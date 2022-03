FC Bayern: "Dieses Rumgeheule nervt!" Markus Babbel kritisiert Robert Lewandowski

Markus Babbel hat deutliche Kritik am Verhalten von Robert Lewandowski geäußert. Das "Rumgeheule" des Superstars des FC Bayern beim Thema Vertragsverlängerung geht dem früheren Nationalspieler auf die Nerven.

"Dieses Rumgeheule nervt", sagte Babbel bei Sky über Lewandowski: "Es heißt, die Wertschätzung sei ihm nicht genug, das kann ich nicht mehr hören. So viel Wertschätzung wie Lewandowski bei den Bayern bekommt, hat in den letzten 20 Jahren kein Spieler bekommen."

Der Vertrag des polnischen Stürmers läuft 2023 aus. Noch ist unklar, ob der 33-Jährige an der Isar bleibt oder doch noch einmal zum Abschluss seiner Karriere eine neue Herausforderung annimmt.

Babbel verwies auf das Verhalten von Thomas Müller (Vertrag bis 2023), dessen Zukunft ebenfalls nicht geklärt ist.

"Thomas Müller zum Beispiel macht nicht so einen Zirkus daraus. Lewandowski verdient 25 Millionen Euro und will noch mehr. Kein anderer Bayern-Spieler verdient so viel", sagte der 49-Jährige.

Pogba ablösefrei: Das sind seine Optionen © getty 1/31 Die Zukunft von Paul Pogba ist weiterhin offen. Spätestens im Sommer muss er aber eine Entscheidung getroffen haben. Dann läuft nämlich sein Vertrag bei Manchester United aus. Ensprechend viele Gerüchte geistern um das Old Trafford. © getty 2/31 Einen Verbleib bei den Red Devils ist zwar nicht ausgeschlossen, konkret wurde es in den vergangenen Monaten dem Vernehmen nach jedoch nicht. SPOX ordnet die Spekulationen um den Mittelfeldspieler ein. © imago images 3/31 MANCHESTER UNITED: Rund um die vergangene Transferperiode hatte es beinahe täglich neue Berichte über die Zukunft von Pogba gegeben. Zuerst hieß es, dass das Team von Ralf Rangnick bei einem Abgang im Winter gesprächsbereit sei. © getty 4/31 Manchester will im Sommer schließlich nicht mit leeren Händen dastehen, wenn der Rekordtransfer des Vereins (105 Mio. Euro) ablösefrei gehen kann. Nach Informationen von SPOX und GOAL gab es aber keine handfesten Angebote. © getty 5/31 Aus dem englischen Bolevard war aber auch zu hören, dass an einem Verbleib gearbeitet werde. Laut der Sun soll Pogba ein wöchentliches Gehalt von 500.000 Pfund (circa 600.000 Euro) von einer Vertragsverlängerung überzeugen. © getty 6/31 Damit würde der 28-Jährige zum bestbezahlten Spieler in der Geschichte der Premier League aufsteigen. Doch wie schon bei den angeblich zahlreichen Angeboten hat Pogba allem Anschein nach nicht reagiert. Er will sich alle Türen offen halten. © getty 7/31 Schließlich kann Pogba seit Neujahr mit anderen Klubs in Verhandlungen treten, ohne dafür Zustimmung der Red Devils zu beantragen. Der vergangene Sommer hat gezeigt, wie scharf die Top-Klubs auf ablösefreie Stars sind. Besonders während der Pandemie. © IG/coachmeddydubai 8/31 Hinzu kommt, dass Coach Meddy, Pogbas Personal Trainer, nun verraten hat, dass er kommende Saison nicht mehr bei den Red Devils spielen wird. Pogba werde "Ende Juni kein Spieler von Manchester United mehr sein", sagte er gegenüber ll Bianconero. © getty 9/31 JUVENTUS TURIN: Eine Rückkehr zur Alten Dame wäre nicht nur romantisch, sondern ist auch durchaus realistisch. Juve holte den damals unzufriedenen Pogba 2012 aus der U21 von United, um ihn vier Jahre später für viel Geld zurückzuschicken. © getty 10/31 Schon als Pogba unter Ex-Coach Ole Gunnar Solskjaer seine Unzufriedenheit, die sich später wieder legte, öffentlich gemacht hatte, war von einer möglichen Rückkehr die Rede. Italienische Medien berichten nun erneut übereinstimmend von einer Reunion. © getty 11/31 Juve befindet sich derzeit in einer Art Übergangsjahr. Nachdem in der vergangenen Saison die 10. Meisterschaft in Folge von Inter Mailand verhindert wurde, legten die Turiner eine schwache Hinrunde hin. Deshalb schlugen sie bereits im Winter kräftig zu. © getty 12/31 Mit Dusan Vlahovic sicherte sich Juve den nach Erling Haaland wohl gefragtesten Stürmer auf dem Markt. Er kam für 75 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Zudem kam Denis Zakaria aus Gladbach. Im Gegenzug gingen drei Mittelfeldspieler. © getty 13/31 Rodrigo Bentancur (19. Mio.) und Dejan Kulusevski (Leihe mit Kaufoption) wechselten zu Tottenham Hotspur, Aaron Ramsey per Leihe zu den Glasgow Rangers. Platz wurde also bereits geschaffen für Pogba. Auch bei den Gehältern. © getty 14/31 Zudem könnte Paulo Dybala den Verein im Sommer verlassen. Der Argentinier ist ebenfalls ablösefrei. Bei einem Abgang wäre in jedem Fall genügend Geld da, um die Forderungen von Pogba zu erfüllen. © getty 15/31 Und es wird auch schon ganz konkret. Laut der Gazzetta dello will Juve den Franzosen mit einem Gehalt von 7,5 Mio. Euro pro Jahr locken. Diese Summe könnte durch Boni wohl auf bis zu 10 Mio. ansteigen. Von einem Dreijahresvertrag ist die Rede. © getty 16/31 PARIS SAINT-GERMAIN: Mit Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos und Georginio Wijnaldum hat es PSG im vergangenen Sommer bereits ganz Europa vorgemacht, wie man ablösefreie Stars verpflichtet. © getty 17/31 Trotz der Transfer-Offensive spielt Paris, außerhalb der französischen Liga, aber noch keinen dominanten und vor allem keinen einschüchternden Fußball. Von einer eingeschworenen Truppe ist das Star-Ensemble noch weit entfernt. © getty 18/31 Mit Pogba würde zwar ein weiterer Spieler mit Star-Allüren nach Paris kommen, seine Führungsqualitäten und Erfahrung würden der Mannschaft aber zweifelsohne guttun. Das glaubt auch Sportdirektor Leonardo, wie die L’Equipe berichtet. © getty 19/31 Pogba liebäugelt Berichten zufolge außerdem mit einem Wechsel in sein Heimatland. Zumal er in Paris wohl fürstlich verdienen würde. Der Weltmeister von 2018 (28) könnte schließlich seinen letzten hochdotierten Vertrag unterschreiben. © imago images 20/31 REAL MADRID: Die Königlichen gehören ebenfalls zum Favoritenkreis im Poker um Pogba. Schon zu Amtszeiten von Zinedine Zidane wurde er mit Real in Verbindung gebracht. Nun wagen die Madrilenen wohl einen neuen Anlauf. Unter anderen Vorzeichen. © getty 21/31 Denn das Dreiergespann, bestehend aus Luka Modric (36), Toni Kroos (32) und Casemiro (29), in Carlo Ancelottis geliebtem 4-3-3 ist in die Jahre gekommen. In der zweiten Reihe stehen zwar Spieler bereit, ob diese den Ansprüchen genügen, ist aber fraglich. © getty 22/31 Talent Eduardo Camavinga braucht noch Zeit, Dani Ceballos ist entweder verletzt oder sitzt auf der Bank und Isco soll den Verein verlassen. Nur Federico Valverde kommt regelmäßig zum Einsatz, wenn auch nur als Einwechselspieler. © getty 23/31 Zudem läuft der Vertrag von Modric im Sommer aus. Eine Vertragsverlängerung steht zwar im Raum, aufgrund seines Alters wäre er wohl nur noch Ergänzungsspieler. Kroos hingegen will seinen bis 2023 datierten Vertrag erfüllen. Casemiro ist unumstritten. © getty 24/31 Deshalb berichten die spanischen Gazetten seit Sommer 2021 über ein Interesse von Real an Pogba. Der Champions-League-Rekorsieger hat Berichten zufolge intern beschlossen, künftig ebenfalls vermehrt ablösefreie Spieler holen zu wollen. © getty 25/31 Kylian Mbappe, dessen Vertrag bei PSG ebenfalls am Saisonende ausläuft, genießt jedoch Priorität. Alles deutet auf einen Wechsel nach Madrid hin. Dann wäre Real mit Blick auf die Regularien wohl zu weiteren Abgängen gezwungen, um auch Pogba zu holen. © imago images 26/31 FC BARCELONA: Die hoch verschuldeten Katalanen haben im Winter bewiesen, dass sie noch finanzkräftig sind. So kamen Ferran Torres (55 Mio. Euro), Pierre-Emerick Aubameyang und Adama Traore (beide ablösefrei). © getty 27/31 Dafür wurden einige Spieler wie Philippe Coutinho von der Gehaltsliste genommen. Im Sommer soll die Rehabilitation von Barca zu einem absoluten Top-Klub fortgeführt werden. Angeblich hatte Barca bereits Kontakt zu Pogbas Berater Mino Raiola. © getty 28/31 Laut der spanischen Sport soll sich der Star-Berater am Rande der Verleihung des Golden Boy im Dezember mit Barca-Präsident Joan Laporta getroffen haben. Dieser soll vorgefühlt haben, ob ein ablösefreier Transfer seines Klienten realisierbar wäre. © getty 29/31 Neben Pogba wurde demnach auch über Xavi Simons (PSG) und Noussair Mazraoui (Ajax) sowie Erling Haaland gesprochen. Über den Ausgang des Gesprächs gibt es keine konkreten Informationen. Barca hat bei Pogba wohl nur Außenseiterchancen. © getty 30/31 ENGLAND: Ein Wechsel innerhalb der Premier League gilt derzeit als unwahrscheinlich. Pogba machte dahingehend auch noch keine Anstalten. Liverpool, Manchester City und Co. ebenfalls nicht. © getty 31/31 DEUTSCHLAND: Noch unrealistischer ist ein Wechsel in die Bundesliga. Wenn überhaupt könnte sich der FC Bayern Pogba leisten. Der Rekordmeister würde aber wohl keinesfalls ansatzweise so viel Gehalt bezahlen wie die anderen Top-Klubs.

Babbel fordert von Lewandowski "Dankbarkeit"

"Es gab auch schon Zeiten, als er permanent weg wollte, die Identifikation mit dem Verein war zeitweise nicht besonders groß. Trotzdem stand der FC Bayern zu ihm, weil sie wahnsinnig viel von ihm halten", meinte Babbel weiter und erinnerte daran, dass Lewandowski mit den Bayern Champions-League-Sieger und Weltfußballer geworden ist: "Da gehört auch mal etwas Dankbarkeit dazu - nicht immer nur Forderungen."

Kürzlich hatte bereits mit Mario Basler ein weiterer früherer Bayern-Profi Kritik an Lewandowski geäußert: "Er bekommt jeden Tag den Arsch gepinselt von Bayern München. Was willst du denn noch machen, die Fußnägel schneiden?"