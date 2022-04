FC Bayern: Nur drei Spieler in Normalform! Die FCB-Probleme vor dem Schicksalsspiel

Die Ausgangslage ist alles andere als perfekt. Im Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Villarreal muss der FC Bayern am Dienstag (21 Uhr im Liveticker) einen 0:1-Rückstand drehen. Doch im Kader und im Verein knirscht es - die Probleme sind vielfältig ...

1. FC Bayern: Nur drei Spieler in Normalform

Das vielleicht größte Problem aktuell: Sowohl im Hinspiel in Spanien als auch am Wochenende beim schwachen 1:0 gegen Augsburg erreichte fast kein Spieler Normalform. Serge Gnabry, Leroy Sane, Thomas Müller und selbst Manuel Neuer spielten teilweise weit unter ihren Möglichkeiten.

Überzeugen konnten lediglich drei Spieler: Jamal Musiala, der solide Benjamin Pavard und der in der Offensive unverzichtbare Kingsley Coman. Reicht das gegen die starken Spanier?

"Es sind immer noch nicht alle auf dem Peak", sagt Nagelsmann über das Leistungsloch fast aller seiner Stammspieler. Während er sich beim Ergründen der Formschwächen nach dem 1:0 am Samstag einigermaßen schwer tat ("Das ist nicht ganz leicht"), hatte er in den Tagen danach offenbar eine Lösung parat: Einzelgespräche. Nagelsmann habe mit den (Führungs-)Spielern "so viel geredet". Er sei sich schon vorgekommen "wie in einer Telefonzentrale".

Nagelsmann: "Dass nicht jeder auf dem Peak ist, kommt vor. Das passiert immer wieder mal. Das Einfachste ist, Emotionalität und Intensität ins Spiel zu bringen. Da kann ich auch mal meine Leistung kompensieren, wenn ich nicht am Limit spiele. Das kann jeder. So ein paar deutsche Tugenden reinzubringen als Bayern München ist sicherlich nicht verkehrt." Punktum: "Wir müssen ekliger Fußball spielen."

Bayern-Noten: Desolates Duo - wenigstens ein Sorgenkind überzeugt © imago images 1/17 Der FC Bayern erkämpft sich gegen den FC Augsburg einen 1:0-Sieg und macht dabei auch keine Wechselfehler. Der beste FCB-Spieler kam von der Bank. Die Noten der Münchner Akteure.. © imago images 2/17 MANUEL NEUER: Wenn es nur um Bälle auf sein Tor ginge, wäre er beschäftigungslos gewesen. Musste aber auf der Hut sein, weil Augsburg vor der Pause große Freiheiten bekam. Nach der Pause einmal richtig geprüft, sonst ruhiges Spiel. Note 3,5. © imago images 3/17 BENJAMIN PAVARD: Flanke in der 46. Minute (!) zur ersten Bayern-Chance überhaupt. Später auch gute Flanke für Müller. Hatte das Problem, dass ihm bei den Ausflügen Sane hier und da die Absicherung verweigerte und er so weite Wege gehen musste. Note 3. © imago images 4/17 TANGUY NIANZOU: Nach dem doch sehr ordentlichen Auftritt in Freiburg diesmal mit Problemen in der Anfangsphase und mit einem haarsträubenden Pass in der 12., der ohne Folgen blieb. Danach aufgeräumter und ordentlich in Laufduellen. Note 4. © imago images 5/17 DAYOT UPAMECANO: Die Tendenz ist klar – Upamecano hat das Risiko aus seinem Spiel verabschiedet. Konzentriert, vor allem in der 12. Minute, als er nach Nianzous krassen Fehlpass in höchster Not klären musste. Die meisten Ballkontakte beim FCB. Note 3. © imago images 6/17 OMAR RICHARDS: Deutliche Unsicherheiten in der Anfangsphase. Augsburg lief ihn auch über Caligiuri auffällig an, um Fehler zu provozieren. Danach sicherer und durchaus mit der Idee, offensiv zu helfen. Gelang ihm bedingt, nach 57 Minuten runter. Note 4. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Wie immer Bayerns Lichtmaschine im Zentrum mit großem Einfluss, aber so richtig ging er erst auf, als Sabitzer für Goretzka kam und dann auch mehr Zugriff in die Offensive hatte. Dann auch gute Chancen wie in der 63. Note 3. © imago images 8/17 LEON GORETZKA: Ging mit fehlender Spielpraxis und einem Cut am Auge ins Spiel. Man merkte ihm vor allem Ersteres an: Das Geschehen ging an ihm vorbei, wenig Ballaktionen, keine Torschussbeteiligung. Wie abgesprochen ausgewechselt. Note 4,5. © imago images 9/17 SERGE GNABRY: Nach seinem starken Joker-Einsatz in Freiburg bekam er in Villarreal und gegen Augsburg die Startelf-Chance, war aber wie schon unter der Woche überhaupt kein Faktor im Offensivspiel. Kam nicht ein Mal durch, zur Pause raus. Note 5. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER: Es sind nicht die Wochen der bayerischen Offensiven im Zentrum. Die Gegner machen dicht, die Außen finden u.a. auch Müller nicht. Nach Musialas Einwechslung wich Müller vermehrt auf die rechte Seite aus. Da besser. Note 4. © getty 11/17 LEROY SANE: Erneut eine Vorstellung, die an Zeiten erinnert, die ihm viel Kritik und gar Pfiffe einbrachte. Die gab es diesmal nicht, aber Sane ließ in Sachen Laufarbeit, Kreativität und Genauigkeit viel vermissen. Nach 65 Minuten war Schluss. Note 5. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Beschwerte sich nach einer halben Stunde, weil er keine Bälle bekam und hatte zur Pause weniger Ballaktionen als Neuer (22:19). Direkt nach Wiederanpfiff traf er per Kopf den Pfosten. Dann vom Punkt (82.) das Tor. Note 3,5. © imago images 13/17 JAMAL MUSIALA: Kam zur Pause für Gnabry und rückte ins Zentrum – dort im engen Raum aufgrund seiner Ballsicherheit etwas wirkungsvoller als Müller, der auf die rechte Seite auswich und gut mit Müller harmonierte. Ein Modell für die Zukunft? Note 3. © imago images 14/17 MARCEL SABITZER: Übernahm die Rolle von Goretzka im Zentrum. Seine Hereinnahme hatte einen positiven Einfluss auf Kimmich, der nun eine zuverlässige Absicherung hatte und nicht mehr ganz so allein war. Nützlicher Auftritt von Sabitzer. Note 3,5. © imago images 15/17 ALPHONSO DAVIES: Nach der Rückkehr nach vier Monaten in Villarreal nun wieder mit einer guten halben Stunde gegen Augsburg. Um der Alte zu sein, braucht Davies noch. Es fehlt die Spritzigkeit und auch noch etwas die Orientierung. Note 3,5. © getty 16/17 KINGSLEY COMAN: Er ist derzeit der zuverlässigste und beste Offensiv-Spieler der Bayern. Nach Einwechslung mit zwei guten Chancen (74., 85.) und auch mit der Flanke vor dem Elfmeter für Lewandowski. Ihn braucht Nagelsmann. Note 2. © imago images 17/17 JOSIP STANISIC: Kam in der Nachspielzeit für Thomas Müller und nahm die Einsatzprämie mit. Keine Bewertung.

2. Sarr, Roca Stanisic: Die Alternativen fehlen

Was sich wie ein roter Faden durch die Saison zieht: Wenn mehrere Stammspieler gleichzeitig ausfallen oder aufgrund schwacher Leistungen eine Pause brauchen, steht Nagelsmann schnell vor einem Qualitätsproblem. Spieler wie Bouna Sarr, Marc Roca, Josip Stanisic oder Omar Richards genügen höchsten internationalen Ansprüchen (noch) nicht, tun sich teilweise schon in der Bundesliga schwer.

Dem Kader fehlt es in der Tiefe an Qualität. Folge: Nagelsmann muss im Zweifelsfall auf die physische und psychische Robustheit seiner ersten Elf zocken. Wichtige Erholungsphasen drohen damit viel zu kurz zu kommen.

Ein Schuh, den sich am Ende die sportliche Leitung anziehen muss. Denn die ist in letzter Instanz für die Zusammenstellung des Kaders verantwortlich.