FC Bayern: Julian Nagelsmann spricht über Ausfallzeit von Alphonso Davies

Julian Nagelsmann hat sich erneut zur Herzmuskelentzündung von Alphonso Davies geäußert. Der Trainer des FC Bayern erklärte dabei, dass der Linksverteidiger mindestens rund einen Monat nicht zur Verfügung stehen wird.

"Es kann sein, dass es recht schnell geht, aber vier Wochen sind es mindestens - und bis unbestimmte Zeit X ist alles möglich", sagte Nagelsmann vor dem Spiel der Münchner beim 1. FC Köln bei Sky. Dies sei alles andere als eine gute Nachricht.

Dem 21-jährigen Kanadier gehe es sonst aber gut, erklärte Nagelsmann: "Wenn du an so etwas leidest, merkst du es für gewöhnlich nicht. Du bemerkst nur, dass du nicht bei 100 Prozent bist, wenn du dich bewegst. Nach einer solchen Infektion projektziert du das als Spieler nicht auf das Herz, sondern rechnest mit einer Nachfolge der Infektion."

Wichtig sei nun, "dass wir penibel die Untersuchungen machen und daher haben wir es diagnostiziert. Es ist wichtig, dass er das ausheilen kann, allerdings auch schade, da Alphonso erst wieder zurückgekommen war".

Nagelsmann: "Wichtig, den Markt zu sondieren"

Dass die Bayern Davies' Qualitäten auf seiner Postion benötigen und die Ausfallzeit unklar ist, sei besonders ärgerlich, so der 34-Jährige. Er habe mehrere Alternativen für die Linksverteidigerposition wie Lucas Hernandez, sagte Nagelsmann weiter: "Auch wenn dies nicht auf dem Niveau von Alphonso geschieht."

"Wir haben wichtige Wochen in der Bundesliga und in der Champions League vor uns, daher ist es wichtig, den Markt zu sondieren. Ich bin ein Freund davon, besonders jungen Spielern ein halbes Jahr zu geben, um sich zu integrieren. Sollten wir einen Spieler holen, muss er sofort funktionieren. Wir müssen allerdings keinen Spieler verpflichten und es gibt von meiner Seite keinen Druck. Wir müssen ein wenig improvisieren, da sind wir allerdings nicht der einzige Klub in Europa", sagte Nagelsmann.