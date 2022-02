Im Spitzenspiel am heutigen Samstagabend kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München. Wir verfolgen für Euch die gesamte Partie am 24. Spieltag der Bundesliga hier im Liveticker.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der Vergangenheit hatte der FC Bayern München durchaus seine Probleme mit dem heutigen Gastgeber aus Frankfurt. Die letzten beiden Duelle konnte die Eintracht jeweils mit 2:1 für sich entscheiden. Aktuell sucht die SGE jedoch nach ihrer Form. Die letzten beiden Spiele in der Bundesliga verloren die Frankfurter gegen den 1. FC Köln und den VfL Wolfsburg. Und auch der FC Bayern hatte an den letzten beiden Bundesligaspieltagen so seine Probleme. Nach der 2:4-Niederlage gegen den VfL Bochum, tat sich der Rekordmeister gegen Schlusslicht Greuther Fürth auch am letzten Spieltag lange schwer, ehe die Bayern am Ende das Spiel deutlich mit 4:1 gewinnen konnten. Völlig sattelfest sind beide Teams also aktuell nicht, ein spannendes Topspiel erwartet uns also.

Vor Beginn: Das Topspiel am heutigen Abend wird um 18.30 Uhr im Deutsche Bank Park-Stadion in Frankfurt angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Chandler, Sow, Hasebe, C. Lenz - Lindström, Kostic - Borré

Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Chandler, Sow, Hasebe, C. Lenz - Lindström, Kostic - Borré FC Bayern München: Ulreich - Pavard, Upamecano, Süle, Hernandez - Kimmich, Musiala - Gnabry, L. Sané, Coman - Lewandowski

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München heute Abend live und in voller Länge exklusiv im TV und Livestream. Ab 17.30 Uhr beginnen auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD die Vorberichte zum Spiel. Um 18.30 erfolgt dann der Anpfiff der Partie. Für den Kommentar des Spiels zeigt sich heute Wolff Fuss zuständig.

Im Livestream könnt Ihr die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München mit der Sky Go-App oder dem Sky Ticket sehen.

