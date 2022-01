FC Bayern: Robert Lewandowski knackt die 300-Tore-Marke

Torjäger Robert Lewandowski hat am Samstag als zweiter Spieler überhaupt, die Marke von 300 Toren in der Bundesliga erreicht.

Der Torschützenkönig vom deutschen Rekordmeister Bayern München erzielte gegen den 1. FC Köln (4:0) einen Dreierpack und tritt damit in die Fußstapfen der verstorbenen Fußball-Legende Gerd Müller (365 Tore).

Lewandowski benötigte für die Marke von 300 Treffern insgesamt 369 Spiele, Müller schaffte dies in 350 Spielen. Für Borussia Dortmund erzielte der Pole 74 Tore in 131 Partien, bei München sind es bisher 226 Treffer in 238 Spielen.

"Wir sind froh und dankbar, dass wir Robert haben, er ist eine Maschine da vorne", sagte Manuel Neuer.