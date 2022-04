FC Bayern München, News und Gerüchte: Diese Youngster sollen nun Spielzeit bekommen

Nachdem klar ist, dass der FC Bayern München Meister ist, bekommen nun ein paar FCB-Youngster mehr Spielzeit. Zur ungewohnten Zeit bekommt Bayern die Meisterschale und es gibt Lob für Hasan Salihamidzic - von Dauer-Kritiker Lothar Matthäus. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern, News: Youngster sollen mehr Spielzeit bekommen

Der FC Bayern steht mal wieder vorzeitig als Meister fest. Zeit, ein paar Spielern von der Bank mehr Spielzeit zu geben. So sieht es auch Trainer Julian Nagelsmann: "Wir werden ein bisschen wechseln und dem einen oder anderen Nachwuchsspieler mehr Chancen geben", kündigte der Bayern-Trainer an und nannte Paul Wanner, Gabriel Vidovic und Josip Stanisic: "Sie können mehr Minuten spielen auf höchstem Level, ohne Druck." Nagelsmann sieht die "Chance, etwas für das Minutenkonto von einigen zu tun."

Aber auch etwas ältere Spieler wie Marc Roca oder Eric Maxim Choupo-Moting dürfen sich nun auf mehr Präsenz freuen. Sie sollen beim finalen Vorhaben Nagelsmanns mit dabei sein: "Wir wollen die Saison gut zu Ende bringen. Und noch paar Tore erzielen."

FC Bayern, News: Schale diesmal nicht am Samstag

Die letzten beiden Bundesliga-Spieltage gehören eigentlich fest dem Samstag - neun Partien gleichzeitig, alle um 15.30 Uhr und der Meister bekommt im Heimspiel die Meisterschale. Das war aber mal. Die DFL geht neue Wege und daher gibt es die Meisterschale für den FC Bayern diesmal auch nicht an einem Samstag, sondern an einem Sonntag.

Hintergrund: Die DFL hat sich dazu entschieden, auch den 33. Spieltag aufzusplitten und Spiele am Freitag, Samstag und Sonntag stattfinden zu lassen.

Da der FC Bayern demnach erst am Sonntag auf den VfB Stuttgart trifft, gibt es die Zeremonie der Titelübergabe auch erst am Sonntag nach der Partie. Um 17.30 Uhr ist Anstoß und selbst danach wird mit der Partie RB Leipzig - FC Augsburg noch weitergespielt.

Power Ranking der FCB-Meisterserie: Dieser Bundesligatitel war der beste © getty 1/43 Zehn Titel in Serie hat der FC Bayern München nun aneinandergereiht. Eine beispiellose Serie. Doch welche Saison war die stärkste? Das Power Ranking der Bayern-Titel. Berücksichtigt wurden hier lediglich die Leistungen in der Bundesliga. © getty 2/43 PLATZ 10 - Saison 2016/2017: 25 Siege, 7 Unentschieden, 2 Niederlagen, 89:22 Tore, 82 Punkte. Meister am 31. Spieltag. Vorsprung auf Platz 2 (RB Leipzig): 15 Punkte. © getty 3/43 Entscheidender Moment: Am 16. Spieltag schlägt der bis dahin nach seiner Form suchende FC Bayern den Emporkömmling RB Leipzig deutlich mit 3:0 und dominiert ab diesem Moment die Liga. © imago 4/43 Star der Saison - Philipp Lahm, fürs Lebenswerk: Der Kapitän war in seiner letzten Profisaison wieder einmal ohne Fehl und Tadel und stach so in einer Mannschaft, die für keine großen Höhepunkte sorgen konnte, heraus. © getty 5/43 Bewertung: Die Münchner rumpelten unter Carlo Ancelotti zunächst ein wenig durch die Liga, erst in der Rückrunde geriet die Leistung dominant. © imago 6/43 PLATZ 9 - Saison 2021/2022: 24 Siege, 3 Remis, 4 Niederlagen, 92:30 Tore, 75 Punkte (Stand: 31. Spieltag). Meister am 31. Spieltag. © imago images 7/43 Entscheidender Moment: Das 105. Aufeinandertreffen zwischen dem BVB und dem FCB am 14. Spieltag ist hochklassig. Einzig Schiedsrichter Felix Zwayer fällt leistungsmäßig ab. Schade, dass er das 3:2 mit entscheidet. © getty 8/43 Star des Saison - Thomas Müller: Hat drei Spieltage vor Schluss schon wieder 20 Assists geschafft und ist in einer Saison, in der sich fast alle Bayernstars Höhen und Tiefen erlaubten, konstant gut. © imago 9/43 Bewertung: Bayerns zehnter Titel hintereinander und Julian Nagelsmanns erster war auch und vor allem wegen der Schwäche der Konkurrenz nie wirklich in Gefahr. Nagelsmann und das Team sind zudem noch auf der Suche nach ihrer spielerischen Linie. © imago 10/43 PLATZ 8 - Saison 2018/2019: 24 Siege, 6 Remis, 4 Niederlagen, 88:32 Tore, 78 Punkte. Meister am 34. Spieltag. Vorsprung auf Platz 2 (BVB): 2 Punkte. © getty 11/43 Entscheidender Moment: Am 27. Spieltag schlagen die Münchner Tabellenführer BVB 5:0 und übernehmen die Tabellenspitze. Es ist Niko Kovacs größter Triumph. © getty 12/43 Stars der Saison - Arjen Robben und Franck Ribery: Zugegeben, die zwei Altmeister, die ihre letzte Saison für den Rekordmeister absolvierten, stehen hier nur ehrenhalber - und weil sich kein anderer Spieler wirklich aufdrängte. © getty 13/43 Bewertung: Auch wegen des rumpligen Außenseiter-Fußballs unter Niko Kovac und der eher dürftigen Ergebnisse fühlen sich die Bosse zur legendären Pressebeschimpfungskonferenz berufen. © getty 14/43 Fast wäre die Meisterserie gerissen, doch ein bärenstarkes Comeback in der Rückrunde und Kantersiege gegen BVB und Frankfurt (5:1 am 34. Spieltag) bringen am Ende den Titel und hier knapp Platz 8. © getty 15/43 PLATZ 7 - Saison 2020/2021: 24 Siege, 6 Remis, 4 Niederlagen, 99:44 Tore, 78 Punkte. Meister am 32. Spieltag. Vorsprung auf Platz 2 (RB Leipzig): 12 Punkte. © imago 16/43 Entscheidender Moment: Am 32. Spieltag schlug der BVB RB Leipzig mit 3:2 und krönte so den auf die Schützenhilfe natürlich ohnehin nicht angewiesenen FC Bayern zum Meister. © getty 17/43 Star der Saison - Robert Lewandowski: Stellte am 33. Spieltag Gerd Müllers für die Ewigkeit scheinenden 40-Tore-Saisonrekord ein, am 34. Spieltag bricht er ihn sogar. © getty 18/43 Bewertung: In seiner einzigen ganzen Spielzeit als Cheftrainer lässt Hansi Flick seine Stars weiter stürmen - auf Kosten der defensiven Stabilität. Den neunten Titel am Stück können nicht mal die Störungen zwischen ihm und Hasan Salihamidzic gefährden. © getty 19/43 PLATZ 6 - Saison 2017/2018: 27 Siege, 3 Remis, 4 Niederlagen, 92:28 Tore, 84 Punkte. Meister am 29. Spieltag. Vorsprung auf Platz 2 (FC Schalke): 21 Punkte. © getty 20/43 Entscheidender Moment: Am 8. Spieltag schlagen die Bayern im ersten Spiel des reaktivierten Jupp Heynckes den SC Freiburg 5:0. Fortan fliegt man durch die Liga. © getty 21/43 Star der Saison - Sven Ulreich: Vertrat ab dem 5. Spieltag den verletzten Stammkeeper Manuel Neuer, und das so gut, dass er fast noch mit zur WM nach Russland gefahren wäre. © getty 22/43 Bewertung: Nachdem Ancelotti die Kabine verlor, brachte Jupp Heynckes den Titel souveränst nach München. So souverän, dass die Bayern verpassten, einen geeigneten Nachfolger zu suchen. © getty 23/43 PLATZ 5 - Saison 2014/2015: 25 Siege, 4 Remis, 5 Niederlagen, 80:18 Tore, 79 Punkte. Meister am 30. Spieltag. Vorsprung auf Platz 2 (VfL Wolfsburg): 10 Punkte. © getty 24/43 Entscheidender Moment: Am 16. Spieltag schlägt Bayern den SC Freiburg mit 2:0. In diesem Spiel gab es nur acht Fouls, nie war ein Bundesligaspiel fairer. Robben erzielt sein 100. Tor für den FCB, Guardiola feiert im 50. Spiel seinen 42. Sieg. © imago 25/43 Star der Saison - Xabi Alonso: Am 6. Spieltag hatte der von Real Madrid gekommene Baske beim 2:0 gegen Köln 206 Ballkontakte - und pulverisierte den erst im Vorjahr von Thiago aufgestellten Bundesligarekord um 21 Kontakte. © getty 26/43 Bewertung: Nie spielte Bayern dominanter und flexibler als in jener Saison. Aber in der Rückrunde schien die Mannschaft auch ein bisschen gelangweilt von der eigenen Dominanz - zumal die Gegner reihenweise schon vor Anpfiff die Segel strichen. © imago 27/43 Nachdem der Titel feststand, ließ Bayern komplett austrudeln: Drei der fünf Niederlagen setzte es nach dem 30. Spieltag. © imago 28/43 Platz 4 - Saison 2019/2020: 26 Siege, vier Remis, 4 Niederlagen, 100:32 Tore, 82 Punkte. Meister am 32. Spieltag. Vorsprung auf Platz 2 (BVB): 13 Punkte. © imago 29/43 Entscheidender Moment: Am 2. November 2019 gingen der FCB und Niko Kovac 1:5 bei Eintracht Frankfurt unter. Hansi Flick übernahm, schlug den BVB 4:0. Der Rest ist Geschichte. © getty 30/43 Star der Saison - Thomas Müller: Unter Kovac nicht mal mehr Notnagel, ist er unter Flick gleich wieder Legende. 21 Assists am Ende der Saison bedeuten Bundesliga-Rekord. © imago 31/43 Bewertung: Neun Punkte Rückstand hat Bayern zwischenzeitlich auf den BVB, dann kam Flick, dann kam die Corona-Pause und dann kamen ein Frühling und ein Frühsommer wie im Rausch. © getty 32/43 PLATZ 3 - Saison 2015/2016: 28 Siege, 4 Remis, 2 Niederlagen, 80:17 Tore, 88 Punkte. Meister am 33. Spieltag. Vorsprung auf Platz 2 (BVB): 10 Punkte. © imago 33/43 Entscheidender Moment: Am 8. Spieltag schlagen Guardiolas Bayern Thomas Tuchels Dortmunder mit 5:1 - obwohl der BVB in der Anfangsphase besser war. © getty 34/43 Star der Saison: Robert Lewandowski erzielte als Joker fünf seiner 30 Saisontore innerhalb von neun Minuten gegen den VfL Wolfsburg. Seine Tore waren der schnellste Hattrick, der schnellste Vierer- und der schnellste Fünferpack. © getty 35/43 Bewertung: Guardiolas letzte Spielzeit in München geriet zur hochklassigsten und spannendsten der Dekade - dank eines bärenstarken BVB, der mit 78 Punkten stärkster Vizemeister der Geschichte wurde. Bayern kassierte in der ganzen Saison nur 17 Gegentore. © getty 36/43 PLATZ 2 - Saison 2013/2014: 29 Siege, 3 Remis, 2 Niederlagen, 94:23 Tore, 90 Punkte. Meister am 27. Spieltag. Abstand auf auf Platz 2 (BVB): 19 Punkte © getty 37/43 Entscheidender Moment: Der FCB schlägt am 13. Spieltag im direkten Duell den BVB mit 3:0 und distanziert die Schwarzgelben fortan. Bitter für Dortmund: Der verlorene Sohn Mario Götze macht eins seiner besten Spiele für Bayern, erzielt das 1:0. © getty 38/43 Star der Saison: Thiago - oder nix. Zugegeben, der Mittelfeldspieler hatte danach noch stärkere Spielzeiten. Aber er stand eben wie kein Zweiter in Pep Guardiolas erstem Jahr für dessen Fußball. Höchstens Toni Kroos und Philipp Lahm kamen da heran. © getty 39/43 Bewertung: Bayern spielte in Pep Guardiolas erster Saison wie eine Mannschaft von einem anderen Planeten. Die zwei Niederlagen gab es, als der Titel bereits feststand. Weil eine Pleite gegen den BVB war, landet die Saison auf Platz 2. © getty 40/43 PLATZ 1 - Saison 2012/2013: 29 Siege, 4 Remis, 1 Niederlage, 98:18 Tore, 91 Punkte. Meister am 28. Spieltag. Vorsprung auf Platz 2 (BVB): 25 Punkte. © getty 41/43 Entscheidender Moment: Am 1. Spieltag schlägt das in der Vorsaison durchs Vize-Triple gedemütigte Bayern Greuther Fürth mit 3:0, übernimmt Platz 1 und gibt ihn nicht mehr her. © getty 42/43 Star der Saison: Javi Martinez war der absolute Wunschspieler von Jupp Heynckes und verleiht den Bayern auf Anhieb die ersehnte Stabilität. © imago 43/43 Bewertung: Den Titel gab es schon eine Woche nach Ostern, doch Ostern 2013 war schon im März. Einziger Wermutstropfen dieser fast perfekten Saison: Bayern konnte keins seiner Spiele gegen den BVB gewinnen.

FC Bayern, News: Matthäus-Lob für Hasan Salihamidzic

Das soll ja auch mal passieren: Lothar Matthäus lobt Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic für irgendetwas. In diesem Fall für die Aussagen des Bosniers über Robert Lewandowski.

Matthäus schreibt in seiner Sky-Kolumne: "Respekt übrigens auch an Hasan Salihamidzic. Er hat bei Sky90 eindeutig klargemacht, dass der FC Bayern Robert Lewandowski am Ende dieser Saison nicht hergeben wird. Komme, was wolle. Das gehört zu diesem Poker jetzt dazu und es war genau richtig von Hasan. Natürlich wird er sich an seinen Worten messen lassen müssen. Wenn Lewandowski aus irgendwelchen Gründen den Verein doch verlässt, dann hat er wenigstens den Preis hochgetrieben. Aus Manager-Sicht hat Hasan perfekt reagiert."

Salihamidzic sprach am Sonntag klare Worte über die Zukunft des Top-Angreifers des FC Bayern. Hier in voller Länge nachzulesen.

