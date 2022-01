FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga JETZT im Liveticker

Zum Rückrundenauftakt der aktuellen Bundesliga-Saison trifft am heutigen Abend der FC Bayern München auf Borussia Mönchengladbach. Hier könnt Ihr die komplette Partie im Liveticker verfolgen.

Schon zum dritten Mal in dieser Saison trifft der FC Bayern auf Borussia Mönchengladbach. Ob sich der Rekordmeister heute für die 0:5-Klatsche im DFB-Pokal revanchieren kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

FC Bayern München vs. Borussia M'Gladbach - Vor Beginn Tore Aufstellung FC Bayern Ulreich - Kimmich, Pavard, Süle, Sabitzer - Musiala, Roca - Gnabry, Müller, Tillmann - Lewandowski Aufstellung Bor. M'Gladbach Sommer - Ginter, Elvedi, Jantschke - Kone, Kramer, Netz, Lainer - Neuhaus, Stindl - Embolo Gelbe Karten

FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Und was sagt Adi Hütter bei Sat1? "Wer uns die Favoritenrolle zuschiebt, kennt sich im Fußball nicht so gut aus. Klar, auf der Bank hat Jule nicht mehr so viel, aber in der Startelf haben bis auf Malik Tillmann alle schon weltklasse gezeigt. Wir haben auch ein paar Ausfälle."

Vor Beginn: Hasan Salihamidzic hat eben bei Sat1 gesprochen:

"Wir haben mit der DFL diskutiert, ob das richtig ist. Sie hat so entschieden, das akzeptieren wir selbstverständlich. Nächste Woche hätte ein Nachholtermin sein können, da hätten wir vielleicht ein paar mehr Spieler mit ein paar Trainingseinheiten haben können."

"Wir haben aus dem Campus gute Talente dabei, deshalb bin ich für heute Abend sehr optimistisch. Dass unsere Top-Leute nicht dabei sind, kann auch mal eine Chance sein. Schauen wir mal, ob der eine oder andere reinkommt."

"Es gibt leichte Symptombe bei den Spielern in Quarantäne. Es läuft ruhig, sagen wir mal. Es geht allen gut. Dass sich der eine oder andere Spieler angesteckt hat, werfe ich ihnen überhaupt nicht vor."

Vor Beginn: Mit den Borussen jedoch machten die bayerischen Star-Kicker während der Hinrunde eher unangenehme Erfahrungen. In Mönchengladbach kam der Titelverteidiger zum Saisonauftakt nicht über ein 1:1 hinaus und erlebte Ende Oktober in der 2. Runde des DFB-Pokals sein Waterloo. Mit einem schmerzhaften 0:5 wurde der Rekordpokalsieger aus dem Wettbewerb gekegelt.

Vor Beginn: In praktisch allen Belangen ist der Klub-Weltmeister das Maß der Dinge in der Bundesliga. Der FC Bayern erzielte die mit Abstand meisten Tore (56), kassierte wie der SC Freiburg lediglich 16, was auf ein überragendes Torverhältnis hinausläuft. Die Münchener sind die beste Heim- und Auswärtsmannschaft. Sieben Pflichtspiele in Folge wurden gewonnen. Die letzte Niederlage setzte es Mitte November in Augsburg (1:2). Daheim hatte man Anfang Oktober gegen Frankfurt das Nachsehen (1:2). Daran schlossen sich in der Allianz Arena sieben Siege am Stück an.

Vor Beginn: Und so empfängt der unangefochtene Tabellenführer den Vierzehnten. Zwischen beiden Mannschaften hat sich eine Lücke von 24 Punkten aufgetan. Während der Branchenprimus an der Spitze auf neun Zähler Polster zum ersten Verfolger Dortmund baut, haben die Fohlen ganz andere Sorgen. Die Distanz zur Abstiegszone ist beunruhigend klein. Zwei kümmerliche Zähler sind das bis zum Relegationsplatz, den derzeit der VfB Stuttgart belegt.

Vor Beginn: Lange stand der Rückrundenauftakt wegen der zahlreichen Corona-Fälle beim Rekordmeister auf der Kippe. Der FC Bayern hatte bei der DFL auch um Verlegung der Partie ersucht. Da jedoch die im Reglement genannte Mindestzahl an einsatzfähigen Profis letztlich übrig geblieben ist und sich die Situation während der vergangenen 24 Stunden nicht doch noch weiter verschärfte, wird die Sache jetzt durchgezogen.

Vor Beginn: Auch Julian Nagelsmann hat bei Sat1 gesprochen, vor allem natürlich über die personelle Situation. "Wir haben immer noch eine sehr gute erste Elf, aber nicht alle auf ihrer Lieblingsposition. Defensiv müssen wir umbauen, auch mit Ball anders spielen als gewohnt. Wir müssen damit umgehen", sagt er. Er werde versuchen, "so wenig zu wechseln wie möglich", denn: "Von der Bank werden wir sicher nicht besser werden."

Aber er betonte auch: "Die Jungen sollen es genießen, auch ohne Zuschauer. Sie dürfen auch Fehler machen, wenn sie etwas probieren und etwas riskieren."

Vor Beginn: Nun haben auch die Borussen nachgezogen. Für diese Aufstellung haben sich Adi Hütter und sein Trainerstab entschieden:

Sommer - Elvedi, Jantschke, Ginter - Koné, Kramer, Netz, Lainer - Neuhaus, Stindl - Embolo

Vor Beginn: Gladbach-Manager Max Eberl spricht gerade bei Sat1. Warum war es eine so schlimme Hinrunde für die Fohlen? "Das 0:6 gegen Freiburg hat uns im Mark erschüttert, das hat uns wirklich aus den Fugen gehauen", sagt er. Auch der Start mit einem neuen Trainer sei eher holprig gewesen.

Und was ist mit den leeren Rängen? "In der Premier League würden wir jetzt 70.000 Zuschauer sehen", sagt er, in Deutschland sei man aufgrund der Corona-Zahlen konsequenter. Aber: "Wir haben nachgewiesen, dass wir durchaus mit Zuschauern spielen können, ohne dass dadurch neue Ketten entstehen würden. Wir hoffen, dass bald wieder Zuschauer im Stadion sein werden."

Vor Beginn: Die erste offizielle Aufstellung ist da! Sie kommt, wie man es mittlerweile gewohnt ist, von Julian Nagelsmann und den Bayern. Wie sich das dann wirklich auf dem Rasen taktisch anordnet, müssen wir uns aber noch erklären lassen.

Ulreich - Süle, Kimmich, Pavard - Sabitzer, Roca - Tillman, Musiala, Müller, Gnabry - Lewandowski

Bank: Früchtl, Wanner, Ibrahimovic, Feldhahn, Arrey-Mbi, Copado, Motika, Kern, Lawrence

Vor Beginn: Große Corona-Sorgen bei den Bayern! Insgesamt neun Spieler fallen heute aus, weil sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Der FC Bayern München diskutierte deshalb mit der DFL über eine Spielverschiebung. Und auch Borussia Mönchengladbach muss auf vier Spieler verzichten, die positiv getestet wurden. Noch bis gestern stand die Entscheidung, ob das Spiel verlegt wird, nicht endgültig fest.

Vor Beginn: Der Rückrundenauftakt der Bundesliga wird heute um 20.30 Uhr in der Allianz-Arena in München ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach.

FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

FC Bayern München: Ulreich - Kimmich, Süle, Pavard - Sabitzer, Roca - Musiala, Tillmann - Müller, Lewandowski, Gnabry

Ulreich - Kimmich, Süle, Pavard - Sabitzer, Roca - Musiala, Tillmann - Müller, Lewandowski, Gnabry Borussia Mönchengladbach:

FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Auf Sat1 seht Ihr die heutige Begegnung im Free-TV ab 18.55 Uhr live. Der Anpfiff der Partie erfolgt dann etwas später um 20.30 Uhr.

Auf DAZN seht Ihr die Partie ebenfalls live und in voller Länge. Beim Streamingdienst beginnt die Übertragung des Spiels um 19.30 Uhr. Um das Spiel bei DAZN sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Hier findet Ihr das Angebot von DAZN.

