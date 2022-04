FC Bayern München - Vertragssituation bei Barcelona verzwickt: FCB-Interesse an Gavi?

Der FC Bayern München beobachtet nach spanischen Medienberichten die Situation von Gavi, dem 17 Jahre alten Toptalent des FC Barcelona.

Wie die Mundo Deportivo berichtet, gehört der deutsche Rekordmeister zu den Klubs, die Gavi seit längerer Zeit beobachten. Die Zeitung schreibt von einem "besonderen Interesse" des FC Bayern.

Was Gavis Situation so interessant macht, ist die Vertragssituation des 17 Jahre alten Mittelfeldspielers. Gavi ist nur noch bis 2023 an Barcelona gebunden. Zudem besitzt er eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro.

Weiter schreibt die Mundo Deportivo, dass man in Barcelona optimistisch sei, eine Einigung mit dem 17-Jährigen zu erzielen, wenngleich man das Interesse der Münchner als "besorgniserregend" wahrnehme. Bisher sind die Gespräche allerdings ohne Ergebnis verlaufen.