FC Bayern: Youngster Nemanja Motika offenbar bei drei Klubs auf dem Zettel

Youngster Nemanja Motika steht beim FC Bayern offenbar vor dem Absprung. Gleich drei Klubs aus Deutschland sollen Interesse am 18-Jährigen zeigen.

Nach Informationen von Sky Sport sind mit dem FC Augsburg, dem Hamburger SV und Werder Bremen drei Vereine aus der Bundesliga und 2. Bundesliga an einer Verpflichtung Motikas interessiert.

Bei den Münchnern kommt der 18-Jährige derzeit nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Dort war er in 24 Ligaspielen an 23 Toren beteiligt. Ein Durchbruch bei den Profis wird ihm offenbar aber nicht zugetraut.

Im Winter oder im kommenden Sommer wolle er deshalb den nächsten Karriereschritt wagen. Zuletzt hatte Motika mit einem Berater-Wechsel sowie diversen disziplinarischen Verfehlungen bei Bayern II für Aufsehen gesorgt.