FC Bayern, News und Gerüchte: FCB-Talent sorgt mit Berater-Wechsel für Ärger

Bayern-Talent Nemanja Motika sorgt mit einem Berater-Wechsel für Ärger. Auch in diesem Jahr wird der FCB keine Fanclubs in der Vorweihnachtszeit besuchen. Außerdem: Bundestrainer Hansi Flick stellt sich in der Impfdebatte schützend vor Joshua Kimmich.

FCB, News: Bayern-Talent sorgt mit Berater-Wechsel für Ärger

Youngster Nemanja Motika, aktuell in der zweiten Mannschaft des FC Bayern im Einsatz, hat mit einem Berater-Wechsel für Aufsehen gesorgt. Der 18-jährige Serbe verließ seine bisherige Berater-Agentur Talcon Management und lässt sich in Zukunft von LIAN Sports (verantwortlich u.a. für den Sane-Wechsel) beraten.

Vor allem die Reaktion seines Ex-Arbeitgebers hat es dabei in sich. "Es gibt Spieler, die ihre Karriere mit ihrer Agentur vernünftig und langfristig planen und dieser Planung aufgeschlossen gegenüberstehen", ließ Talcon Management auf Sport1-Nachfrage mitteilen. "Wir haben Nemanja über Jahre entsprechend aufgebaut und für ihn als nächsten großen Karriereschritt konkrete Gespräche geführt."

Der junge Serbe habe sich nach einigen guten Spielen in der Regionalliga Bayern jedoch leider "von dieser nachhaltigen Planung verabschiedet und die Bodenhaftung verloren."

Eine Trennung sei daher unausweichlich gewesen, da Talcon Management ausschließlich mit Spielern zusammenarbeiten wolle, "die eine vernünftige Entwicklung planen und eine langfristige Zusammenarbeit mit uns anstreben. Für Schnellschüsse sind wird nicht offen."

Erst kürzlich hatte Motika gegenüber dem serbischen Portal Mozzart Sport für Schlagzeilen gesorgt, als er ankündigte, sich bereits mit Bayern-Stars wie Leroy Sane und Kingsley Coman messen zu können. Dafür und wegen anderer disziplinarischer Verfehlungen setzte ihn Bayern-II-Trainer Martin Demichelis hin und wieder auf die Bank.

Bei den Bayern hat der Serbe noch einen Vertrag bis 2023 (kein Profivertrag). In 20 Pflichtspielen der laufenden Saison erzielte der Stürmer 15 Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. Von FCB-Coach Julian Nagelsmann war Motika während der Sommer-Vorbereitung zwei Mal eingesetzt worden.

Lehrer, Hubschrauber, Golden Boy: Die größten Transferflops der Bayern © getty 1/32 Mit Olympique Marseille feierte Jean-Pierre Papin seine größten Erfolge. Beim FC Bayern wurde Europas Fußballer des Jahres 1991 hingegen nie so richtig glücklich. Zu seinem Geburtstag am 5. November präsentiert SPOX die größten Transfer-Flops des FCB. © getty 2/32 Jean-Pierre Papin: Sollte 1994 im Sturm neben Emil Kostadinov glänzen, fasste aber nie wirklich Fuß. Nach zwei Jahren mit nur drei Toren in 27 Spielen ging es weiter nach Bordeaux. © getty 3/32 Andreas Herzog: Kam 1996 im Rucksack von Förderer Otto Rehagel mit nach München, erlebte eine durchwachsene Saison und kehrte nach nur einem Jahr nach Bremen zurück. Inzwischen trainiert er Österreichs Erstligisten Admira Wacker. © getty 4/32 Sinan Kurt: Kam 2014 aus Gladbach. In München überwiegend in der A-Jugend und 2. Mannschaft im Einsatz. Guardiola schenkte ihm ein BL-Spiel. Ging 2016 zur Hertha. Zuletzt für den FC Nitra in der Slowakei aktiv, nun wieder ohne Klub. © imago images 5/32 Kurt war beim FCB der Ruhm zu Kopf gestiegen. Als damals 19-Jähriger an seinem freien Tag nach Frankreich zu reisen, um dort einen teuren Helikopterflug zu machen, kam bei den Bayern-Bossen nicht allzu gut an. © getty 6/32 Jan Schlaudraff: Spielte sich in Aachen in den Kreis der Nationalmannschaft und kam 2007 zu den Bayern. Kam nie an Toni, Klose und Podolski vorbei und schlug ein Jahr später in Hannover auf. Dort war er zuletzt Sportdirektor. © getty 7/32 Serdar Tasci: Sollte nach Verletzungen von Boateng, Badstuber, Benatia und Martinez in der Abwehr aushelfen, erwies sich aber als nicht tauglich. "Wenn ich gewusst hätte, dass ich nicht spiele, hätte ich es nicht gemacht", sagte er gegenüber der Bild. © IMAGO / Lackovic 8/32 Also ging es für Tasci ein halbes Jahr später wieder zurück zu Spartak Moskau, wo er 2017 russischer Meister wurde. Bis Juli 2019 stand Tasci bei Basaksehir unter Vertrag, seitdem ist er vereinslos. © getty 9/32 Landon Donovan: Kam als Klinsmanns Wunschspieler auf Leihbasis im Winter 2009 und zog nach sechs enttäuschenden Kurzeinsätzen und nur drei Monaten in München weiter zum FC Everton. © getty 10/32 "Dass Klinsmann mich unbedingt wollte, war eine große Ehre", sagte Donovan gegenüber der Sport Bild: "Er selbst durchlebte als Trainer damals eine harte Zeit, stand in der Kritik. Das hat es natürlich auch schwer für ihn gemacht, auf mich zu bauen." © imago images 11/32 Allerdings seien die drei Monate in München dennoch eine "großartige Erfahrung" gewesen: "Jeden Tag mit Weltklasse-Spielern zusammenarbeiten zu dürfen, war super für mich." Ein Andenken aus seiner Bayern-Zeit nutzt er noch heute, nämlich die Winterjacke. © getty 12/32 Tobias Rau: Für 2,25 Millionen Euro kam Rau 2003 aus Wolfsburg. In zwei Jahren in München stand er nur 19-mal auf dem Platz. Ging 2005 zu Arminia Bielefeld und ist mittlerweile Lehrer. © getty 13/32 Julio dos Santos: Rund 2,5 Millionen Euro ließ sich Bayern die Dienste des Spielmachers kosten. Sollte beim FCB Michael Ballack ersetzen, spielte aber nur fünfmal durch, um anschließend an Wolfsburg, Almeria und Gremio ausgeliehen zu werden. © getty 14/32 Vahid Hashemian: Zwei Millionen überwies Bayern für den Hubschrauber, nachdem er Bochum 2005 in den UEFA-Cup geschossen hatte. Floppte jedoch komplett. Bilanz: Ein Jahr, neun Spiele, kein Treffer. Wechselte dann nach Hannover. © getty 15/32 Edson Braafheid: Louis van Gaal lockte seinen Landsmann für zwei Millionen an die Isar. Letztlich trug Braafheid das FCB-Trikot nur zwölfmal, wurde nach Glasgow verliehen und flog nach einem Streit mit van Gaal aus der Mannschaft. © getty 16/32 Breno: Zwölf Millionen Euro ließ sich Bayern eines der größten Abwehrtalente der Welt 2008 kosten. Breno wurde aber nie wirklich warm mit Deutschland, brachte kaum Leistung und musste nach Brandstiftung in den eigenen vier Wänden sogar ins Gefängnis. © getty 17/32 Ali Karimi: Als Asiens Fußballer des Jahres kam Karimi 2005 zu den Bayern, fortan war er aber nur Mitläufer mit vielen Verletzungen. 2011 folgte ein erneutes Bundesliga-Intermezzo mit zwei Einsätzen - allerdings bei Schalke. © getty 18/32 Alain Sutter: 1994 für 1,7 Millionen Euro aus Nürnberg gekommen, unter Trapattoni aber fehl am Platz. 30 Pflichtspiele, ein Treffer - ein Jahr später ging es nach Freiburg. © getty 19/32 Jan Kirchhoff: Die halbe Liga jagte den Mainzer, der sich 2013 für den großen Schritt zum FCB entschied. Ob der mächtigen Konkurrenz war er nur Ergänzungsspieler, nach einer Leihe zu S04 ging er zu Sunderland. Karriereende nach zwei Jahren Uerdingen. © getty 20/32 Alexander Baumjohann: Im SPOX-Interview verriet er, dass Trainer van Gaal seinen Namen beim ersten Training nicht kannte. Nach nur einem halben Jahr suchte er das Weite und ging zu S04. Dank dreier Einsätze in der Vorrunde Meister 2010. © getty 21/32 Radmilo Mihajlovic: Ab 1988 im Trikot der Bayern und mit mäßigem Einstand (vier Tore in 25 Spielen). Spielte in seiner zweiten Saison fast gar keine Rolle mehr und wechselte im Winter zu Zweitligist Schalke 04. © getty 22/32 Michael Sternkopf: Kam 1990 für damals stattliche 3,4 Millionen Deutsche Mark aus Karlsruhe und verbrachte immerhin fünf Jahre in München. In dieser Zeit aber nie wirklich gesetzt, blieb er dauerhaft hinter den Erwartungen zurück. © getty 23/32 Torsten Frings: Kam als Wunschspieler von Magath und war im Mittelfeld gesetzt. Wurde aber nie warm mit dem Klub und kehrte zurück nach Bremen - immerhin machte der FCB dabei ein kleines Transferplus von 725.000 Euro. © getty 24/32 Massimo Oddo: Aufgrund der akuten Not auf den Außenverteidiger-Positionen kam Oddo 2008 per Leihe aus Mailand. Nach 18 nicht überzeugenden Auftritten ließ Bayern die Kaufoption verstreichen. © getty 25/32 Lukas Podolski: Zehn Millionen Euro kassierte Köln für Prinz Poldi, dem in München eigentlich der ganz große Durchbruch gelingen sollte. Weil dieser aber ausblieb, ging es drei Jahre später zurück in die rheinische Heimat. © getty 26/32 Slawomir Wojciechowski: Der kantige Pole kam Anfang 2000 zum FCB, machte aber keinen Stich und ging im Sommer des Folgejahres nach nur drei Liga-Einsätzen zurück in die Schweiz. © getty 27/32 Takashi Usami: Kam als Riesen-Talent Asiens 2011 nach München, landete aber bald in der zweiten Mannschaft. Nachdem weder Bayern noch später Hoffenheim die Kaufoption zogen, kehrte Usami zurück nach Japan. © getty 28/32 Michael Wiesinger (l.): War sechs Jahre Leistungsträger in Nürnberg, beim FC Bayern aber nur Reservist. Zwei Jahre mit gerade einmal 19 Einsätzen in der Liga, anschließend bei 1860 unter Vertrag. © getty 29/32 Jose Ernesto Sosa: 2009 als Versprechen für die Zukunft und Deisler-Ersatz nach München gewechselt, kam Sosa beim FCB nie wirklich zurecht. Nach 35 mäßigen Spielen und zwischenzeitlicher Leihe zu Estudiantes zog es ihn zum SSC Neapel. © getty 30/32 Nils Petersen: Als begehrter Zweitliga-Bomber standen Petersen 2011 alle Türen offen. Er wählte die des FC Bayern, fand sich aber bald in der zweiten Mannschaft wieder. Anschließend erst zur Leihe und dann fest in Bremen. Mittlerweile in Freiburg. © getty 31/32 Tim Borowski: Nach Ewigkeiten bei Werder ging's 2008 an die Isar. Nach einer Saison mit 5 Toren in 26 Bundesligapartien wechselte Borowski wieder nach Bremen - und war dort zuletzt Co-Trainer von Florian Kohfeldt. © imago images / Sven Simon 32/32 Renato Sanches: Nach einer starken EM 2016 zahlte der FCB 35 Millionen Euro für den Golden Boy von 2016. Der Schritt nach München kam jedoch zu früh. Wurde zwischenzeitlich zu Swansea verliehen und 2019 an OSC Lille abgegeben.

Bayern, News: Keine Fanclub-Besuche in der Vorweihnachtszeit

Der FC Bayern wird auch in diesem Jahr auf die traditionellen Fanclub-Besuche durch Spieler und Offizielle in der Vorweihnachtszeit verzichten. Grund dafür ist die nach wie vor präsente Corona-Pandemie.

"Die aktuelle Pandemie-Entwicklung zeigt einmal mehr, dass die Gesundheit der Menschen weiterhin oberste Priorität hat. Daher kam der Verein schweren Herzens zu dieser Entscheidung", hieß es in einer Mitteilung des FC Bayern.

Präsident Herbert Hainer bat "alle unsere Fans um Verständnis". Die Entscheidung sei dem Verein "extrem schwergefallen, da uns unsere traditionellen Weihnachtsbesuche sehr wichtig sind. Wir hatten dieses Jahr frühzeitig die Planungen der Fanclubbesuche begonnen, doch jetzt spricht die aktuelle Entwicklung der Pandemie leider eine andere Sprache."

Auch Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn appellierte an die Vernunft. "Wir müssen in diesen Zeiten vernünftig sein und vertrauen in dieser Situation auf das Verständnis unserer Fans, auch wenn uns diese Entscheidung alles andere als leicht gefallen ist."

CL-Prognosen: BVB-Chancen auf den Henkelpott? Genau 1 Prozent! © getty 1/31 Die US-amerikanische Nachrichtenwebsite FiveThirtyEight, mit dem Schwerpunkt Statistik, hat berechnet, welcher Verein nach vier Spielen die besten Chancen auf den Triumph in der Champions League hat. SPOX zeigt das Ranking. © getty 2/31 Besiktas Istanbul (Gruppe C), Malmö FF (Gruppe H) und RB Leipzig (Gruppe A) haben bereits nach vier Spielen nicht mehr die Chance, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. © getty 3/31 Platz 15 - Dynamo Kiew: Achtelfinale (unter 1 Prozent), Viertelfinale (unter 1 Prozent), Halbfinale (unter 1 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 4/31 Platz 15 - Sheriff Tiraspol: Achtelfinale (9 Prozent), Viertelfinale (unter 1 Prozent), Halbfinale (unter 1 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 5/31 Platz 15 - Club Brügge: Achtelfinale (4 Prozent), Viertelfinale (unter 1 Prozent), Halbfinale (unter 1 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 6/31 Platz 15 - Zenit St. Petersburg: Achtelfinale (1 Prozent), Viertelfinale (unter 1 Prozent), Halbfinale (unter 1 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 7/31 Platz 15 - Young Boys Bern: Achtelfinale (5 Prozent), Viertelfinale (unter 1 Prozent), Halbfinale (unter 1 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 8/31 Platz 15 - Shakhtar Donezk: Achtelfinale (4 Prozent), Viertelfinale (unter 1 Prozent), Halbfinale (unter 1 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 9/31 Platz 15 - AC Milan: Achtelfinale (1 Prozent), Viertelfinale (unter 1 Prozent), Halbfinale (unter 1 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 10/31 Platz 15 - OSC Lille: Achtelfinale (46 Prozent), Viertelfinale (12 Prozent), Halbfinale (3 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 11/31 Platz 15 - Sporting Lissabon: Achtelfinale (31 Prozent), Viertelfinale (9 Prozent), Halbfinale (3 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 12/31 Platz 15 - FC Sevilla: Achtelfinale (19 Prozent), Viertelfinale (6 Prozent), Halbfinale (2 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 13/31 Platz 15 - VfL Wolfsburg: Achtelfinale (51 Prozent), Viertelfinale (15 Prozent), Halbfinale (4 Prozent), Finale (1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 14/31 Platz 15 - Benfica Lissabon: Achtelfinale (33 Prozent), Viertelfinale (11 Prozent), Halbfinale (4 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 15/31 Platz 15 - Atalanta Bergamo: Achtelfinale (49 Prozent), Viertelfinale (15 Prozent), Halbfinale (5 Prozent), Finale (2 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 16/31 Platz 15 - FC Villarreal: Achtelfinale (62 Prozent), Viertelfinale (21 Prozent), Halbfinale (6 Prozent), Finale (2 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 17/31 Platz 15 - FC Porto: Achtelfinale (47 Prozent), Viertelfinale (18 Prozent), Halbfinale (7 Prozent), Finale (2 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 18/31 Platz 12 - RB Salzburg: Achtelfinale (84 Prozent), Viertelfinale (34 Prozent), Halbfinale (12 Prozent), Finale (4 Prozent), Sieg im Endspiel (1 Prozent) © getty 19/31 Platz 12 - Borussia Dortmund: Achtelfinale (69 Prozent), Viertelfinale (28 Prozent), Halbfinale (11 Prozent), Finale (4 Prozent), Sieg im Endspiel (1 Prozent) © getty 20/31 Platz 12 - Juventus Turin: Achtelfinale (bereits qualifiziert), Viertelfinale (42 Prozent), Halbfinale (14 Prozent), Finale (4 Prozent), Sieg im Endspiel (1 Prozent) © getty 21/31 Platz 9 - Atletico Madrid: Achtelfinale (52 Prozent), Viertelfinale (22 Prozent), Halbfinale (10 Prozent), Finale (4 Prozent), Sieg im Endspiel (2 Prozent) © getty 22/31 Platz 9 - Manchester United: Achtelfinale (84 Prozent), Viertelfinale (41 Prozent), Halbfinale (16 Prozent), Finale (6 Prozent), Sieg im Endspiel (2 Prozent) © getty 23/31 Platz 9 - FC Barcelona: Achtelfinale (67 Prozent), Viertelfinale (30 Prozent), Halbfinale (13 Prozent), Finale (6 Prozent), Sieg im Endspiel (2 Prozent) © getty 24/31 Platz 7 - Inter Mailand: Achtelfinale (92 Prozent), Viertelfinale (40 Prozent), Halbfinale (18 Prozent), Finale (7 Prozent), Sieg im Endspiel (3 Prozent) © getty 25/31 Platz 7 - Paris Saint-Germain: Achtelfinale (96 Prozent), Viertelfinale (43 Prozent), Halbfinale (19 Prozent), Finale (7 Prozent), Sieg im Endspiel (3 Prozent) © getty 26/31 Platz 6 - Real Madrid: Achtelfinale (96 Prozent), Viertelfinale (51 Prozent), Halbfinale (23 Prozent), Finale (9 Prozent), Sieg im Endspiel (4 Prozent) © getty 27/31 Platz 5 - FC Chelsea: Achtelfinale (99 Prozent), Viertelfinale (60 Prozent), Halbfinale (35 Prozent), Finale (18 Prozent), Sieg im Endspiel (9 Prozent) © getty 28/31 Platz 4 - Ajax Amsterdam: Achtelfinale (bereits qualifiziert), Viertelfinale (66 Prozent), Halbfinale (38 Prozent), Finale (21 Prozent), Sieg im Endspiel (10 Prozent) © getty 29/31 Platz 3 - FC Liverpool: Achtelfinale (bereits qualifiziert), Viertelfinale (76 Prozent), Halbfinale (47 Prozent), Finale (27 Prozent), Sieg im Endspiel (14 Prozent) © getty 30/31 Platz 2 - Manchester City: Achtelfinale (über 99 Prozent), Viertelfinale (77 Prozent), Halbfinale (52 Prozent), Finale (33 Prozent), Sieg im Endspiel (19 Prozent) © getty 31/31 Platz 1 - FC Bayern München: Achtelfinale (bereits qualifiziert), Viertelfinale (80 Prozent), Halbfinale (58 Prozent), Finale (41 Prozent), Sieg im Endspiel (25 Prozent)

Bayern, News: Flick verteidigt Kimmich in Impfdebatte

Bundestrainer Handi Flick hat sich bezüglich der Impfdebatte um Joshua Kimmich hinter seinen ehemaligen Bayern-Schützling gestellt und diesem den Rücken gestärkt. "Er gehört nicht an den Pranger", sagte der Bundestrainer im FAZ-Interview: "Ich finde es bedauerlich, dass diese Diskussion nun auf seinem Rücken ausgetragen wird, spurlos ist das nicht an ihm vorübergegangen. Was mit ihm in der Diskussion aktuell geschieht, ist falsch und unfair."

Flick hätte sich in der gesamten Diskussion "viel mehr Sachlichkeit gewünscht". Für ihn würden "Grenzen überschritten, wenn Menschen beleidigt und in eine bestimmte Ecke gestellt werden, in die sie nicht gehören", so der 56-Jährige. Kimmich sei schließlich "kein Corona-Leugner" und gehöre nicht "zu Querdenkern und Verschwörungstheoretikern".

Zudem wies der ehemalige Bayern Trainer darauf hin, dass es "in Deutschland keine Impfpflicht" gebe: "Deswegen hat jeder das Recht auf seine eigene Entscheidung. Viele Menschen haben gewisse Bedenken."

FCB, News: Bayern empfängt den SC Freiburg

Die Bayern empfangen zum 11. Spieltag der Bundesliga am heutigen Samstagnachmittag den SC Freiburg. Wir begleiten die Partie ab 15.30 Uhr in unserem Liveticker mit. So könnten die beiden Teams auflaufen.

FC Bayern : Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Coman, T. Müller, L. Sane, Davies - Lewandowski

: Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Coman, T. Müller, L. Sane, Davies - Lewandowski SC Freiburg: Flekken - Gulde, Lienhart, N. Schlotterbeck - Kübler, M. Eggestein, Höfler, Günter - Schade, Grifo - Höler

