habe. Doch dabei müsse laut Kahn auch "die Situation des Spielers" gesehen werden, der beim FC Bayern alles erreicht habe und sich deshalb "Gedanken über die Zukunft" mache, sagte Kahn im Doppelpass bei Sport1.

"Es dauert dann länger, einen Spieler zu überzeugen. Und das Finanzielle spielt auch noch eine Rolle", ergänzte Kahn. Der Verein befinde sich im Austausch mit Lewandowski: "Wir wollen, dass er möglichst lange beim FC Bayern bleibt", bekräftige der ehemalige Weltklasse-Torhüter.

"Scheinbar glauben manche, dass es wie beim Onlinemanagerspiel ist, wo ich irgendwo draufklicke und dann hat er seinen Vertrag verlängert", ergänzte Kahn.

Bei den Bayern herrscht nicht nur wegen des empfindlichen Champions-League-Aus im Viertelfinale gegen den FC Villarreal Unruhe, die Verträge der Leistungsträger Lewandowski, Manuel Neuer, Thomas Müller und Serge Gnabry laufen im Sommer 2023 aus.

FC Bayern: Kahn bei Müller und Co. zuversichtlich

"Bei Thomas bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir relativ kurzfristig was sagen können", sagte Kahn. Auch mit Neuer befinde sich der Klub in "einem sehr, sehr guten Austausch".

Gleiches gelte für laut Kahn für Gnabry. "Serge weiß, was wir als Verein von ihm verlangen und was wir leistungsmäßig von ihm verlangen. Da ist er in einem Prozess des Nachdenkens", erklärte der Bayern-Boss.

Lewandowski war zuletzt erneut mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht worden.

Bayern-Gerüchte: Neues im Lewandowski-Poker - bei Müller "zuversichtlich" © getty 1/49 In Sachen Transfers und Vertragsverlängerungen gibt es beim FC Bayern München permanent Gesprächsstoff. Um den Überblick über den aktuellen Wasserstand nicht zu verlieren, blickt SPOX auf die Gerüchte rund um den Rekordmeister. © imago images 2/49 ROBERT LEWANDOWSKI: Ein Bericht der katalanischen Sport, wonach Lewandowski "seine Mission" bei Bayern als erfüllt ansehe und zum FC Barcelona wechseln wolle, sorgte zuletzt für Wirbel. 60 Mio. Euro Ablöse stehen laut dem Bericht im Raum. © imago images 3/49 Barca habe dem 33 Jahre alten Stürmer einen Vierjahresvertrag in Aussicht gestellt. Laut Sport ist der Pole davon überzeugt, bei Barca aufgrund des Klub-Standings größere Chancen auf den ersehnten Gewinn des Ballon d'Or zu haben. © imago images 4/49 Bayern-Boss Oliver Kahn sagte im Sport1-Doppelpass: "Wir sind im Moment im Austausch mit Robert und wir wollen, dass er möglichst lang beim FC Bayern bleibt." Man dürfe so einen Prozess nicht mit einem "Onlinemanagerspiel" verwechseln. © getty 5/49 Der Vertrag von Lewandowski bei Bayern läuft 2023 aus. Nach Informationen von SPOX und GOAL ist hinsichtlich Lewandowskis Zukunft weiterhin alles offen und noch nichts entschieden. © getty 6/49 "Wir sind ja nicht verrückt und diskutieren jetzt über den Wechsel eines Spielers, der bei uns jede Saison zwischen 30 und 40 Toren macht", sagte Kahn bei Amazon Prime. "Wir haben Robert auf jeden Fall noch eine Saison bei uns." © getty 7/49 GLEISON BREMER: Der FC Bayern wurde in der Vergangenheit mehrfach mit dem Innenverteidiger vom FC Turin in Verbindung gebracht. Der Brasilianer könnte Niklas Süle, der ablösefrei zum BVB geht, ersetzen. © imago images 8/49 Allerdings gibt es nahmhafte Konkurrenz. Neben anderen Klubs aus Italien und dem FC Liverpool soll nach Informationen der Gazzetta dello Sport ausgerechnet Borussia Dortmund zu den Interessenten gehören. © imago images 9/49 Einen Knackpunkt stellt allerdings die geforderte Ablösesumme dar, die der FC Turin angeblich für Bremer fordert: 50 Millionen Euro - in jedem Fall zu viel für den BVB und auch die Bayern dürften sich eine solch große Investition nicht leisten wollen. © getty 10/49 THOMAS MÜLLER: Der Vertrag des Nationalspielers beim FC Bayern läuft noch bis 2023, doch die beiden Seiten würden sein Arbeitspapier gerne vorzeitig verlängern. © getty 11/49 Laut übereinstimmenden Medienberichten gab es es zuletzt ein Treffen zwischen seinem Berater Ludwig Kögl und den Klubbossen zu Gesprächen wegen einer möglichen Vertragsverlängerung. Im Raum steht demnach ein neuer Vertrag bis 2025. © imago images 12/49 Kahn stellte im Doppelpass vielsagend klar: "Bei Thomas bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir relativ kurzfristig was sagen können." © getty 13/49 SERGE GNABRY: Der FC Bayern München und Serge Gnabry liegen bei den Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung offenbar noch weit auseinander. Das berichtet der kicker. Auch dazu bezog Kahn im Doppelpass Stellung. © imago images 14/49 "Auch da sind wir im Austausch. Serge weiß, was wir als Verein von ihm verlangen und was wir leistungsmäßig von ihm verlangen. Da ist er in einem Prozess des Nachdenkens. Sobald die Dinge klarer werden, werden wir sie vermelden", sagte er. © getty 15/49 Dem 26-jährigen Flügelspieler liege ein konkretes Angebot vor, dass seine finanziellen Vorstellungen aber nicht annähernd erfüllen soll. Sein Kontrakt läuft 2023 aus. Angeblich fordert er eine Gehaltserhöhung auf 15 Millionen Euro. © getty 16/49 Julian Nagelsmann ist derweil zuversichtlich, dass der Offensivspieler seinen Vertrag verlängern wird. "Ich bin guter Dinge, dass wir da auf einen grünen Zweig kommen werden, wir würden ihn alle gerne behalten", sagte der Bayern-Coach unlängst. © getty 17/49 Nun soll sich angeblich auch Real Madrid eingeschaltet haben und für Gnabry interessieren. Wie Sport1 berichtet soll er aber erst 2023 nach Auslaufen seines Vertrags kommen. Dort würde er auch auf seinen ehemaligen Teamkollegen David Alaba treffen. © imago images 18/49 Das Interesse von Real Madrid an Gnabry deckt sich auch mit den Informationen von SPOX und GOAL. Der FC Liverpool und Juventus Turin haben ihre Fühler ebenfalls ausgestreckt. © getty 19/49 Wie der kicker vor einigen Wochen berichtete, soll Gnabry zudem sauer aufstoßen, dass in der Öffentlichkeit nur über Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Thomas Müller diskutiert wird. Deren Verträge laufen ebenfalls 2023 aus. © getty 20/49 Als möglichen Ersatz bringt der kicker erneut KARIM ADEYEMI ins Spiel. Dieser war nach der Vertragsverlängerung von Kinsgley Coman aus dem Fokus gerückt. Dem Bericht zufolge soll er aber weiterhin ein Thema an der Isar sein. © getty 21/49 Adeyemi präferiert übereinstimmenden Medienberichten zufolge aber einen Wechsel zum BVB, dieser konnte sich mit Salzburg nach wochenlangen Verhandlungen bislang nicht auf eine Ablösesumme einigen. Zuletzt näherten sich die Vereine jedoch wohl an. © getty 22/49 MANUEL NEUER: Sein aktueller Vertrag läuft 2023 aus, doch eine Verlängerung soll bevorstehen. Neuer sagte der Bild, dass er "keine Vorgabe" habe, wann er seine Karriere beenden wolle: "Ich sage nicht, dass mit 40 Jahren Schluss ist." © getty 23/49 ALEXANDER NÜBEL gefällt das natürlich nicht. "Dann werde ich in den kommenden zwei, fünf oder zehn Jahren keine Chance haben", sagte Nübel im kicker zu einem möglichen Neuer-Verbleib. Der Keeper ist noch bis Sommer 2023 an die AS Monaco verliehen. © getty 24/49 "Was ich mir nicht mehr vorstellen kann, ist zurückzukommen und nicht mehr Spiele zu bekommen", sagte er. Sollte Neuer seinen Vertrag tatsächlich verlängern, sind die Tage des Ex-Schalkers gezählt. Und laut Kahn gebe es einen "guten Austausch". © getty 25/49 Doch zunächst soll Nübel seine Leihe in Monaco erfüllen. "Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, wird Alexander nächste Saison in Monaco spielen", sagte sein Berater Stephan Backs bei Sky. © getty 26/49 Doch hinter Neuer werden die Karten neu gemischt. Das betrifft vor allem SVEN ULREICH. Der Vertrag der bisherigen Nummer zwei läuft am Saisonende aus. Eine Entscheidung über seine Zukunft ist noch nicht gefallen. © getty 27/49 Gleiches gilt für CHRISTIAN FRÜCHTL. Laut Sport1 will der 22 Jahre alte dritte Keeper den FC Bayern im Sommer trotz laufenden Vertrages bis 2023 verlassen. Es gäbe Interessenten aus dem In- und Ausland. © imago images 28/49 JOHANNES SCHENK: Nach Informationen von SPOX und GOAL gibt es intern Planspiele, den 19-Jährigen zur Nummer drei zu befördern. Er trainiert seit Wochen bei den Profis mit dem Torwarttrainer-Team um Toni Tapalovic und hat offenbar von sich überzeugt. © getty 29/49 STEFAN ORTEGA: Nach Informationen von SPOX und GOAL soll der Bielefelder künftig die Nummer zwei hinter Neuer werden. Der Vertrag des Ex-Löwen bei Arminia Bielefeld läuft im Sommer aus. Laut Sky soll auch Leverkusen interessiert sein. © getty 30/49 MARC ROCA: Laut des Radiosenders Canal Sur Radio steht der Mittelfeldspieler unmittelbar vor einer Leihe zu Real Betis. Erste Gespräche zwischen den beiden Klubs sollen demnach schon stattgefunden haben. © getty 31/49 Betis wolle Roca nicht nur ausleihen, sondern sich auch eine Kaufoption sichern. Sport1 bestätigte derweil zwar das grundsätzliche Interesse der Andalusier, Verhandlungen habe es aber noch nicht gegeben. © getty 32/49 Bei den Bayern ist Roca in dieser Saison ohnehin außen vor. Lediglich elfmal kam er 21/22 zum Einsatz, meistens nur als Joker. Sein Vertrag läuft noch bis 2025. © getty 33/49 CORENTIN TOLISSO: Der Vertrag des 41,5-Millionen-Manns läuft aus und wird nicht verlängert. Der Franzose gilt als äußerst verletzungsanfällig, aktuell laboriert er an einem Muskelfaserriss. © getty 34/49 MARCEL SABITZER: Könnte den Verein schon nach einer Saison wieder verlassen. Der Österreicher soll sich laut Bild schon mit einer Trennung befassen. Demnach gebe es kaum Kommunikation zwischen ihm und Trainer Julian Nagelsmann. © getty 35/49 Nagelsmann lockte Sabitzer nach München, dieser konnte sportlich aber bislang kaum überzeugen. Laut Sport1 könnte sich der FCB mit einem Verkauf beschäftigen, sollte ein Klub etwa 15 Millionen Euro bieten. © getty 36/49 RYAN GRAVENBERCH: Ein Wechsel von Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam zum FC Bayern München wird wohl immer wahrscheinlicher. Laut Telegraaf soll sich der Mittelfeldspieler (Vertrag bis 2023) für den Schritt nach München entschieden haben. © getty 37/49 Unklar ist allerdings, wie viel die Bayern bezahlen müssen. Sport1 berichtete Ende März von einem Angebot zwischen 15 und 17 Millionen Euro, das durch Boni auf 25 Millionen Euro ansteigen könnte. Ajax aber habe 35 Millionen Euro gefordert. © getty 38/49 NOUSSAIR MAZRAOUI: Eigentlich galt Barca als Favorit auf einen Transfer des Verteidigers. Wie Sport1 aber berichtet, haben sich die Bayern in den Poker eingeschaltet. Sogar erste Verhandlungen soll es bereits bei einem Treffen am 17. März gegeben haben. © getty 39/49 CHRISTOPHER NKUNKU: Der FC Bayern soll an dem Leipzig-Star interessiert sein. Das berichtet Sport1. Angesichts der starken Leistungen des Franzosen ist das wahrlich keine Überraschung. Nach 39 Pflichtspielen steht er schon bei 41 Scorerpunkten. © getty 40/49 Zudem gilt Ex-RB-Trainer Julian Nagelsmann als großer Fan seines ehemaligen Spielers. Allerdings wäre Nkunku wohl sehr kostspielig. Um die 70 Millionen Euro würde ein Transfer wohl kosten. © imago images 41/49 Priorität genießt aber weiterhin die Vertragsverlängerung von Serge Gnabry, dessen Arbeitspapier 2023 ausläuft. Nur im Falle eines Abgangs würde der FCB bei Nkunku anklopfen. Gespräche gab es nach Informationen von SPOX und GOAL auch noch nicht. © getty 42/49 Die Kontaktaufnahme wäre für den deutschen Rekordmeister aber ein Leichtes: Nkunku wird genau wie Robert Lewandowski von Pini Zahavi vertreten. © getty 43/49 ANTONY: Der Brasilianer (Vertrag bis 2025) steht angeblich auf der Wunschliste der Bayern, falls sich der FCB mit Gnabry nicht auf eine Ausdehnung des 2023 auslaufenden Vertrags einigen kann. Das berichtet die Sport Bild. © imago images 44/49 CODY GAKPO: Wie The Athletic berichtet, ist das Interesse der Bayern am Sturmjuwel von PSV Eindhoven "konkret". Dabei ist der Rekordmeister nur einer von zahlreichen Top-Klubs, die "ernsthafte Gespräche" mit dem 22-Jährigen geführt hätten. © imago images 45/49 Neben den Bayern sollen auch Arsenal, Liverpool und Barca angeklopft haben. Seinen Vertrag bei der PSV verlängerte Gakpo erst kürzlich bis 2026. Als Ablöse für den PSV-Topscorer (16 Tore, 15 Vorlagen) seien 35 bis 50 Millionen fällig. © imago images 46/49 EL CHADAILLE BITSHIABU: Ist das 16-jährige Top-Talent auf dem Weg zum FC Bayern? Die Sport Bild berichtet zumindest mal vom Interesse der Münchner. Aktuell spielt Bitshiabu in der U19 von Paris Saint-Germain. © imago images 47/49 Bei PSG hat der französische U-Nationalspieler einen bis 2024 gültigen Profivertrag. 2021 wurde er zum jüngsten Spieler der Klubgeschichte. Der großgewachsene Verteidiger könnte nach Coman und Nianzou der nächste Pariser sein, der nach München wechselt. © getty 48/49 NICO SCHLOTTERBECK: Überzeugt mit guten Leistungen und der SC Freiburg bereitet sich offenbar bereits auf einen Abschied vor. "Für mich ist prinzipiell immer entscheidend, wo ich den nächsten Schritt gehen kann", sagte er zuletzt der Sport Bild. © getty 49/49 Nach Informationen von Sport1 sieht der FC Bayern aber von einem Transfer ab, in München wird dem Vernehmen nach eine interne Lösung für die Verteidigung favorisiert. Als Top-Favorit auf die Verpflichtung gilt der BVB.

FC Bayern: Kahn äußert sich zu Haaland-Gerüchten

Als möglichen Nachfolger von Lewandowski schloss Kahn eine Verpflichtung des Dortmunder Ausnahmestürmers Erling Haaland unterdessen erneut aus. Das komplette Haaland-Paket sei vor allem finanziell "sehr weit weg von dem, was wir uns vorstellen", sagte Kahn.

Zur Zukunft von Trainer Julian Nagelsmann zeigte der Vorstandboss trotz des überraschenden CL-Aus klare Kante: "Wir sind total überzeugt von Julian, er weiß, was uns wichtig ist und wir gehen diesen Weg mit voller Überzeugung weiter", sagte Kahn, dessen Verein nach dem frühen Pokal-Aus in Gladbach "nur" noch die zehnte deutsche Meisterschaft in Folge bleibt.