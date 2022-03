FC Bayern: Ex-Berater von Robert Lewandowski schürt Spekulationen um einen Abgang

Wie geht's weiter mit Bayern-Stürmer Robert Lewandowski? Seit mehreren Wochen wird über eine Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags diskutiert. Nun hat sein Ex-Berater Maik Barthel die Wechsel-Gerüchte erneut befeuert.

"Irgendetwas scheint Robert aktuell beim FC Bayern zu stören, nicht zu gefallen. Ansonsten ist es nicht seine Art, sich so zu äußern. Meine Erfahrung mit ihm und seinem Umfeld zeigt: Ein Wechsel zu einem anderen internationalen Topklub - bevorzugt Real Madrid - war immer das Ziel. Ich halte das nach wie vor für möglich!", sagte Barthel, der vor acht Jahren an Lewandowskis Wechsel von Borussia Dortmund zu den Bayern beteiligt war, der Sport Bild.

Auch Lewandowski schürt die Spekulationen

Zuletzt hatte Lewandowski für Aufsehen gesorgt, als er behauptete, er höre "zum ersten Mal", dass der FC Bayern ihn halten wolle. Er sei verwundert darüber, dass ihm noch niemand von den Bayern persönlich mitgeteilt habe, den Vertrag unbedingt verlängern zu wollen. Seitdem gibt es wieder vermehrt Spekulationen über einen Abgang des Torjägers - zumal Bayern-Boss Oliver Kahn neulich zugegeben hatte, sich mit Mino Raiola ausgetauscht zu haben. Der berät unter anderem ja auch Erling Haaland.

Lewandowski wird im Sommer 2023 35 Jahre alt sein, für den Weltfußballer dürfte also die letzte Chance auf eine berufliche Veränderung sein. Sein Trainer Julian Nagelsmann jedenfalls geht weiter fest von einem Verbleib seines besten Angreifers aus. Angelegenheiten rund um Lewandowskis Vertrag müsse man Sportdirektor Hasan Salihamidzic oder Oliver Kahn fragen, so Nagelsmann bei Amazon Prime. "Ich habe viele Gespräche mit ihm und nehme ihn total mit in meinen Überlegungen."