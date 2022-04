FC Bayern, News und Gerüchte: Großes Interesse an Bayern-Star

Marc Roca steht beim FC Bayern München angeblich auf dem Abstellgleis – und weckt das Interesse bei mehreren Klubs. Nach dem Wechselfehler beim SC Freiburg wird am heutigen Montag eine Entscheidung erwartet, die womöglich von Uli Hoeneß beeinflusst wird. Leon Goretzka spricht über sein traumhaftes Comeback. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern, Gerücht: Mehrere Klubs an Roca interessiert

Die AS Roma soll großes Interesse daran haben, Marc Roca vom FC Bayern unter Vertrag zu nehmen. Das berichtet die italienische Zeitung La Repubblica.

Schon im Winter wurde der Serie-A-Klub mit dem spanischen Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht, angeblich habe es sogar Kontakt gegeben. Die Italiener sollen bei ihrem vermeintlich zweiten Anlauf aber nicht ohne Konkurrenz sein. So sollen auch noch zwei Klubs aus der spanischen Primera Division interessiert sein. Welche das sind, ist aber nicht bekannt.

In der vergangenen Woche berichteten spanische Medien allerdings davon, dass Real Betis bereits einen Vorstoß gewagt habe.

Roca kommt auch in dieser Saison beim FC Bayern nicht über eine Reservistenrolle hinaus. Nach Informationen der Sport Bild will sich der 25-Jährige weiterhin in München durchsetzen. Wie der Klub mit ihm plant, ist derzeit allerdings unklar.

Bayern-Verträge: Macht Müller den Anfang? 1/38 Laut Sport1 sollen sich der Berater von Thomas Müller, Ludwig Kögl, und der FC Bayern zu ersten Gesprächen über eine Vertragsverlängerung getroffen haben. Das Arbeitspapier des FCB-Urgesteins soll bis 2025 verlängert werden. © getty 2/38 Auch Manuel Neuer steht laut dem Sportbuzzer kurz vor einer Vertragsverlängerung bis 2025 - dann wäre er 39 Jahre alt. Sein bisheriges Arbeitspapier ist noch bis 2023 gültig. © getty 3/38 Kingsley Coman verlängerte Mitte Januar seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2027. Der Franzose hat damit die längste Vertragslaufzeit beim Rekordmeister. © getty 4/38 Im vergangenen Jahr hatten zuletzt auch Leon Goretzka und Joshua Kimmich ihre Arbeitspapiere bei den Bayern langfristig verlängert. Hier zeigen wir Euch die Vertragslaufzeiten aller Bayern-Profis. © getty 5/38 Manuel Neuer (TW, 35 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023, angeblich kurz vor einer Verlängerung bis 2025. © getty 6/38 Sven Ulreich (TW, 33 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © Twitter/FC Bayern 7/38 Alexander Nübel (TW, 24 Jahre): Vertrag bis 30.06.2025. Aktuell an die AS Monaco verliehen. © getty 8/38 Christian Früchtl (TW, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 9/38 Ron-Thorben Hoffmann (TW, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. Aktuell in die League One an den AFC Sunderland verliehen. © imago images 10/38 Omar Richards (LV, 23 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 11/38 Niklas Süle (IV, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. Verlässt den FC Bayern nach der Saison in Richtung BVB. © getty 12/38 Bright Arrey-Mbi (IV, 18 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. Bis 2023 an den 1. FC Köln verliehen. © getty 13/38 Lucas Hernandez (IV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © imago images / FC Bayern München 14/38 Tanguy Nianzou (IV, 19 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 15/38 Lars Lukas Mai (IV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Zweitligist Bremen verliehen. © imago images 16/38 Dayot Upamecano (IV, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © imago images 17/38 Chris Richards (IV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. Aktuell an die TSG Hoffenheim verliehen. © getty 18/38 Bouna Sarr (RV, 29 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 19/38 Benjamin Pavard (RV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 20/38 Alphonso Davies (LV, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 21/38 Josip Stanisic (RV, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 22/38 Marc Roca (DM, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 23/38 Adrian Fein (DM, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Greuther Fürth verliehen. © getty 24/38 Joshua Kimmich (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 25/38 Leon Goretzka (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © getty 26/38 Corentin Tolisso (ZM, 27 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 27/38 Marcel Sabitzer (ZM, 28 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 28/38 Paul Wanner (OM, 16 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2027. © getty 29/38 Robert Lewandowski (ST, 33 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell laufen Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung. © getty 30/38 Sarpreet Singh (OM, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Jahn Regensburg verliehen. © getty 31/38 Jamal Musiala (OM, 18 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © getty 32/38 Thomas Müller (OM, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Soll laut Sport1 kurz vor einer Vertragsverlängerung stehen. © getty 33/38 Kingsley Coman (LF, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2027. © getty 34/38 Leroy Sane (LF, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 35/38 Serge Gnabry (RF, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung gestalten sich verschiedenen Medienberichten zufolge als schwierig. © getty 36/38 Eric Maxim Choupo-Moting (ST, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 37/38 Fiete Arp (ST, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. Aktuell an Holstein Kiel verliehen. © imago images / Poolfoto 38/38 Joshua Zirkzee (ST, 20 Jahre): Vertrag bis 30.06.2023. Aktuell an den RSC Anderlecht verliehen.

FC Bayern, News: Freiburg entscheidet über Protest

Am heutigen Montag wird eine Entscheidung des SC Freiburgs erwartet, ob wegen des Wechselfehlers der Bayern Protest eingelegt wird. Tendenziell sei man nach Informationen des kicker aber nicht sehr überzeugt von diesem Szenario. Der SC zweifle den sportlich verdienten Sieg der Münchner nicht an, befinde sich aber dennoch in einem komplexen Beratungsprozess. Eine zentrale Rolle spiele, welche Folgen ein Protest für die eigenen Abläufe hätte. Eine Zeugenvorladung Nico Schlotterbecks und des Betreuer- oder Trainerteams würde den Trainingsbetrieb einschränken. Hinzu käme mediale Unruhe, weshalb ein Verzicht womöglich die bessere Entscheidung sei.

Auch Uli Hoeneß könnte aber einen Einfluss darauf haben, dass der SC auf einen Protest verzichtet. Nach Informationen der Bild habe man in Freiburg immer noch eine faire Aktion des ehemaligen Managers und Präsidenten des FC Bayern im Kopf. Im März 2005 machte Hoeneß den damaligen Freiburg-Trainer Volker Finke darauf aufmerksam, dass er einen Nicht-EU-Ausländer zu viel im Kader hatte - fünf waren damals erlaubt. Finke konnte daraufhin reagieren, sein Team verlor dennoch mit 0:7. Dennoch habe man das den Bayern bis heute nicht vergessen.

Beim 4:1-Erfolg in Freiburg hatten die Münchner kurzzeitig zwölf Spieler auf dem Platz. Alle Informationen dazu findet Ihr hier!

