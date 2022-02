FC Bayern, News und Gerüchte: Klinsmann zweifelt an Haaland-Wechsel zum FCB

Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann glaubt nicht an einen Wechsel von Erling Haaland zum FC Bayern. Julian Nagelsmann spricht über den Ausfall von Alphonso Davies. Außerdem: Die Bayern gehen in Bochum baden. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München findet Ihr hier.

Hier findet Ihr weitere Bayern-News und -Gerüchte.

Bayern, News: Klinsmann spricht über Haaland-Transfer

Seit Monaten wird gerätselt, für welchen Verein BVB-Stürmer Erling Haaland im kommenden Sommer auflaufen wird. Bleibt er in Dortmund oder schließt er sich einem europäischen Top-Klub an?

Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann glaubt, dass der FC Bayern nicht in der Verlosung um den 21-Jährigen sein wird - zumindest solange noch Robert Lewandowski noch an den deutschen Rekordmeister gebunden ist. "Für mich ist das keine perfekte Kombination", sagte Klinsmann in einem Interview der L'Equipe. Haaland und Lewandowski seien "zwei Neuner, die würden sich gegenseitig auf den Füßen stehen" und deshalb zu oft "zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein."

Sollten die Bayern eine Verpflichtung des derzeit von internationalen Top-Klubs umworbenen Haaland tatsächlich in Erwägung ziehen, "dann würden sie damit sicher warten, bis Lewandowski weg ist." Der Bayern-Angreifer ist noch bis 2023 in München gebunden.

Der Norweger hat bei den Dortmundern noch ein Jahr länger Vertrag: bis 2024. Dennoch kann er den Klub dem Vernehmen nach im Sommer für eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro verlassen.

Borisov, Gladbach, Bochum und Co.: Die brutalsten Bayern-Klatschen der letzten zehn Jahre © getty 1/25 Viele krachende Niederlagen musste der FC Bayern in der jüngeren Vergangenheit nicht verkraften. Gegen den VfL Bochum war es aber wieder so weit: Mit 2:4 gingen die Münchner baden. SPOX blickt auf die brutalsten Bayern-Klatschen der letzten zehn Jahre. © getty 2/25 02.10.2012: BATE Borisov - FC Bayern 3:1 – Im eiskalten Osteuropa sind schon viele europäische Giganten ins Straucheln geraten. Die Bayern aber haben 2012 gleich ein Eisbad genommen. © getty 3/25 Selbst ein später Ribery-Treffer zum 1:2-Anschluss wurde nochmal gekontert und so kamen die Münchner mit 1:3 unter die Räder. Immerhin: Champions-League-Sieger wurden sie in dieser Saison trotzdem. Ein Eisbad zur rechten Zeit. © getty 4/25 29.04.2014: FC Bayern - Real Madrid 0:4 – Diese Klatsche konnten die Bayern hingegen nicht mehr korrigieren. Zwei wuchtige Ramos-Kopfbälle brachten Guardiolas Elf in den Tiefschlaf, CR7 nutzte die Kollektivhypnose aus. Vier Backpfeifen für die Bayern. © getty 5/25 Monate danach wurde noch viel darüber diskutiert. Pep Guardiola nahm die Schuld auf sich, sein Biograf enthüllte später den Aufstand einzelner Spieler. Man wolle so spielen wie unter Heynckes. Guardiola stellte um, Bayern kassierte die Klatsche. © getty 6/25 12.04.2014: FC Bayern - Borussia Dortmund 0:3 – Dass Guardiola damals angezählt war, lag sicher auch daran, dass sie sich ein paar Wochen zuvor diese Packung gegen den BVB abholten. Mkhitaryan, Reus und Hofmann sorgten für einen deutlichen Sieg. © getty 7/25 Heute kaum vorstellbar, dass der BVB schon mal in München gewonnen hat. Allerdings spielte damals Bayern-Schreck Hofmann noch in den Reihen der Schwarz-Gelben. In 16 Duellen mit dem Rekordmeister kommt er auf neun direkte Torbeteiligungen. © getty 8/25 06.05.2015: FC Barcelona - FC Bayern 3:0 – Auch bei seinem zweiten Anlauf geht Guardiola im Halbfinale der CL baden. Lionel Messi eröffnet in der 77. Minute den Torreigen, dann bricht der FCB ein. Nochmal Messi und Neymar vollenden das 3:0 für Barca. © getty 9/25 Zur Verteidigung Guardiolas: Die Bayern gingen mehr als angeschlagen in die Partie. Ohne Ribery und Robben sowie mit einigen müden oder sichtbar unfitten Spielern im Mittelfeld konnten sie sogar lange mithalten. Dann ging es dahin. © getty 10/25 30.01.2015: VfL Wolfsburg - FC Bayern 4:1 – Zum Auftakt in die Rückrunde der Bundesliga haben die Wölfe den Bayern damals ordentlich einen mitgegeben. Kevin de Bruyne traf ebenso doppelt wie Bas Dost. © getty 11/25 Wolfsburg spielte die Münchner vor allem in Kontersituationen schwindelig. Und wie es in München eben ist, gab es abermals saftige Kritik an Guardiola. Juan Bernat traf übrigens zum zwischenzeitlichen 1:3 aus Bayern-Sicht. © getty 12/25 12.05.2018: FC Bayern - VfB Stuttgart 1:4 – Aus jüngster Erfahrung heraus: Mit Klubs, die ein V im Kürzel haben, kann der FCB eher nicht so gut. Auch der VfB Stuttgart durfte mal ran, gewann nach Ginczek-Doppelpack und Toren von Donis und Akolo deutlich. © getty 13/25 Tolisso erzielte zwischenzeitlich sogar den Ausgleich, aber rund um die Pause traf Stuttgart dreifach. Zu viel für die Bayern, die als Meister ohnehin schon feststanden. Weniger cool: Damit verabschiedete sich Jupp Heynckes aus der Bundesliga. © getty 14/25 27.09.2017: Paris Saint-Germain - FC Bayern 3:0 – Klatschen gab es wohl für jeden Bayern-Trainer schon mal. Auch Carlo Ancelotti blieb nicht verschont, musste nach dieser sogar seine Koffer packen. Alves, Cavani und Neymar stießen ihn vom Stuhl. © getty 15/25 Ancelotti hatte damals einige Stars gegen sich aufgebracht und rotierte kräftig in der Startelf. Robben, Ribery und Coman saßen allesamt auf der Bank, dafür starteten fünf zentrale Mittelfeldspieler. © getty 16/25 06.10.2018: FC Bayern - Gladbach 0:3 – Das "B" in Gladbach, es steht ganz offensichtlich für Bayern-Nervensäge. Plea, Stindl und Herrmann schraubten im Oktober 2018 kräftig an diesem Ruf. Eine 0:3-Niederlage kassieren die Bayern daheim nur selten. © getty 17/25 Kein Klub hat den Münchnern in den letzten Jahren so viele Punkte abgenommen wie die Borussia: 25 seit der Saison 2014/15. Auf Platz zwei steht in dieser sagenhaften Tabelle übrigens die TSG Hoffenheim mit 13. © getty 18/25 02.11.2019: Frankfurt - FC Bayern 5:1 – Niko Kovac hat den einen oder anderen Rückschlag als Bayern-Trainer erlebt, dieser aber war einer zu viel. Jerome Boateng sah nach 10 Minuten die Rote Karte und dann rollte die Eintracht los. © getty 19/25 Kostic, Sow, Abraham, Hinteregger, Paciencia – die Hälfte aller Frankfurter Feldspieler durfte mal ran. Lewandowskis zwischenzeitlicher Anschlusstreffer entpuppte sich als Luftnummer. Danach übernahm Flick den Cheftrainerposten: Der Rest ist Geschichte. © getty 20/25 27.09.2020: Hoffenheim - FC Bayern 4:1 – Die Liste wächst und wächst und sollte Nagelsmann vielleicht trösten: Auch Tripletrainer Hansi Flick verlor mal deutlich. Die Tore von Bicakcic, Dabbur und Kramaric (2) konnten die Münchner nicht mehr kontern. © getty 21/25 Das lag auch daran, dass sie wenige Stunden zuvor erst im UEFA Supercup gegen den FC Sevilla ranmussten. Erst in der Verlängerung entschieden sie dieses Duell für sich, in Sinsheim wirkte das Team aber kraftlos. Eine Packung mit Ansage also. © getty 22/25 27.10.2021: Gladbach - FC Bayern 5:0 – Willkommen in der Gegenwart. An diesen Totalausfall der Bayern im Pokal dürften sich noch alle erinnern. Drei schnelle Ohrfeigen von Kone und Doppelpacker Bensebaini paralysierten den Rekordmeister. © getty 23/25 Nach der Pause beendete Embolo die Comeback-Träume. Bayern verlor viele einfache Bälle und schaffte es nicht, irgendeinen Fuß in die Partie zu bekommen. Spannend: Trainer Adi Hütter saß auch beim 5:1 der Frankfurter schon auf der Bank. © getty 24/25 12.02.2022: Bochum - FC Bayern 4:2 – Und dann gab es da noch dieses Schmuckstück, mit dem niemand gerechnet hatte. Trotz FCB-Führung kam Bochum schnell zurück und ging gegen Ende der ersten Halbzeit sogar in Führung. © getty 25/25 Zwei absolute Traumtore von Gamboa und Holtmann besiegelten die Bayern-Niederlage früh. Der deutsche Rekordmeister lief im zweiten Durchgang nochmal an, kam aber nicht mehr entscheidend ran.

FCB, News: Nagelsmann spricht über Davies-Ausfall

Am Rande der 2:4 (1:4)-Niederlage des FC Bayern gegen den VfL Bochum hat sich FCB-Trainer Julian Nagelsmann zur Verletzungssituation von Alphonso Davies (21) geäußert. Davies leidet aktuell an einer Herzmuskelentzündung, die er sich im Zuge seiner Corona-Erkrankung Ende des vergangenen Jahres zugezogen hatte.

"Er befindet sich erfreulicherweise auf dem Weg der Besserung. Es dauert zwar noch ein bisschen, aber die gefährlichen Marker am Herzen haben sich nahezu verabschiedet", gab Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach dem Bochum-Spiel aber Entwarnung.

Hier geht's zur ausführlichen News.

FCB, News: Bayern gehen gegen Bochum unter

Der FC Bayern München hat sich am 22. Spieltag der Bundesliga bei Aufsteiger VfL Bochum blamiert. Trotz 1:0-Führung verlor die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann mit 2:4 (1:4).

Robert Lewandowski brachte den FC Bayern zwar in Führung (9.), doch dann drehte Bochum auf: Christopher Antwi-Adjei (14.), Jürgen Locadia (38., Handelfmeter), Cristian Gamboa (40.) und Gerrit Holtmann (44.) stellten innerhalb von 30 Minuten auf 4:1. Lewandowski verkürzte in der 75. auf 2:4.

Hier geht's zur ausführlichen Analyse.

Noten: Bayern-Defensive einfach unterirdisch - nur Lewy in Normalform © getty 1/15 Der FC Bayern ist am 22. Spieltag der Bundesliga bei Aufsteiger VfL Bochum mit 2:4 (1:4) unter die Räder gekommen. Vor allem die Münchner Defensive erlebte einen rabenschwarzen Tag. Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter FCB-Spieler. © getty 2/15 SVEN ULREICH: Der Vertreter des verletzten Neuer erlebte einen äußert undankbaren Nachmittag. Hatte an keinem der vier Gegentreffer Mitschuld, konnte sich andererseits aber auch nicht wirklich auszeichnen. Note: 3,5. © imago images 3/15 BENJAMIN PAVARD: Bekam den quirligen Holtmann defensiv zu keiner Zeit in den Griff. Offensiv ohne nennenswerte Vorstöße. Brachte nur 66 Prozent seiner Pässe an den Mann. Note: 5. © getty 4/15 DAYOT UPAMECANO: Ein rabenschwarzer Tag für den Franzosen. Beim 1:1 und 1:4 ließ er sich von Holtmann abkochen, den Elfmeter zum 1:2 verschuldete mit einem vermeidbaren Handspiel. Vor dem 1:3 mit dem entscheidenden Ballverlust. Note: 6. © imago images 5/15 NIKLAS SÜLE: Hauptverantwortlich für Antwi-Adjejs Ausgleichstreffer zum 1:1, als er den Angreifer zu einfach gewähren ließ. Darüber hinaus immer wieder mit Abstimmungsproblemen in der Rückwärtsbewegung. Note: 5,5. © getty 6/15 LUCAS HERNANDEZ: Ließ sich im Gegensatz zu seinen Nebenleuten nichts Spielentscheidendes zu Schulden kommen, Sicherheit strahlte er aber zu keinem Zeitpunkt aus. Gewann nur 57 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 5. © imago images 7/15 JOSHUA KIMMICH: Vor der Viererkette als alleiniger Sechser aufgeboten wurde der Nationalspieler von seinen Kollegen bei den schnellen Bochumer Angriffen oft im Stich gelassen. Hatte somit Probleme, Struktur ins Angriffsspiel zu bringen. Note: 4,5. © getty 8/15 SERGE GNABRY: Die Bemühung kann man dem Flügelstürmer nicht absprechen, doch nur wenige seiner Aktionen waren von Erfolg gekrönt. Bäumte sich als einer der wenigen Spieler bis zuletzt gegen die Niederlage auf. Note: 4. © getty 9/15 THOMAS MÜLLER: Hing abgesehen von seiner butterweichen Flanke vor Lewandowskis 1:0 völlig in der Luft. Hatte wenig klare Szenen, verlor viele Bälle in der Vorwärtsbewegung und musste nach 64 Minuten für Choupo-Moting weichen. Note: 5. © imago images 10/15 LEROY SANE: Durfte erneut als zentraler Part neben Müller im offensiven Mittelfeld agieren, machte dort, vor allem in den ersten 45 Minuten, aber keine gute Figur. Nach der Pause dann etwas verbessert. Note: 5. © imago images 11/15 KINGSLEY COMAN: Versuchte oft mit Tempo seine Stärken im Eins-gegen-eins auszuspielen, was speziell nach der Pause auch ein ums andere Mal gelang. Außerdem: schöne Flugkopfball-Vorlage vor Lewandowskis Führungstreffer. Note 4. © getty 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Der einzige Münchner Offensivspieler in Normalform. Bewies vor dem 1:0 tolle Körperbeherrschung, als er sich artistisch gegen Bella-Kotchap durchsetzte. Beim 2:4 dann kompromisslos. Note: 3. © getty 13/15 CORENTIN TOLISSO: Kam zur Halbzeit für den schwachen Upamecano und brachte sichtbar mehr Sicherheit ins Bayern-Defensivspiel. Note: 3,5. © imago images 14/15 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Wurde nach 65 Minuten als zweiter Stürmer neben Lewandowski aufgeboten. Wirkliche Torchancen verzeichnete der Kameruner aber nicht. Note: 4,5. © imago images 15/15 MARCEL SABITZER: Kam für die Schlussviertelstunde für Coman, blieb aber ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung.

FC Bayern München, Spielplan: Die kommenden Spiele