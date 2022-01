FC Bayern München, Leak: So soll das Auswärtstrikot 2022/23 aussehen

Rekordmeister FC Bayern München setzt bei seinem Auswärtstrikot für die kommende Saison offenbar auf einen schlicht-edlen Look. Das legt jedenfalls ein Leak nahe, den das auf diesem Gebiet für gewöhnlich gut informierte Portal footyheadlines veröffentlicht hat.

Laut des Designs werden die FCB-Stars 2022/23 in der Fremde in einem weißen Shirt ihres Ausrüsters adidas auflaufen. Die Applikationen wie die Sponsorenlogos, das Klubwappen und die Sterne darüber sind goldfarben gehalten. Die Kombination aus weiß und gold gab es bei einem Trikot des FC Bayern in dieser Form noch nicht.

Am Kragen ist ein dünner schwarzer Rand vorgesehen. An Kragen und Ärmeln variiert die Grundfarbe zudem ein wenig und sorgt mit einem leichten anthrazitblau für einen weiteren Hingucker.

Das helle Trikot bildet einen krassen Kontrast zum aktuellen Auswärtsshirt der Bayern. Denn aktuell laufen sie in schwarzen Auswärtstrikots auf. Immerhin, auch auf diesem Dress sind die Aufdrucke golden.

© footyheadlines.com

In den Handel kommt das neue Auswärtstrikot des FCB im Juli.