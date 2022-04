FC Bayern- Giovane Elber im Interview: "Man muss Julian Nagelsmann Zeit geben"

Giovane Elber absolvierte mit dem FC Bayern München insgesamt 16 Spiele gegen den BVB. Der heutige Markenbotschafter des deutschen Serienmeisters schoss dabei sechs Tore, bereitete sechs weitere vor. Vor dem womöglich titelbringenden Duell der Münchner gegen den BVB am Samstag erzählt Elber im Interview mit SPOX und GOAL, welche Momente ihm gegen BVB besonders in Erinnerung geblieben sind und wer sein härtester Gegenspieler war.

Außerdem erklärt Elber, warum die bevorstehende zehnte Meisterschaft in Serie für den FC Bayern kein gutes Zeichen für die Bundesliga ist und warum Trainer Julian Nagelsmann und Vorstandschef Oliver Kahn noch Zeit brauchen. Seinem früheren Teamkollegen und Bayern-Kritiker Didi Hamann gibt er kontra.

Herr Elber, seit 2014 hat der BVB nicht mehr in München gewonnen, glauben Sie, dass am Wochenende (Sa., 18:30 Uhr im LIVETICKER) für Dortmund mal wieder etwas zu holen ist?

Giovane Elber: Die Statistik ist natürlich top. Ich glaube nicht, dass sich daran etwas ändern wird. Bayern kann Meister werden, jeder Titel ist etwas Besonders. Erst recht, wenn man den letzten Schritt gegen Dortmund machen kann. Der BVB wird genau das natürlich verhindern wollen, das wird zusätzlich Motivation geben. Mein Tipp: 2:1 für Bayern.

Sie sprechen es an: Bayern kann zum 10. Mal in Serie Meister werden. Wie gefährlich ist das für die Bundesliga?

Elber: Klar freut mich das. Auf der anderen Seite verliert die Bundesliga schon ein bisschen an Wert. Ich bekomme sehr viel aus dem Ausland mit. Da verfolgt man eher die Premiere League oder La Liga in Spanien. Ich bekomme oft zu hören, dass die Bundesliga langweiliger geworden sei, weil Bayern eben immer mit zehn, 15 Punkten Vorsprung Meister wird. Deswegen wäre es schon gut, wenn wieder mehr Mannschaften oben mitspielen würden.

Der BVB hat sich mit Niklas Süle verstärkt, auch Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi sind im Gespräch. Glauben Sie, dass Dortmund nächstes Jahr wieder stärker und näher an Bayern herangerückt?

Elber: Ich denke schon. Der BVB ist ein gut organisierter Verein. Er versucht, wieder an Bayern ranzukommen. Niklas Süle ist ein guter Junge, ein guter Spieler. Ich hoffe, dass er beim BVB Spaß haben kann.

Unfassbar! "Bilder des Grauens" der 1990er © getty/imago images 1/80 Michael Sternkopf wird am 21. April 52 Jahre alt. Aus diesem Anlass erleben die "Bilder des Grauens der 1990er" ihr Revival. Sorry, lieber Sterni, das ist nicht despektierlich gemeint, sondern eine Verneigung vor einer duften Epoche! © IMAGO / Fred Joch 2/80 Michael Sternkopf © IMAGO / Sportfoto Rudel 3/80 Matthias Sammer © IMAGO / Fred Joch 4/80 Dietmar Hamann © IMAGO / HJS 5/80 Uli Hoeneß © IMAGO / WEREK 6/80 Oliver Kahn © IMAGO / HJS 7/80 Oliver Bierhoff © IMAGO / Kicker/Eissner, Liedel 8/80 Rudi Völler © IMAGO / HJS 9/80 Stefan Effenberg © IMAGO / Sportfoto Rudel 10/80 Christoph Daum © IMAGO / Pressefoto Baumann 11/80 Fredi Bobic © IMAGO / Pressefoto Baumann 12/80 Krassimir Balakov und Giovane Elber © IMAGO / Team 2 13/80 Klaus Toppmöller und Klaus Hilpert © IMAGO / Sportfoto Rudel 14/80 Christoph Daum © IMAGO / HJS 15/80 Bruno Labbadia © IMAGO / Ferdi Hartung 16/80 Stefan Kuntz © IMAGO / Pressefoto Baumann 17/80 Giovane Elber © IMAGO / Alfred Harder 18/80 Christian Heidel © IMAGO / Kicker/Liedel 19/80 Guido Buchwald © IMAGO / Fred Joch 20/80 Klaus Augenthaler © IMAGO / Fred Joch 21/80 Mario Basler © IMAGO / HJS 22/80 Stefan Reuter © IMAGO / Fred Joch 23/80 Lothar Matthäus und Andreas Brehme © IMAGO / Sportfoto Rudel 24/80 Krassimir Balakov © IMAGO / Ferdi Hartung 25/80 Claus-Dieter Wollitz © IMAGO / Fred Joch 26/80 Stefan Effenberg © IMAGO / Mavericks 27/80 Mehmet Scholl © IMAGO / Rust 28/80 Gerald Asamoah © IMAGO / Alternate 29/80 Alain Sutter © imago 30/80 Thorsten Legat © IMAGO / Ferdi Hartung 31/80 Bruno Labbadia © imago images / Sven Simon 32/80 Samuel Kuffour © IMAGO / WEREK 33/80 Jens Wahl, Trainer Uwe Reinders, Henri Fuchs und Volker Röhrich © IMAGO / WEREK 34/80 Steffen Karl © IMAGO / Sportfoto Rudel 35/80 Thomas Schneider © IMAGO / Heiner Köpcke 36/80 Felix Magath © IMAGO / Ferdi Hartung 37/80 Wolfram Wuttke © IMAGO / Kicker/Liedel 38/80 Andreas Möller und Uwe Bein © IMAGO / Pressefoto Baumann 39/80 Jürgen Kramny © IMAGO / Camera 4 40/80 Frank Pagelsdorf und Marko Rehmer © IMAGO / Fred Joch 41/80 Hermann Gerland © IMAGO / Mavericks 42/80 Mehmet Scholl © IMAGO / Pressefoto Baumann 43/80 Maurizio Gaudino © IMAGO / Sportfoto Rudel 44/80 Joachim Löw © IMAGO / Schumann 45/80 Andreas Herzog © IMAGO / Fred Joch 46/80 Lothar Matthäus © IMAGO / Kicker/Liedel 47/80 Matthias Sammer © IMAGO / Fred Joch 48/80 Lothar Matthäus © IMAGO / teutopress 49/80 Rainer Rauffmann © IMAGO / Schumann 50/80 Andreas Herzog © IMAGO / Alternate 51/80 Ulf Kirsten © IMAGO / Fred Joch 52/80 Stefan Effenberg © IMAGO / Sportfoto Rudel 53/80 Fredi Bobic © IMAGO / Kicker/Liedel 54/80 Thomas Häßler © IMAGO / teutopress 55/80 Rudi Assauer © IMAGO / Fred Joch 56/80 Markus Babbel © IMAGO / Sportfoto Rudel 57/80 Giovane Elber © IMAGO / VI Images 58/80 Uli Hoeneß © IMAGO / Sportfoto Rudel 59/80 Thomas Berthold © IMAGO / Pressefoto Baumann 60/80 Guido Buchwald © IMAGO / Stockhoff 61/80 Mehmet Scholl © IMAGO / teutopress 62/80 Franz Beckenbauer © IMAGO / Fred Joch 63/80 Mehmet Scholl, Stefan Kohn, Christian Nerlinger und Stefan Reuter © IMAGO / Horstmüller 64/80 Franz Beckenbauer © IMAGO / HJS 65/80 Jupp Heynckes © IMAGO / Schumann 66/80 Mario Basler © imago images / Fred Joch 67/80 Markus Münch © IMAGO / teutopress 68/80 Reiner Calmund © IMAGO / Fred Joch 69/80 Klaus Augenthaler © IMAGO / Fred Joch 70/80 Lothar Matthäus © IMAGO / Alfred Harder 71/80 Wolfgang Frank © IMAGO / Sportfoto Rudel 72/80 Günther Schäfer und Maurizio Gaudino © IMAGO / Sportfoto Rudel 73/80 Karl Allgöwer © IMAGO / Stockhoff 74/80 Mehmet Scholl © IMAGO / Horstmüller 75/80 Dariusz Wosz © IMAGO / Sportfoto Rudel 76/80 Thorsten Legat © IMAGO / Sven Simon 77/80 Pierre Littbarski © IMAGO / Alfred Harder 78/80 Marek Penksa © IMAGO / Sportfoto Rudel 79/80 Jürgen Kramny © IMAGO / Sportfoto Rudel 80/80 Matthias Sammer

Giovane Elber: "Wir hatten früher auch alle mal schlechte Tage"

Trotz der bevorstehenden Meisterschaft lief es beim FC Bayern zuletzt eher holprig. Wie haben Sie das Aus in der Champions League gegen Villarreal erlebt?

Elber: Das war hart. Ich hatte noch zwei Tage später ein schlechtes Gefühl. Man denkt immer: 'Verdammt, da hätten wir weiterkommen können, aber wir haben es nicht geschafft.' Insgesamt war es aber verdient. Es war ja nicht so, dass Villarreal glücklich ins Halbfinale kam. Sie hätten im Hinspiel mehr als ein Tor schießen können. Im Rückspiel waren sie gut organisiert, haben auf Konter gelauert. Das hat ja dann auch geklappt. Trainer Unai Emery hat das gut hinbekommen.

Was sind die Gründe dafür, dass es in dieser Saison immer wieder hakte? Auch das Aus im DFB-Pokal kam ja früh.

Elber: In der Champions League war es unglücklich. Bei Bayern wissen alle selbst, dass wir besser spielen können. Villarreal ist verdient weiterkommen, das müssen wir jetzt akzeptieren. Im DFB-Pokal war es ein Tag zum Vergessen. Da hat bei uns nichts, bei Gladbach dagegen alles funktioniert. In den entscheidenden Phasen waren wir einfach nicht gut genug, um unsere Überlegenheit, die wir ja normalerweise haben, auf dem Platz umsetzen zu können. Beim FC Bayern zeichnen wir uns aber dadurch aus, nach Niederlagen aufzustehen und es beim nächsten Mal besser zu machen.

Ihr früherer Mitspieler Didi Hamann bemängelte, ihm fehle es auf dem Platz an Führungsspielern. Teilen Sie die Kritik?

Elber: Nein. Am Anfang der Saison war alles picobello. Wir hatten super Spiele, haben in der Champions League-Gruppenphase kein Spiel verloren. Ich denke nicht, dass es uns an Führungsspielern fehlt. Die haben wir. Didi Hamann, ich, Lothar Matthäus, Brazzo (Hasan Salihamidzic, die Red.) - wir hatten früher auch alle mal schlechte Tage. Das kommt vor.

Der Fluggrätschen-Spezialist wird 57: Das sind die legendären Bayern-Brasilianer © imago images 1/25 Jorginho war einer der ersten Brasilianer, die beim FC Bayern in der Bundesliga anheuerten. Am 17. August wird der Weltmeister von 1994 57 Jahre alt. Wir blicken auf seine brasilianischen Vorgänger und Nachfolger beim deutschen Rekordmeister. © imago images 2/25 MAZINHO (1991-1994): Auf Drängen von Trainer Jupp Heynckes holen die Bayern ihren ersten Brasilianer für 3,3 Millionen Mark. Und tatsächlich: Stürmer Mazinho (r., mit Bernardo) trifft in seinem ersten Einsatz direkt in der 89. Minute zum Sieg. © imago images 3/25 Nach acht Toren in der ersten Saison geht es für Mazinho aber sukzessive abwärts. Im Januar 1994 wird er zu Internacional ausgeliehen, 94/95 macht er in der Hinrunde noch drei Spiele – und flüchtet zu Flamengo. © imago images 4/25 BERNARDO (1991): Der defensive Mittelfeldspieler kommt im Doppelpack mit Mazinho – und wird bei einer Floßfahrt von Klaus Augenthaler direkt in die Isar gestoßen. Es bleibt sein Highlight. © imago images 5/25 Nach vier Ligaspielen und 172 Einsatzminuten geht es für Bernardo Ende September direkt zurück nach Brasilien. Immerhin: Sohn Bernardo Junior hat in Deutschland mehr Glück und spielt von 2016 bis 2018 für RB Leipzig. © imago images 6/25 JORGINHO (1992-1995): Beim dritten Brasilianer setzen Hoeneß und Co. auf einen mit Bundesliga-Erfahrung: Der Defensivspieler und spätere Weltmeister von 1994 kickte zuvor drei Jahre bei Bayer Leverkusen. © imago images 7/25 Bei den Bayern werden es für Fluggrätschen-Spezialist Jorginho auch drei Jahre, in denen er 67 Spiele macht und sechs Tore erzielt. Er ist der erste Brasilianer, der beim FCB Erfolg hat. 1995 geht er nach Japan. © getty 8/25 PAULO SERGIO (1999-2002): Offensivspieler und Frohnatur Sergio hatte ebenfalls eine Bayer-Vergangenheit, auch wenn ihn die Bayern später aus Rom holten. Sein Markenzeichen: Spektakuläre Tore, gern auch mit der Hacke. © imago images 9/25 Mit den Bayern gewinnt Sergio 2001 die Champions League, obwohl sein Versuch im Elfmeterschießen auf der Tribüne landet. Später ist er für die Bayern als Scout tätig und Stammgast bei den Bayern All-Stars. © imago images 10/25 GIOVANE ELBER (1997-2003): In Stuttgart Teil des magischen Dreiecks, bei den Bayern lange ausländischer Rekordtorschütze und absolute Legende: In 266 Spielen macht er 140 Tore, dazu 57 Vorlagen. © imago images 11/25 Viermal Meister, vier Pokale, Königsklasse und Weltpokal. Trotzdem muss Elber 2003 Platz machen für Roy Makaay. Er geht nach Lyon und bekommt später ein rauschendes Abschiedsspiel. Auch er scoutet zwischenzeitlich in Brasilien für den FCB. © imago images 12/25 ZE ROBERTO (2002-2006, 2007-2009): Der zweite Zuckerhut-Zauberer, der von Bayer Leverkusen nach München stößt. Zunächst ist Ze der klassische Künstler auf der Außenbahn, später wird er zum defensiven Mittelfeldspieler umfunktioniert. © getty 13/25 Nach einem Intermezzo in Brasilien kommt er noch einmal für zwei Jahre nach München, wird noch einmal Meister und Pokalsieger. Erst 2017 beendet der Musterprofi mit dem beeindruckenden Sixpack seine Karriere – mit 43. © getty 14/25 LUCIO (2004-2009): Und noch einer von Bayer: Lucio darf sich drei Jahre in der Werkself beweisen, bevor er an der Isar den Abwehrchef und Führungsspieler mimt. © imago images 15/25 Unvergessen bei Lucio: die knallharten Weitschüsse und die Dribblings zum gegnerischen Strafraum, in denen er es gefühlt mit der kompletten gegnerischen Mannschaft aufnahm. 2009 kommt Louis van Gaal – und Lucio wechselt zu Inter Mailand. © getty 16/25 BRENO (2008-2012): Das Innenverteidiger-Supertalent kommt vom FC Sao Paulo – laut Rummenigge eine "Verpflichtung für die Zukunft". Breno spielt spärlich, wird für eine Rückrunde nach Nürnberg ausgeliehen – es wird nicht besser. © getty 17/25 Schlagzeilen macht Breno, als er im September 2011 seine Villa in Grünwald in Brand steckt - er wird zu einer Haftstrafe verurteilt. 2014 wird er entlassen und kehrt nach Brasilien zurück. Aktuell vereinslos. © getty 18/25 LUIZ GUSTAVO (2011-2013): Der defensive Mittelfeldspieler kommt im Januar 2011 aus Hoffenheim nach München. Der Clou: TSG-Trainer Ralf Rangnick wusste von nichts, war stinksauer – und trennte sich wenig später vom Verein. © getty 19/25 In zweieinhalb Jahren in München präsentiert sich Luiz Gustavo solide, aber nicht spektakulär. Er macht seine Spiele (64 in der Liga, insgesamt genau 100), 2013 zieht er weiter zum VfL Wolfsburg. © getty 20/25 DANTE (2012-2015): Der Verteidiger mit dem markanten Afro kommt aus Mönchengladbach. In seiner ersten Saison in München holt der Verein das Triple, obwohl Dante im CL-Finale den Elfmeter für den BVB verursacht. © imago images 21/25 Bei den Bayern wird Dante zum Nationalspieler, 2013 gewinnt er den Confederations Cup. Seine Spielzeit geht unter Pep Guardiola jedoch zur Neige, sodass er um seine Freigabe bittet und im August 2015 nach Wolfsburg geht. © imago images 22/25 DOUGLAS COSTA (2015-2017): Der Außenstürmer kommt aus der ukrainischen Samba-Schmiede Schachtar Donezk. Schnell, dribbelstark, guter Abschluss – er gilt früh als designierter Nachfolger von Robben und Ribery. © getty 23/25 Trotzdem wird Douglas Costa bei den Bayern nicht glücklich. Schwankende Leistungen und lustloses Verhalten schieben ihn aufs Abstellgleis. Er wird zunächst an Juventus ausgeliehen und schließlich verkauft. © getty 24/25 RAFINHA (2011-2019): Kein anderer Brasilianer spielte so lange bei den Bayern wie Außenverteidiger Rafinha. Er ist der perfekte Backup für die Lahms und Kimmichs dieser Welt: Er spielt selten – und beschwert sich selten darüber. © getty 25/25 Wobei: Insgesamt 266 Einsätze, darunter 179 in der Bundesliga, sind nicht zu verachten. Rafinha ist zudem für die gute Stimmung in der Kabine verantwortlich. Im Sommer 2019 ging er zurück nach Brasilien. Heute bei Gremio Porto Alegre.

FCB-Legende Elber: Das war mein härtester BVB-Gegenspieler

Kann Trainer Julian Nagelsmann beim FC Bayern wirklich eine Ära prägen?

Elber: Er ist ein junger Trainer. Er hat es gut gemacht in seinem ersten Jahr bei uns. Klar, man hat sich in der Champions League mehr erhofft. Aber nur, weil wir jetzt ausgeschieden sind, darf man nicht den Stab über ihn brechen. Er ist ein guter Trainer. Ich hoffe, dass er bei uns noch lange Erfolg haben wird. Man muss ihm Zeit geben.

Auch Oliver Kahn steht in der Kritik. Er sei als Vorstandsvorsitzender zu leise, heißt es oft. Wie bewerten Sie seine Rolle?

Elber: Er war wie Brazzo am Anfang eher zurückhaltend. Mittlerweile macht er seine Standpunkte aber schon klar. Oli ist in einer neuen Rolle, muss sich da zunächst zurechtfinden. Auch einem Vorstandsvorsitzenden muss man Zeit geben - gerade, wenn er in die großen Fußstapfen von Karl-Heinz Rummenigge und auch einem Uli Hoeneß tritt. An deren Erfolgen wird man ja immer gemessen.

Gibt es einen speziellen Moment gegen den BVB, an den Sie sich gerne zurückerinnern?

Elber: Es gibt viele, viele, besondere Momente gegen den BVB. Ich habe mich immer auf diese Spiele gefreut. Der BVB wollte uns immer mit aller Macht ärgern. Mir blieb vor allem das Spiel im April 1999 hängen, als Olli Kahn mit einem Kung-Fu-Sprung aus seinem Tor kam. Oder das 2:1 im November 2002, als Jens Lehmann mit Gelb-Rot vom Platz und Jan Koller zwischen die Pfosten musste. Es ist eines der schönsten Spiele, das man als Profi machen kann. Es geht um die Rivalität. Man will dem Gegner immer zeigen, wo der Hammer hängt. Wenn man verliert, muss man immer ein halbes Jahr warten, um sich revanchieren zu können. Bei uns war früher noch alles enger zusammen, da hat die Vorbereitung auf das Spiel schon eine Woche vorher begonnen."

Welcher BVB-Star war Ihr härtester Gegenspieler?

Elber: Jürgen Kohler, ganz klar. Er war überhaupt nicht unfair, aber es war extrem schwer, gegen ihn zu spielen. Er war erfahren und schnell, immer einen Schritt vor mir am Ball. Wenn ich wusste, dass ich gegen ihn spielen musste, war mir schon klar, dass ich nicht viel Spaß haben werde.