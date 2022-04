Nach dem Aus gegen Villarreal in der Champions League muss der FC Bayern in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld ran. Vor der Partie am Sonntag steht Trainer Julian Nagelsmann den Reportern Rede und Antwort.

Dem FC Bayern München bleibt nach dem Aus in der Champions League gegen Villarreal mit der Meisterschaft nur ein möglicher Titel. Am Sonntag soll in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld der nächste Schritt in Richtung Titel gemacht werden. Vorab könnt Ihr die Pressekonferenz zum Spieltag mit Julian Nagelsmann hier im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

FC Bayern München: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann vor der Partie gegen Arminia Bielefeld heute im Liveticker

Vor Beginn: Auf dem Podium Platz nehmen wird Julian Nagelsmann und sicherlich noch Fragen zum Aus im Viertelfinale der Champions League beantworten müssen.

Vor Beginn: Die Münchner haben den Pressetalk am heutigen Freitag für 13.30 Uhr terminiert.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Pressekonferenz des FC Bayern.

FC Bayern München: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann heute im Livestream

Ihr könnt die Pressekonferenz heute auch im Livestream verfolgen. Der FC Bayern stellt diesen kostenfrei parat.

Hier geht es zum Livestream der Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann.

FC Bayern München: Restprogramm in der Bundesliga