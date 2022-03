FC Bayern - Andreas Rettig über Lewandowski-Verlängerung: "So viele werden da nicht Schlange stehen"

Andreas Rettig, ehemaliger DFL-Boss und derzeit Geschäftsführer bei Drittligist Viktoria Köln, hat Verständnis für die Haltung des FC Bayern gezeigt, in der Causa Robert Lewandowski bisher keine Vertragsverlängerung bekanntgegeben zu haben. Dies begründete er mit dem Alter sowie der Vertragslaufzeit des Polen.

"Ich verstehe die Aufgeregtheit nicht bei 1,5 Jahren Vertrag", sagte Rettig im Sport1-Doppelpass. Aus wirtschaftlicher Sicht sei es nachvollziehbar, "dass sie nicht über jedes Stöckchen springen. In Kenntnis der Rahmenbedingungen gehört es dazu, dass wir anfangen umzudenken und nicht beim ersten Wind das Geld mit der Schubkarre bringen."

Zudem hätten sich die Zeiten geändert, in denen zahlreiche internationale Rivalen mit Geld um sich werfen könnten, betonte Rettig und verwies unter anderem auf die Lage beim FC Chelsea, der derzeit aufgrund der Situation um Noch-Besitzer Roman Abramovich keine Transfers tätigen darf. "Ich sehe nicht, wo diese große Kaufkraft herkommen sollte."

Lewandowski werde bei Vertragsende 35 Jahre alt sein, "bei dem was er verdienen möchte, ist das sicherlich ein Paket. So viele werden da nicht Schlange stehen, auch wenn er der weltbeste Stürmer ist", erklärte Rettig weiter und lobte Lewandowski für seine Haltung bezüglich der russischen Invasion in der Ukraine.

Nachdem er zunächst klar Position ergriffen hatte ("Wir dürfen nicht akzeptieren, was dort passiert, und müssen die Ukraine unterstützen"), beendete er jüngst sein Sponsoring mit dem chinesischen Technikkonzern Huawei, das übereinstimmenden Medienberichten zufolge Russland dabei geholfen haben soll, sein Netzwerk gegen Cyberattacken zu sichern. "Große Klasse, was er da gemacht hat."

Bayern-Noten: Ein Pechvogel glänzt - Kimmichs Partner mit steiler Lernkurve © getty 1/14 Der FC Bayern München ist aufgrund mangelnder Chancenverwertung nicht über ein 1:1 gegen die TSG Hoffenheim hinausgekommen. Trotzdem wusste ein Routinier zu überzeugen. Gleiches gilt für einen Shootingstar. Die Noten der FCB-Spieler. © imago images 2/14 MANUEL NEUER: Schon früh in der Partie gefordert (5.). Machte Stillers Distanzschuss unnötig spannend (25.). Ohne Chance gegen Baumgartner (32.), bei Raums Hereingaben stets wachsam. Weltklasse-Tat gegen Kramaric (79.). Note: 2,5. © imago images 3/14 BENJAMIN PAVARD: Starker Block gegen Kramaric bei dessen Doppelchance. Fehlende Abstimmung mit Gnabry, weshalb Raum immer wieder für Gefahr sorgte. Im Passspiel ist weiterhin Luft nach oben. Sonst aber durchaus solide. Note: 4. © imago images 4/14 NIKLAS SÜLE: Wie zuletzt auch sicherster Aufbauspieler der Abwehr. Strahlte außerdem enorme Präsenz aus. Bei Rutters Großchance aber etwas zu statisch (28.). Und er störte vor dem 0:1 nur stiefmütterlich. Bei Standards stets gefährlich. Note: 3. © getty 5/14 LUCAS HERNANDEZ: Weiterhin auf Formsuche. Offenbarte Unsicherheiten im Passspiel und der Entscheidungsfindung. In Zweikämpfen entweder zu hart oder viel zu zaghaft, etwa bei Bruun Larsen vor Neuers Glanzparade. Note: 4,5. © getty 6/14 JOSHUA KIMMICH: Überall auf dem Platz zu finden. Im Pech, dass seine bärenstarken Chip-Bälle zu zwei irregulären Toren führten. Bereitete das 1:1 per mustergültiger Ecke vor (45.+2.). Fing zudem einige gefährliche Bälle ab. Note: 2,5. © getty 7/14 JAMAL MUSIALA: Scheint seine Rolle neben Kimmich langsam gefunden zu haben. Mehr Gespür beim defensiven Stellungsspiel, extrem sicheres Passspiel und besonders nach der Pause offensiv sehr aktiv. Markierte beinahe das 2:1 (69.). Note: 2,5. © getty 8/14 SERGE GNABRY: Nutzte Raums Offensivdrang mehrfach mit seinem explosionsartigen Antritt aus, ließ ihn aber bei dessen Assist aus den Augen. Seine schöne Volleyabnahme hätte einen Treffer verdient (9.). Scheiterte unglücklich am Pfosten (68.). Note: 3,5. © getty 9/14 THOMAS MÜLLER: Ständiger Gefahrenherd! Hatte das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am glänzenden Baumann (15.). Überwand diesen zwar zweimal, jubelte aufgrund von Abseitsstellungen aber jeweils nur kurz. Ihm fehlte schlichtweg das Glück. Note: 2. © getty 10/14 LEROY SANE: Sein leichter Ballverlust gegen Posch hätte beinahe zum frühen Rückstand geführt. Bei seinen Abschlüssen aus der zweiten Reihe fehlte es an Zielwasser. Hatte nach dem Seitenwechsel gleich zweimal die Führung auf dem Fuß. Note: 3,5. © getty 11/14 KINGSLEY COMAN: Starker Auftritt, ohne die ganz großen Momente. Schlug mehrere gefährliche Flanken von links. Nutzte seinen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber Kaderabek wann immer es ging ging aus. Störte Bebou entscheidend (57.). Note: 2,5. © getty 12/14 ROBERT LEWANDOWSKI: Fast die gesamte Partie kaum eingebunden, auch seine Ausflüge auf die Außen brachten nichts. Kurz vor der Pause aber per wuchtigem Kopfball zur Stelle. Passt in das Bild der vergangenen Bundesliga-Wochen. Note: 3,5. © imago images 13/14 ERIC MAXIM COUPO-MOTING: Kam nach 81 Minuten für den starken Müller, um das längst verdiente Führungstor zu besorgen. Wenige Augenblicke später köpfte er nur knapp am Tor vorbei (83.). Ohne Bewertung. © imago images 14/14 MARCEL SABITZER: Ersetzte Musiala in der 81. Minute und fiel direkt mit seiner Flanke auf Choupo-Moting vor dessen Großchance auf. Ohne Bewertung.

FC Bayern: "Irgendetwas scheint Robert zu stören"

Ex-Bayern-Profi Markus Babbel sprach mit Blick auf die FCB-Macher Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic von einer "Bewährungsprobe". "Es sind keine No-Names, sondern wichtige Spieler. Das Timing ist das alles Entscheidende. Ich muss nicht sofort in die Verhandlungen gehen, sondern kann die Spieler für einen Kaffee zur Seite nehmen. Auch für den FC Bayern sind die Bedingungen gerade schwierig. Der Verein wird immer bestehen und die Spieler gehen nun einmal irgendwann." Mit den Verlängerungen von Kimmich, Goretzka und Coman seien schon Zeichen gesetzt worden.

Lewandowski, dessen Vertrag 2023 ausläuft, hatte Ende Februar für Aufsehen gesorgt, als er klarstellte, dass mit ihm noch niemand über eine Ausdehnung des Kontrakts gesprochen habe. "Ich höre das zum ersten Mal", sagte er nach dem 1:0-Sieg der Bayern bei Eintracht Frankfurt. Zuvor hatte Sportvorstand Salihamidzic vom Stürmer geschwärmt und beteuert, dass ein Verkauf im Sommer nicht zur Debatte stehe. "Er ist wieder auf dem Weg, unsere Mannschaft zu Titeln zu schießen, deswegen kommt das überhaupt nicht in Frage."

Lewandowskis Ex-Berater Maik Barthel bestätigte im Nachgang in der Sport Bild, dass "Robert aktuell beim FC Bayern irgendetwas zu stören" scheint. "Ansonsten ist es nicht seine Art, sich so zu äußern. Meine Erfahrung mit ihm und seinem Umfeld zeigt: Ein Wechsel zu einem anderen internationalen Topklub - bevorzugt Real Madrid - war immer das Ziel. Ich halte das nach wie vor für möglich!" Der Pole selbst erklärte mehrfach, noch mindestens fünf Jahre spielen zu wollen, wenn denn der Körper mitmache.