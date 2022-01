FC Bayern: Neuer Vertrag? Offenbar keine "Trendwende" bei Tolisso zu erwarten

6/17

SERGE GNABRY: Begann etwas behäbig und mit unglücklichen Aktionen in der Offensive, schwamm sich dann auf der rechten Seite etwas frei. Positiv: Gute Ballgewinne in der Defensive nach Ballverlust. Chance in der 61., dann das 4:0 in der 79. Note 2,5.